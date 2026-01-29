横浜バニラ、神奈川県内常設販売中の2店舗にて、ギフトスイーツ第二弾「塩バニラクリーミーサブレ」の発売が決定！

横浜バニラ株式会社横浜バニラ《塩バニラクリーミーサブレ》

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、常設販売中の「EXPASA海老名 上り」（以下海老名SA）ならびに横浜赤レンガ倉庫「赤レンガ［デポ］」（以下横浜赤レンガ倉庫）にて、新たに、ギフトスイーツ第二弾商品「塩バニラクリーミーサブレ」の発売が決定したことを発表いたします。

横浜高島屋店や、各地のポップアップストアで話題沸騰中の「塩バニラクリーミーサブレ」が、ついに県内常設販売中の2店舗でも登場いたします。

神奈川に訪れた際のお土産としてはもちろん、帰省やビジネスの新たなお手土産としても、この機会にぜひお求めください。

■販売概要

販売場所：

(海老名SA)EXPASA海老名 上り(東西逸品こみち ～かながわの味～)

(横浜赤レンガ倉庫)赤レンガ［デポ］(1号館1F)

販売期間：

(海老名SA)2026年2月1日(日)～

(横浜赤レンガ倉庫)2026年2月13日(金)～

販売方法：フリー販売

販売商品：「塩バニラクリーミーサブレ」8個入りミニギフトボックス、16個入りギフトボックス

販売価格：「塩バニラクリーミーサブレ」8個入り1,550円、16個入り2,970円(いずれも税込)

営業時間：

(海老名SA)24時間営業

(横浜赤レンガ倉庫)10:00～19:00

※「塩バニラフィナンシェ」も引き続き販売いたします。

EXPASA海老名 上りのHPはこちら :https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop/detail?sapashopid=62赤レンガ［デポ］のHPはこちら :http://www.akarenga-depot.jp/

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※より多くのお客様にお求めいただけるよう、お一人様あたりの購入点数を制限させていただく場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※都合により、販売方法が一部変更、または中止になる場合がございます。

※店舗により、販売商品が異なる場合がございます。

■販売商品一覧

■ギフトスイーツ

【新商品】塩バニラクリーミーサブレ

横浜バニラ《塩バニラクリーミーサブレ》

■販売価格

・8個入りミニギフトボックス、個包装：1,550円(税込)

・16個入りギフトボックス、個包装：2,970円(税込)

■販売店舗

・横浜高島屋店、PLUSTAキュービックプラザ新横浜東、ギフトキヨスク新横浜、海老名SA、横浜赤レンガ倉庫、その他期間限定ポップアップストア

『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』がコンセプトの、横浜バニラのギフトスイーツ第二弾。

最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。まずは一口、繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ～り”と溶け合います。仕上げにふりかけた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残します。

ふんだんに使用された天然ブルボンバニラエキスの芳醇な風味と相まって、舌の上ですべてが一体となってほどけていく、まさに至福の体験をお楽しみください。



【商品ムービー】塩バニラクリーミーサブレ （ナレーション：高橋優斗）

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IklMvVWQHYI ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000152494.html

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ・高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yxfactory

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com