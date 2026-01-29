タナベコンサルティンググループ（タナベコンサルティング、グローウィン・パートナーズ）、LSEGデータによる「日本M&Aレビュー 2025年」にランクイン

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、LSEGデータによる「日本M&Aレビュー 2025年（ファイナンシャルアドバイザー）」（2025年1月1日から2025年12月31日の期間に公表された案件が対象）にランクインいたしました。株式会社タナベコンサルティングおよびグローウィン・パートナーズ株式会社の案件数で算出されております。

１．「日本M&Aレビュー 2025年（ファイナンシャルアドバイザー）」（出所：LSEGデータ）

（１）「日本企業関連 公表案件（案件数ベース/不動産案件を除く）」

タナベコンサルティンググループが24位にランクインいたしました。

（２）「日本企業関連 完了案件（案件数ベース/不動産案件を除く）」

タナベコンサルティンググループが25位にランクインいたしました。

２．「中規模市場 日本M&Aレビュー 2025年（ファイナンシャルアドバイザー）」（出所：LSEGデータ）

（１）「5億米ドル以下 公表案件（案件数ベース/不動産案件を除く）」

タナベコンサルティンググループが21位にランクインいたしました。

（２）「5千万ドル以下 公表案件（案件数ベース/不動産案件を除く）」

タナベコンサルティンググループが19位にランクインいたしました。

リーグテーブルの詳細は、以下サイトの「M&A市場 四半期レビュー」（登録料無料）にご登録いただき、「M&A（ファイナンシャル・アドバイザー : 日本市場版）」の「2025_Q4」をご覧ください。

https://www.lseg.com/ja/data-analytics/products/deals-intelligence

３．タナベコンサルティンググループの「M&A一貫コンサルティング」について

タナベコンサルティンググループ（TCG）では、クロスボーダーM&Aも含めて、M&Aの前工程である戦略の構築からエグゼキューション、後工程である組織体制の構築やグループブランディングまで、経営レベルで「一気通貫」のサポートをいたします。創業65年を超える歴史の中で培ってきた18,900社以上の支援実績に基づく経営全般の視点を携えた経営コンサルティンググループとして、”経営をつなぐ”唯一無二のM&A一貫コンサルティングを提供いたします。

また、TCGであるタナベコンサルティングとグローウィン・パートナーズは、中小企業庁が創設した「M&A支援機関に係る登録制度」においてM&A支援機関として登録されております。登録支援機関として、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン（第3版）」に記載されている事項について遵守し、M&Aの支援に従事することを宣言いたします。

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。