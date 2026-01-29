今春の花粉は平年以上の予測。飛散開始を前に雨や花粉を“滑り落とす” 「花粉ガードコート」をSUIT SQUAREより発売

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、優れた撥水性を備えながら、花粉の付着も防ぐショートコートを1月29日（木）からSUIT SQUARE、UNIVERSAL LANGUAGE全店および公式オンラインストアで販売します。

商品ページ： https://www.uktsc.com/ec/shop/g/g2006038874352/

花粉は、日照時間が長いと花粉の元となる雄花が育ちやすいとされており、昨夏は、統計開始以来最も暑く適度な雨と強い日差しが繰り返されたことから今年の飛散量は各地で平年を上回る見込みとなっています。最高気温が10℃～15℃を超える日が出てくる2月上旬～中旬にかけて花粉が飛び始めると予測されるなか、朝晩と昼の寒暖差がある春先は、“オンオフで軽く羽織れるアウターが欲しい”“ジャケットを雨や花粉から守りたい”といったお客様からの声が多くあがっています。このような背景から今回は、優れた撥水性を備えるだけでなく、これからの季節に大敵な花粉もつきにくいコートを企画しました。

参考：気象庁3カ月予報・・・https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M

本コートは、撥水加工と相性の良い生地を採用することで水を弾き雨の浸透を防ぎます。同様の仕組みにより衣服へ花粉も付着しにくく、付着しても手で軽く払えば簡単に落とせるため室内への持ち込みを軽減します。

素材には、シワになりにくいポリエステルを採用。特有の光沢を抑え、天然素材ならではの風合いを演出する特殊な糸を使用することで、コットンのような柔らかな肌触りを実現しました。これにより、フロントボタンを閉じて襟を立たせたスタイルでも首当たりが優しく、快適に着用できます。デザインは、裾にかけて程よく広がるシルエットで、ジャケットの上から着用しても肩まわりがごわつかないようアームホールにゆとりを持たせています。スーツにも合わせやすくビジネスでも使いやすいデザインにしているためマルチに活躍するコートです。

【商品概要】

商品：ソフトツイルショートコート

カラー：ネイビー・ベージュ

素材：ポリエステル100%

サイズ：38（9号）

販売価格：税込18,590円

販売店舗：SUIT SQUARE、UNIVERSAL LANGUAGE全店、公式オンラインストア

※記載情報はリリース発表時現在のものです。