RAPID IPSパネル × 240Hzでゲームがもっと速く、もっと美しく よりゲームに臨場感を持たせるAIビジョン搭載ゲーミングモニター 「MAG 245PF X24」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年1月29日（木）より、ゲーミングモニターの新モデルをビックカメラグループ（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）、MSI公式オンラインショップにて発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、240Hzの高リフレッシュレートと応答速度0.5ms（GTG、最小値）を実現するRAPID IPSパネルを採用し、よりゲームを楽しめるAIビジョン等のゲーマー向け機能、高性能スタンドによる柔軟な設置にも対応した「MAG 245PF X24」が新たにラインナップに加わります。

■ 主な特長

・23.8インチ・フルHD

プロゲーマーにも好まれる手ごろなサイズ感と解像度で、競技性の高いゲームジャンルにお勧め

・240Hzの高リフレッシュレート

FPSやレースゲームなど、動きの激しいゲームでも滑らかで快適な描写を実現

・応答速度0.5ms（GTG、最小値）

従来のIPSパネルと比べより高速駆動に対応したRAPID IPSパネルにより、残像の少ないゲームプレイを実現

・ゲーマー向け機能

ナイトビジョン、AIビジョン、Adaptive-Sync機能でストレスフリーなゲーム体験

・高性能スタンド搭載

高さ調整はもちろん、左右どちらにも90°回転させて縦表示が可能で、縦型のコンテンツやSNSの閲覧に便利

・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能

長時間の使用でも目に優しく、快適な視聴環境をサポート

【MAG 245PF X24】

■MAG 245PF X24製品ページ

https://jp.msi.com/Monitor/MAG-245PF-X24

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています

