「倉庫・物流不動産 マーケットレポート 2025年12月版」を発行

株式会社シーアールイー（代表取締役社長COO/亀山忠秀 本社/東京都港区）は、賃貸倉庫の市場動向をまとめた「倉庫・物流不動産 マーケットレポート 2025年12月版」を発行しましたのでお知らせいたします。

本レポートは賃貸大型倉庫（3,000坪以上）を中心に、首都圏、関西圏、中部圏、九州圏の市場動向をまとめたものです。また、賃貸中小型倉庫（1,000坪未満）は、当社管理物件を含む、一般社団法人日本倉庫マスターリース協会の協会員企業が管理する倉庫物件データを利用することで、分析精度を高めて市場動向を掲載しています。

今後も四半期ごと（1-3 月、4-6 月、7-9 月、10-12 月）の市場動向をまとめ、発行していく予定です。

なお、今回のレポートより、データソースの拡充とビジュアルデザインの刷新を実施しております。詳細については、本日、別途プレスリリースを発信しておりますので、ぜひご覧ください。

【マーケットレポート要約】[表: https://prtimes.jp/data/corp/12732/table/162_1_037acd9326b13666def448829ea32969.jpg?v=202601291221 ]

※1 中小型倉庫については、本レポートより、一般社団法人 日本倉庫マスターリース協会の協会員企業が管理する倉庫物件データを用いて空室率を算出しています。なお、前Q分についても同データに基づき再算出しています。

【ストック量と空室率】倉庫・物流不動産 マーケットレポート 2025年12月版

転載・引用について

本レポートの著作権は、株式会社シーアールイーが保有します。本レポートの内容を転載・引用する場合には、「シーアールイー調べ」と明記してご利用ください。

【転載・引用に関する注意事項】

以下の行為は禁止いたします。

・本レポートの一部または全部を改変すること

・本レポートの一部または全部を販売・出版すること

・出所を明記せずに転載・引用を行うこと

・公序良俗に反する利用や違法行為につながる可能性がある利用を行うこと

※転載・引用されたことにより、利用者または第三者に損害その他トラブルが発生した場合、当社は一切その責任を負いません。

※この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。

■株式会社シーアールイーについて

当社は、企業スローガンに「「つなぐ」未来を創造する」を掲げ、物流不動産に関する一連のサービスを幅広く提供している会社です。物流不動産の開発、テナントリーシングから竣工後のアセットマネジメント、プロパティマネジメントまでのトータルサービス、並びに、中小型物流施設を中心に一括で借上げて、管理運営を行うマスターリースを主な事業としております。

現在、物流不動産開発においては、自社開発による物流施設ブランド「LogiSquare（ロジスクエア）」を中心に、36物件、延べ面積約137万平方メートル （約41万坪）の開発実績を有し、9物件、延べ面積約約38万平方メートル （約11万坪）の開発を現在進めております。また、物流不動産特化の管理会社としては国内トップクラスの管理規模となり、物流不動産を中心に約1,500物件、約671万平方メートル （約203万坪）※2の不動産の管理運営（マスターリース・プロパティマネジメント）を行っております。

※2 2025年10月末時点

会社名：株式会社シーアールイー

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階

代表：代表取締役会長CEO 山下修平 代表取締役社長COO 亀山忠秀

設立：2009年12月22日

事業内容：物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投資助言

資本金：5,391百万円（2025年7月31日時点）

コーポレートサイト：https://www.cre-jpn.com/