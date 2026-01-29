魅力がここに！「やよい軒」全国の店長が選んだ、『とりカツ定食』おすすめポイント！

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2025年12月末現在365店舗展開しております。「やよい軒」では、公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび「やよい軒」では、1月22日(木)より発売している『とりカツ定食』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか。店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。

■調査概要

対象：全国やよい軒の店長

調査内容：『とりカツ定食』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択

調査期間：2026.1.21(水)～2026.1.25(日)

■商品概要

「やよい軒」の『とりカツ』は、調理の直前に生パン粉を一つずつ店舗で手付けすることで、サクサクとした軽やかな衣に仕上げています。使用しているのは、から揚げにも使われている鶏もも肉。ジューシーな旨味が広がり、満足感のある食べごたえが特徴です。

また、とりカツの魅力をより引き立てるタルタルソース付きタイプもご用意。コクのあるまろやかな味わいをプラスし、より贅沢な美味しさを楽しめます。

とりカツ３個・５個から選べるほか、エビフライとの組み合わせ定食もラインナップ。サクサクのとりカツは、ごはんとの相性も抜群です。シンプルだからこそ、何度でも食べたくなる美味しさです。ご家庭でも楽しめるテイクアウトでは、ごはん・みそ汁付きの商品をご用意し、お店の味をそのままお持ち帰りいただけます。

とりカツ定食（５個） 1,150円

【タルタルソース付】とりカツ定食（５個） 1,200円

とりカツ定食（３個） 860円

【タルタルソース付】とりカツ定食（３個） 910円

とりカツとエビフライの定食 1,000円

【タルタルソース付】とりカツとエビフライの定食 1,050円

［テイクアウト］とりカツ（５個）ごはん・みそ汁付 1,150円

［テイクアウト］とりカツ（３個）ごはん・みそ汁付 860円

・発売日

2026.１.22(木)

・発売店舗

全国の「やよい軒」365店舗(2025年12月末現在)

※豆腐小鉢は、店舗によってキンピラ小鉢に変更して提供しております。

※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。

■調査結果

1位： サクサクした軽やかな衣

2位： 満足感のあるボリューム

3位： ジューシーな鶏もも肉/タルタルソース付が選べる

最も多くの票を集めたのは「サクサクした軽やかな衣」でした。実際に店長からは、「生パン粉だから食感がいい」「とにかくサクサク！」というコメントが集まっています。続いて「満足感のあるボリューム」が2位、「ジューシーな鶏もも肉」「タルタルソース付が選べる」が同率3位という結果になりました。

店舗で一つずつ手付けした生パン粉が織り成すサクサクとした軽やかな衣と、ジューシーな鶏もも肉の旨味を、お好みのソースでお楽しみください。

■店長の商品おすすめコメント

「生パン粉を使用しており、衣まで美味しくボリュームがある！」

「とんかつでもない、唐揚げでもなく、サクサク感が癖になる」

「ソースをまとった衣と鶏肉の相性が抜群」

「ごはんがすすむ味わい！」

