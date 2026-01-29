東銀座の東劇ビルにて、お笑い芸人が最新XRアトラクションに挑戦する1日限りの特別イベント開催！

松竹芸能株式会社

松竹×SMT×松竹芸能は 2026年2月20日(金) 松竹案内処（東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル1階）にて、各メディアでも紹介され話題の体験型XRアトラクション 日本ＸＲセンターの「ニンジャブレイカー 妖魔決戦」を一般のお客様に体験して頂くイベントと

そのアトラクションにお笑い芸人が挑戦する模様を実況中継する無料お笑いライブ、松竹芸能東劇ライブ「Make・座・お笑い劇場 in Ginza」を開催致します。

本イベントは、中野ブロードウェイの店舗や東京ドームシティで人気の体験型ＸＲアトラクションと、松竹芸能所属芸人によるお笑いライブを同日に楽しめる、1日限定の特別企画です。

銀座・東劇ビル内の会場「松竹案内処」にて、最先端テクノロジーとエンターテインメントの融合を目撃せよ！

昼の部では、最先端技術のＸＲアトラクション「ニンジャブレイカー 妖魔決戦」の無料体験会を実施。

VRゴーグルを装着し、忍者の世界観に入り込む没入型アトラクションを、初心者の方でも気軽に体験いただけます。

続く夜の部では、昼間皆さまにお楽しみいただいたアトラクションを、松竹芸能所属芸人が体験し、ネタを繰り広げるお笑いライブ「Make・座・お笑い劇場 in Ginza」を開催。仮想空間で戦う!?芸人達の、リアルなリアクションは必見です。

もちろん、毎月恒例ジャンケン大会も開催、すてきなプレゼントもご用意しております。

アンバサダー兼MCのトワイライト渚をはじめ、ヤングパイン、大吟嬢、ジンバ、シダヒナノらが出演し、会場を笑いで包みます。

XR体験もお笑いライブも入場・参加は無料。

仕事帰りやお買い物の合間に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ イベント概要

日 時：2026年2月20日（金）

内 容：

・体験型アトラクション「ニンジャブレイカー」無料体験会

12:00～17:00（体験時間：約7～8分／準備含め約20分）

・松竹芸能東劇ライブ

18:30～19:30

出 演：

トワイライト渚（アンバサダー・MC）

ヤングパイン／大吟嬢／ジンバ／シダヒナノ

入場料：無料

会 場：松竹案内処（東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル1階）

※XR体験は1回あたりの人数に制限があり、混雑時は体験人数を制限させていただく場合がございます。

■ 公式HP

https://www.shochikugeino.co.jp/topics/events/157225/