【Belkin】パッドからスタンドへ、空間に合わせて選べるコンバーチブルデザイン　Belkin UltraCharge Pro 2-in-1変形式マグネット充電器25W

米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社（以下Belkin、所在地：東京都中央区京橋）は、空間に合わせて選べるコンバーチブルデザインの充電器「Belkin UltraCharge Pro 2-in-1変形式マグネット充電器25W」を、全国の家電量販店とAmazon.co.jpにて2026年1月29日（木）より発売いたします。

■Belkin UltraCharge Pro 2-in-1変形式マグネット充電器25W

本製品は、最新のQi2規格に対応し、最大25Wの高速ワイヤレス充電を実現した2-in-1変形式マグネット充電器です。iPhone 16以降のデバイスをわずか29分間で50%まで充電できる圧倒的なスピードを誇り、最大25W出力で5W Qi充電器と比較して5倍速いパフォーマンスを提供します。また、iPhoneとApple Watchの2台を同時に高速充電できるため、デスク周りの配線をこれ一台ですっきりと整理することが可能です。

機能面では、利用シーンに合わせて「スタンドモード」と「パッドモード」を自由に切り替えられるコンバーチブルデザインを採用しました。独自の次世代冷却技術「ChillBoost(TM)」を搭載することで、安定した温度を維持し、より高速・安全・効率的な充電を実現します。さらに、高度な安全基準「Belkin SmartProtect」に基づき、厳格な試験プロセスと優れたハードウェア設計を導入することで、大切なデバイスを毎日安心して充電いただける高い信頼性を実現しています。

≪製品の特長≫

最大25WのQi2認証高速充電： 最新のQi2規格認証により、最大25Wの高速出力を実現しました。iPhone 16以降のモデルを29分間で最大50%まで充電できる、非常に優れた給電能力を備えています。

変形式コンバーチブルデザイン： 角度調整が可能なスタンドモードと、平置きのパッドモードを自由自在に使い分けることができます。ご自宅でも外出先でも、空間に合わせて最適な充電スタイルを選択いただけます。

iPhoneとApple Watchの2台同時充電： スマートフォン用のマグネットマウントに加え、Apple Watch専用の高速充電器を一つに統合しました。Apple Watch Series 7以降の高速充電にも対応しており、2台のデバイスを効率よく充電できます。

ChillBoost(TM) 次世代冷却技術： 独自のパッシブ冷却テクノロジーを搭載し、放熱性を最大限に高めています。充電効率を維持しながら、大切なデバイスのバッテリーを過熱からしっかりと保護します。

プレミアムな素材と安定した設計：高耐久なアルミフレームを採用し、マウント部には質感の良いソフトタッチシリコンを使用しています。安定感のある滑り止めベースにより、片手でのスムーズな着脱が可能です。

充実の付属品とケース対応： 45Wの電源アダプターと高品質なケーブルが標準で付属しているため、購入後すぐにお使いいただけます。また、最大5mm厚までのケースを装着したままでもマグネット充電が可能です。

Belkin SmartProtect 安全保護設計： 高度なハードウェア設計と厳格な試験プロセスにより、高い信頼性を実現しています。過電圧保護などの安全機能を備えており、毎日安心して急速充電をご利用いただけます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin UltraCharge Pro 2-in-1変形式マグネット充電器25W

発売日：2026年1月29日（木）

販売サイト（チャコールブラック色）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJD2WVRQ

販売サイト（サンドホワイト色）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJD2WN78

型番：WIZ043

カラー：チャコールブラック、サンドホワイト

価格：14,390円（税込）

保証期間：2年

