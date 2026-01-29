コルクの保温力で70℃を約2 時間キープ！火を消しても美味しく煮込める保温調理鍋

アーネスト株式会社

家庭日用品及び生活関連雑貨の企画・販売を行うアーネスト株式会社 ( 新潟県三条市、代表取締役社長：鈴木一矢 ) は、2026 年1 月30 日に新商品「保温調理鍋 コルクック 18cm」を一部専門店・生協・通販・自社公式EC サイトなどで発売します。

忙しい毎日の中で、煮込み料理は「火加減」や「光熱費」が気になる存在。そんな悩みに応えるのが、火を消しても調理が進む「保温調理鍋 コルクック 18cm」です。

最初に火にかけたあとは、コルクの保温力におまかせ。弱火でコトコト煮込んだような仕上がりを、

ほったらかしで叶える、新しい煮込み調理のかたちです。

■保温調理だから火を止めたらあとはほったらかし

鍋に食材を入れて火にかけ、加熱したあと、コルク容器にセットするだけ。

火を使い続けなくても、鍋の中は弱火でコトコト煮込んでいるような温度をキープします。

強い加熱を続けないため、吹きこぼれや焦げ付きの心配がなく、煮崩れを防ぎながら食材の中までじっくり火が通ります。火加減の調整や付きっきりの見守りがいらない、“ほったらかし”で使える保温調理鍋です。

■コルクの保温力で、70℃を約2 時間キープ

▲食材を入れて鍋を火にかける▲火からおろしてコルク容器へセット

専用のコルク容器は、コルク素材の断熱性を活かした設計。加熱後に鍋をセットすると、内部の熱を外に逃がしにくく、約70℃の温度を約2 時間キープします。一般的な鍋と比較すると温度の下がり方が緩やかで、調理後の余熱を効率よく活かせます。ゆっくりと温度が下がることで、食材にしっかりと味が染み込みます。

■保温調理中にもう一品作れる

▲第三者機関による保温効果比較試験

保温調理中はコンロが空くため、その間に炒め物や別のおかず作りを行えます。

煮込み中も鍋から目を離せるため、他の調理や作業に時間を充てることができ、家事全体の効率化につながります。

■燕三条製の鍋と監修レシピ付き

鍋本体は、金属加工の産地として知られる新潟県燕三条で製造。毎日の調理に安心して使える、耐久性と使いやすさを備えています。

また、栄養士・キッチンツールマイスター藤原 奈津子氏監修のレシピ付き。保温調理の特性を活かした内容で、初めての方でも失敗しにくく、

届いたその日から活用できます。

■保温調理鍋 コルクック 18cm

▲栄養士・キッチンツールマイスター 藤原奈津子氏

販売価格：14,850 円（税込）

セット内容：鍋（本体・ガラス蓋）…各１個、保温容器（本体・蓋）…各1 個

サイズ( 約)：鍋/ 幅28× 奥行19× 高さ11.5cm（内径18cm）

蓋/ 直径19× 高さ6cm 保温容器/ 直径22× 高さ19cm

重量（約）：鍋/525g 蓋/350g 保温容器/600ｇ

満水容量( 約)：鍋/2.8L

耐熱温度：保温容器/160℃

材質：鍋/ ステンレス鋼、蓋/ 強化ガラス製器具（全面物理強化）、ステンレス鋼

フェノール樹脂、保温容器/ コルク

原産国：鍋/ 日本製、ガラス蓋・保温容器/ 中国製

【使用可能熱源】

ガス・ハロゲンヒーター・シーズヒーター・ラジエントヒーター・IH 200v（電磁調理器）

【アーネスト株式会社について】

モノづくりの街として有名な【新潟県燕三条エリア】に本社を構える生活雑貨メーカーです。

自社工場を持たないファブレスメーカーとして燕三条をはじめ、国内外の協力工場と連携し柔軟な商品開発を行っています。

会社名：アーネスト株式会社

所在地：〒959-1155 新潟県三条市福島新田丁858

企業ホームページ:https://www.ar-nest.co.jp/

【協力可能内容について】

・モニター品の貸し出し

・商品画像データの貸し出し

・取材対応（オンライン、オフライン問わず）

→弊社代表、広報担当、商品開発スタッフが対応いたします

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

アーネスト株式会社 広報担当

mail：media@ar-nest.co.jp