『Shadowverse EVOLVE』より「プリンセスコネクト！Re:Dive」とのコラボ商品が1月30日(金)発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）と株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、1月30日(金)に、『Shadowverse EVOLVE』より、『プリンセスコネクト！Re:Dive』とのコラボ商品を発売することをお知らせいたします。
コラボパック「プリンセスコネクト！Re:Dive」
『Shadowverse EVOLVE』と『プリンセスコネクト！Re:Dive』がコラボ！
『プリンセスコネクト！Re:Dive』のキャラクターが多数登場し、新たにタイトル構築「プリンセスコネクト！Re:Dive」のデッキを組んで遊ぶことができます。
「ユニオンバースト」や「イクイップメント」など、本コラボカードからの新要素も登場いたします。
★豪華カード情報
キャスト18名の箔押しサイン入り「SP（スペシャル）」カードを収録！
一部のカードは描き下ろしイラストで登場いたします。
＜箔押しサインカード収録キャスト一覧＞
・M・A・Oさん(ぺコリーヌ役)
・伊藤美来さん(コッコロ役)
・立花理香さん(キャル役)
・近藤玲奈さん(シェフィ役)
・堀江由衣さん(サレン役)
・丹下桜さん(イリヤ役)
・日笠陽子さん(ノゾミ役)
・福原綾香さん(チカ役)
・木戸衣吹さん(ツムギ役)
・小原好美さん(ユニ役)
・種崎敦美さん(クロエ役)
・佐倉綾音さん(チエル役)
・たかはし智秋さん(クリスティーナ役)
・潘めぐみさん(ムイミ役)
・鬼頭明里さん(ミソラ役)
・原田彩楓さん(ランファ役)
・桑島法子さん(エリス役)
・河瀬茉希さん(ライラエル役)
★プラチナパックver.「プリンセスコネクト！Re:Dive」をボックス特典として同梱！
ボックス特典に「プラチナパックver.「プリンセスコネクト！Re:Dive」」が同梱！
1パック3枚入りで、パックからはプレミアム仕様のトークンカードやコラボリーダーカードが出現！
極稀に公式サポートアプリ「Shadowverse EVOLVE Supporter」で撮り下ろしボイスが聴けるリーダーカードも登場いたします。
★アプリ『プリンセスコネクト！Re:Dive』で使用できる限定カスタムマイページが当たる！
極稀にアプリ『プリンセスコネクト！Re:Dive』で使用できるシリアルコードもボックス内に同梱！
限定カスタムマイページ（全3種）と引き換えが可能です。
※1つのシリアルコードで「カスタムマイページ」1種と引き換えが可能です。
※「カスタムマイページ」のデザインは選べません。シリアルコードの券面に記載されているデザインのカスタムマイページと引き換えが可能です。
※「カスタムマイページ」のデザインによりシリアルコードの出現比率は異なります。
★商品情報
【商品名】
コラボパック「プリンセスコネクト！Re:Dive」
【発売日】
2026年1月30日(金)
【希望小売価格】
1パック カード8枚入り 440円（税込）
1ボックス 12パック入り 5,280円（税込）
▼商品情報はこちら
https://shadowverse-evolve.com/products/cp04/
プレミアムカードセット「プリンセスコネクト！Re:Dive」
★商品仕様
全50種・すべてのカードが光るSL仕様のプレミアムカードセットを3,000個限定生産で発売いたします。
同時発売のコラボパック「プリンセスコネクト！Re:Dive」に収録されるカードから48枚が「イラスト違い＆キラキラ光るSL（スーパーレジェンド）仕様」のパラレルカードとなって収録されるほか、コラボパックには収録されない新規カード2種も新たに登場いたします。
さらに特製のEPカード、ラバーマット、ストレイジボックスも同梱した豪華なセットです。
★商品情報
【商品名】
プレミアムカードセット「プリンセスコネクト！Re:Dive」
【発売日】
2026年1月30日(金)
【希望小売価格】
1個 19,800円（税込）
【セット内容】
本商品は3,000個限定生産の商品となります。
カードセット 1個（カード50枚セット、50種各1枚）
EPカード 1枚
ラバーマット 1個
ストレイジボックス 1個
▼商品情報はこちら
https://shadowverse-evolve.com/products/pcs01/
【周辺施策情報】立花理香さん＆蒼井翔太さんが出演！遊びかた動画公開中！
『Shadowverse EVOLVE』公式YouTubeチャンネルにて、遊びかた動画を公開しています。
『プリンセスコネクト！Re:Dive』キャル役・立花理香さん、カイザーインサイト役・蒼井翔太さんが出演！
コラボカードを実際に動かしながら、「ユニオンバースト」や「イクイップメント」などの新要素を含む『Shadowverse EVOLVE』の基本ルールを動画でレクチャーしていますので、ぜひご覧ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R9FTRhP0ilA ]
『Shadowverse EVOLVE（シャドウバース エボルヴ）』とは
Cygamesとブシロードが贈る『Shadowverse』のリアルカードゲームです。
企画・開発は引き続きCygamesが担当し、製造・販売・運営をブシロードが担当、2社の共同事業にて、2022年4月より商品展開開始。
Shadowverse EVOLVE(エボルヴ)公式サイト：https://shadowverse-evolve.com
Shadowverse EVOLVE(エボルヴ)公式X：https://x.com/shadowverse_ev
Shadowverse EVOLVE Channel：https://www.youtube.com/@shadowverse_ev
▼公式サポートアプリ「Shadowverse EVOLVE Supporter」ダウンロードURL
・AppStore（iOS）：
https://apps.apple.com/jp/app/id1608457887
・Google Play（Android）：
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.ShadowverseEvolve
▼公式サポートアプリ推奨環境
・【iOS 版】iOS 16.0以上
・【Google Play版】Android OS 12.0以上
