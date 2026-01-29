『Shadowverse EVOLVE』より「プリンセスコネクト！Re:Dive」とのコラボ商品が1月30日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）と株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、1月30日(金)に、『Shadowverse EVOLVE』より、『プリンセスコネクト！Re:Dive』とのコラボ商品を発売することをお知らせいたします。

コラボパック「プリンセスコネクト！Re:Dive」

『Shadowverse EVOLVE』と『プリンセスコネクト！Re:Dive』がコラボ！

『プリンセスコネクト！Re:Dive』のキャラクターが多数登場し、新たにタイトル構築「プリンセスコネクト！Re:Dive」のデッキを組んで遊ぶことができます。

「ユニオンバースト」や「イクイップメント」など、本コラボカードからの新要素も登場いたします。

★豪華カード情報

キャスト18名の箔押しサイン入り「SP（スペシャル）」カードを収録！

一部のカードは描き下ろしイラストで登場いたします。

＜箔押しサインカード収録キャスト一覧＞

・M・A・Oさん(ぺコリーヌ役)

・伊藤美来さん(コッコロ役)

・立花理香さん(キャル役)

・近藤玲奈さん(シェフィ役)

・堀江由衣さん(サレン役)

・丹下桜さん(イリヤ役)

・日笠陽子さん(ノゾミ役)

・福原綾香さん(チカ役)

・木戸衣吹さん(ツムギ役)

・小原好美さん(ユニ役)

・種崎敦美さん(クロエ役)

・佐倉綾音さん(チエル役)

・たかはし智秋さん(クリスティーナ役)

・潘めぐみさん(ムイミ役)

・鬼頭明里さん(ミソラ役)

・原田彩楓さん(ランファ役)

・桑島法子さん(エリス役)

・河瀬茉希さん(ライラエル役)

★プラチナパックver.「プリンセスコネクト！Re:Dive」をボックス特典として同梱！

ボックス特典に「プラチナパックver.「プリンセスコネクト！Re:Dive」」が同梱！

1パック3枚入りで、パックからはプレミアム仕様のトークンカードやコラボリーダーカードが出現！

極稀に公式サポートアプリ「Shadowverse EVOLVE Supporter」で撮り下ろしボイスが聴けるリーダーカードも登場いたします。

★アプリ『プリンセスコネクト！Re:Dive』で使用できる限定カスタムマイページが当たる！

極稀にアプリ『プリンセスコネクト！Re:Dive』で使用できるシリアルコードもボックス内に同梱！

限定カスタムマイページ（全3種）と引き換えが可能です。

※1つのシリアルコードで「カスタムマイページ」1種と引き換えが可能です。

※「カスタムマイページ」のデザインは選べません。シリアルコードの券面に記載されているデザインのカスタムマイページと引き換えが可能です。

※「カスタムマイページ」のデザインによりシリアルコードの出現比率は異なります。

★商品情報

【商品名】

コラボパック「プリンセスコネクト！Re:Dive」

【発売日】

2026年1月30日(金)

【希望小売価格】

1パック カード8枚入り 440円（税込）

1ボックス 12パック入り 5,280円（税込）

▼商品情報はこちら

https://shadowverse-evolve.com/products/cp04/

プレミアムカードセット「プリンセスコネクト！Re:Dive」

★商品仕様

全50種・すべてのカードが光るSL仕様のプレミアムカードセットを3,000個限定生産で発売いたします。

同時発売のコラボパック「プリンセスコネクト！Re:Dive」に収録されるカードから48枚が「イラスト違い＆キラキラ光るSL（スーパーレジェンド）仕様」のパラレルカードとなって収録されるほか、コラボパックには収録されない新規カード2種も新たに登場いたします。

さらに特製のEPカード、ラバーマット、ストレイジボックスも同梱した豪華なセットです。

★商品情報

【商品名】

プレミアムカードセット「プリンセスコネクト！Re:Dive」

【発売日】

2026年1月30日(金)

【希望小売価格】

1個 19,800円（税込）

【セット内容】

本商品は3,000個限定生産の商品となります。

カードセット 1個（カード50枚セット、50種各1枚）

EPカード 1枚

ラバーマット 1個

ストレイジボックス 1個

▼商品情報はこちら

https://shadowverse-evolve.com/products/pcs01/

【周辺施策情報】立花理香さん＆蒼井翔太さんが出演！遊びかた動画公開中！

『Shadowverse EVOLVE』公式YouTubeチャンネルにて、遊びかた動画を公開しています。

『プリンセスコネクト！Re:Dive』キャル役・立花理香さん、カイザーインサイト役・蒼井翔太さんが出演！

コラボカードを実際に動かしながら、「ユニオンバースト」や「イクイップメント」などの新要素を含む『Shadowverse EVOLVE』の基本ルールを動画でレクチャーしていますので、ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R9FTRhP0ilA ]

『Shadowverse EVOLVE（シャドウバース エボルヴ）』とは

Cygamesとブシロードが贈る『Shadowverse』のリアルカードゲームです。

企画・開発は引き続きCygamesが担当し、製造・販売・運営をブシロードが担当、2社の共同事業にて、2022年4月より商品展開開始。

Shadowverse EVOLVE(エボルヴ)公式サイト：https://shadowverse-evolve.com

Shadowverse EVOLVE(エボルヴ)公式X：https://x.com/shadowverse_ev

Shadowverse EVOLVE Channel：https://www.youtube.com/@shadowverse_ev

▼公式サポートアプリ「Shadowverse EVOLVE Supporter」ダウンロードURL

・AppStore（iOS）：

https://apps.apple.com/jp/app/id1608457887

・Google Play（Android）：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.ShadowverseEvolve

▼公式サポートアプリ推奨環境

・【iOS 版】iOS 16.0以上

・【Google Play版】Android OS 12.0以上

