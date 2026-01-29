【サラダショップ｜Salad Cafe】ポテトサラダのラインナップを強化～信州産エリンギを使ったトリュフ風味の新商品が登場！人気の3商品もさらに美味しくリニューアル～

ケンコーマヨネーズ株式会社


ケンコーマヨネーズ株式会社（所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：島本 国一）の100％子会社であるサラダカフェ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：石井 健夫、以下「サラダカフェ」）は、ポテトサラダの商品ラインナップを拡充し、新商品1品とリニューアル商品3品の計4商品を、関西・関東の百貨店やショッピングモールを中心に展開しているサラダショップにて1月中旬より発売しましたのでお知らせします。




■新商品


トリュフ薫る 信州産エリンギの華やかポテトサラダ


498円（100g）／1月14日（水）発売


甘味と旨味が強い信州産エリンギと香り豊かなトリュフを組み合わせた大人のポテトサラダです。信州産エリンギは収穫時の新鮮さをそのままに活かし、味や食感、香りが良いのが特長です。トリュフの芳醇な香りとエリンギの風味、ベーコンの旨味が調和した味わいは、お酒のお供やバゲットと一緒にお召し上がりいただくのもおすすめです。







左上から半時計周りに１.彩り野菜の北海道産さやかポテトサラダ→２.だしの旨味香る和風オニスラ(R)ポテトサラダ→３.里芋の和風ポテトサラダ

■リニューアル商品


１. 彩り野菜の北海道産さやかポテトサラダ


368円（100g）／1月14日（水）発売


２. だしの旨味香る和風オニスラ(R)ポテトサラダ


399円（100g）／1月14日（水）発売


３. 里芋の和風ポテトサラダ


448円（100g）／1月21日（水）発売





3種のポテトサラダは、さらなる美味しさの追求のため、それぞれの商品の魅力をより一層引き出すようリニューアルしました。『彩り野菜の北海道産さやかポテトサラダ』は、すっきりとした味わいの北海道産じゃがいも「さやか」の風味をいかしながら、従来よりもなめらかな舌触りと深いコクを実現。サラダカフェの定番商品『だしの旨味香る和風オニスラ(R)ポテトサラダ』は、かつお節と醤油の風味が香るソースをリニューアルしました。粘りのある食感が特長の里芋とかつお節、甘辛のたれを合わせた『里芋の和風ポテトサラダ』には、新たにちりめん山椒をプラス。ちりめんじゃこの風味と山椒の爽やかな刺激で、奥行きのある味わいに仕上げました。



サラダカフェは今後も、素材の魅力を引き出すサラダを通じて、楽しく豊かな食卓づくりを目指してまいります。


＜商品詳細＞
■トリュフ薫る 信州産エリンギの華やかポテトサラダ


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115470/table/255_1_fbc1e6b9c4996f5d79a69cc8ebdccbd4.jpg?v=202601290221 ]




■Salad Cafeとは

Salad Cafe 東武百貨店池袋店

サラダカフェは、ケンコーマヨネーズが展開するサラダのトータルブランドです。


「サラダのある毎日でお客様の笑顔と健康をサポートする」ことをテーマにショップやWebを通じ、“こころ”も“からだ”も満たされるサラダと役立つ情報をお届けします。





＜店舗一覧＞https://www.salad-cafe.com/shops/


＜公式SNS＞X（＠Salad_Cafe_plus(https://x.com/Salad_Cafe_plus)）　／　Instagram（＠salad.cafe_official(https://www.instagram.com/salad.cafe_official/)）



■会社概要


社名　　　　： サラダカフェ株式会社


代表者 　 　 ： 代表取締役社長　石井 健夫


所在地 　 　 ： 大阪府吹田市広芝町10-35　


創立年月　　： 2005年8月


資本金　　　： 1,000万円


主な事業内容： 加工食品及び総菜類の販売（調理）


URL　　　　 : https://www.salad-cafe.com/


ケンコーマヨネーズ株式会社

社名　　　　：ケンコーマヨネーズ株式会社
代表者　　　：代表取締役社長　島本国一
所在地　　　：東京都杉並区高井戸東3-8-13（東京本社）
創立年月　　：1958年3月
資本金　　　：54億2,403万円（2025年3月末時点）
主な事業内容：サラダ・総菜類、マヨネーズ・ドレッシング類、タマゴ加工品等の食品製造販売
URL　　　　：https://www.kenkomayo.co.jp/