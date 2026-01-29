【EQUITAS Brand Seminar】（2/17）クラシコム青木耕平氏、300Bridge藤原義昭氏、ANA X、フェシリモ、and ST、ディップ、大丸松坂屋のキーパーソンが登壇！

合同会社EQUITAS

カンファレンスMARKETING・XやアカデミーMarketing Wazaを主催する合同会社EQUITAS（エクイタス、本社：東京都港区、代表社員：村上朋史）はブランド担当者限定の新セミナー【EQUITAS Brand Seminar】を開催することを決定いたしました。

初回のテーマは「顧客体験のネクストステージー意識データ＋1st party dataの活用」。顧客データ活用を一歩先に進め、より良い体験を作るための議論を複数セッション展開、 東京・赤坂にて2026年2月17日(火) 16:00より開催いたします。

詳細を見る :https://equitas-event.com/seminar/260217

■ 概要

公式サイト：https://equitas-event.com/seminar/260217

開催日時：2026年2月17日(火) 16:00-20:25 (Door Open 15:30)

開催形式：招待審査制（ご参加/懇親会費 無料）

参加者数：80名様まで限定

会場：赤坂インターシティコンファレンス(https://aicc.tokyo/access/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=link2&utm_content=649469297673&utm_term=19734468870&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand&utm_content=649469297673&utm_term=19734468870&gad_source=1&gad_campaignid=19734468870&gbraid=0AAAAAC9hhqtKeVJ-AbdrEhHx45PcDYfPG&gclid=CjwKCAiA95fLBhBPEiwATXUsxD3I_sxc2Mpm1mzVulHCLtJliImFbHoexcfOEaCVqWhBYFpSkX1HZRoCt04QAvD_BwE)

共催：株式会社マクロミル/株式会社モニタス



■ Program

- 15:30

Door Open

- 16:00

顧客体験向上をもたらすデータ活用

西本宗平【株式会社フェリシモ 顧客関係育成部 WEBプロモーション＆CRMグループ 】

谷田脩一郎【ディップ株式会社 マーケティング本部プラットフォームマーケティング統括部 部長】

島袋孝一【株式会社大丸松坂屋百貨店 デジタル戦略推進室 DX推進部 スタッフ】

- 16:45

ファッションプラットフォーム「and ST」の意識データによるパーソナライズ進化への挑戦！

金山祐介【株式会社アンドエスティHD データインテリジェンス部 シニアマネジャー】

原田俊【株式会社マクロミル 事業統括本部 CRM/CX事業ユニット ユニット長】

- 17:25

航空会社が取り組む、顧客データ×アンケート活用のストーリー

杉野李夏【ANA X株式会社 ライフバリュー事業部 】

倉持裕太【株式会社モニタス インサイトDX マネージャー】

- 17:55

定性データを大量に数日で取得する、新しい顧客理解の手法「AIインタビューサービス」

林秀紀【株式会社モニタス 代表取締役社長】

- 18:05

顧客との相思相愛の関係を築くために

青木耕平【株式会社クラシコム 代表取締役社長】

藤原義昭【株式会社300Bridge 代表取締役】

- 18:55 懇親会



■ お申込み・条件について

- お申込フォーム： https://equitas.wufoo.com/forms/ran325f12ylcxb/

*申請より1週間以内に、参加可否について事務局よりご連絡いたします。

- 申込締切：2026/2/12(木) 中まで

*定員に達し次第受付終了いたします

- 主なご参加対象部門：

広告主側の企業のマーケティング部門（CRM、CX、CS所管）、デジタルマーケティング部門（CRM、CX、CS所管）、CRM部門、DX関連部門（マーケティング）データアナリティクス（分析）関連部門、EC部門

- 主なご参加対象の役職：係長級以上~部長クラス

■ ご注意事項

・自社のマーケティング・CRM・DXなどのご予算について、一定の関与のある方が対象となります。

・お申込者は懇親会までのフルプログラム参加が必須となります。

その他ご参加条件はお申し込みフォームよりご確認ください。

・懇親会費も含め審査を通過した方は無料でのご参加となります。

・共催企業・ご登壇企業の競合社などのご応募はお断りする場合がございます。



■その他お問合せ

以下フォームよりお願いいたします。

https://equitas.wufoo.com/forms/x1mizv4r11jmvm7/



■会社概要

会社名：合同会社EQUITAS

設立日：2019年3月27日

代表者：代表社員 村上朋史

資本金：3,000,000円

本 社：東京都港区青山2-7-13 プラセオ青山ビル3F

事業内容：教育講座の企画・制作・運営・広告及びコンサルティング業務

イベントの企画・制作・運営・広告及びコンサルティング業務 等

会社サイト：http://equitas-jp.com/