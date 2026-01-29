【2月19日開催】熊本市主催「ネットショップセミナー“ゼロから学ぶWeb広告”」にアルサーガパートナーズのWebマーケターが登壇

アルサーガパートナーズ株式会社

企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼CTO：小俣泰明、代表取締役CEO：渡邉純平、以下「アルサーガパートナーズ」）は、2月19日（木）13:30～15:30に開催される、熊本市主催の「ネットショップセミナー“ゼロから学ぶWeb広告”」において、当社のWebマーケターが登壇することをお知らせします。

お申し込みはこちら：https://forms.gle/PVYHAdyn4W1XCPbz9

※申し込み締切：2026年2月17日（火）18:00

昨今のビジネスにおいては、Web広告の活用が不可欠となっています。しかし、多くの事業者の皆様から「なかなかビジネスにつながっていない」「何から始めればいいのか迷う」といった声が寄せられているのが現状です。

本セミナーでは、アルサーガパートナーズの広告運用チームが講師を担当し、Web広告の基礎から最新トレンド、具体的な成功事例までを120分で分かりやすく解説します。また、Web広告のターゲットを明確にする「ペルソナ設定ワークショップ」も実施し、明日からすぐに使える実践的なノウハウもお伝えします。

初めてWeb広告を検討されている方から、運用の基礎を再確認したい方まで、Web広告での集客から売上向上を目指す皆様のご参加をお待ちしております。

◾セミナー概要

◾プログラム内容（予定）

◾個別相談会のご案内

- 開催日時：2026年2月19日（木）13:30～15:30（開場：13:00）- 会場：XOSS POINT.（クロスポイント）- 住所：熊本県熊本市西区春日1丁目14-1 くまもと森都心プラザ2階- 定員：先着30社- 参加費：無料- 参加対象- - 熊本市内に本社または主たる事業所を有する事業者- - 自社のネットショップを開設しているが集客に課題を抱えている事業者- 参加申し込みフォーム：https://forms.gle/PVYHAdyn4W1XCPbz9（事前申込制）- 申し込み締切：2026年2月17日（火）18:00- なぜ今Web広告が必要か- 10分で分かるWeb広告の基礎- Web広告運用の成功事例- ペルソナ設定ワークショップ

セミナーに参加いただいた企業の中で先着3社限定で、別日に個別相談会（60分程度）を実施します。ご希望の企業は、セミナー参加申し込みフォームよりご入力ください。

※今年度に個別相談会をすでに実施した企業は対象外とさせていただきます。

◾アルサーガパートナーズの広告運用チームについて

20年以上の創業実績に基づき、豊富な実績を積み重ねてきた広告運用の専門チームです。リスティング広告やSNS広告をはじめとする多様なWeb広告に対し、企画・制作から運用・分析、改善に至るまでをワンストップで提供しています。また、Web広告の領域に留まらず、ホームページ制作チームとの連携もできることで、お客様のWebマーケティング施策全体に対して、迅速かつ包括的なアクションを実現できることが、私たちの揺るぎない強みです。

詳細はこちら：https://www.fvs-net.co.jp/service/web-marketing/

◾主催・運営

主催：熊本市

運営：アルサーガパートナーズ株式会社 九州DX本部

【セミナーに関するお問い合わせ】

メールアドレス：fvs_marketing@arsaga.jp

電話：096-283-2600

アルサーガパートナーズ株式会社

アルサーガパートナーズは、東京渋谷に本社を構える総合ファームです。コンサルティングからシステム開発、保守・運用までに至るDXソリューション事業を一貫して担い、業界や業種を問わず多様な課題に対応しています。



「自由な発想と確かな論理で価値を届ける」をミッションに掲げ、多様なケイパビリティ、アセットを駆使し、お客様に寄り添いながら企業の競争力向上を実現します。





本社 ：東京都渋谷区桜丘町3番2号渋谷サクラステージSAKURAタワー5階

熊本支社

新市街オフィス：熊本県熊本市中央区新市街8番7 TERRACE87ビル2F

平成オフィス ：熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

福岡支社 ：福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 天神ビジネスセンター7階

鹿児島オフィス：鹿児島県鹿児島市武1丁目2-10 JR鹿児島中央ビル710・711

代表者 ：代表取締役会長兼CTO 小俣泰明、代表取締役CEO 渡邉純平

設立日 ：2016年1月

資本金 ：14億3,470万円（資本準備金等を含む）

従業員数 ：402名（2025年12月末時点）

事業内容 ：ワンストップDXソリューション事業

Web ：https://www.arsaga.jp/