見た目も！味も！食感も！食べ応え抜群の“濃厚”なキーマカレーを箱ごとレンジ調理するだけで手軽に堪能できる「しっかり濃厚スパイスキーマカレー」「しっかり濃厚チーズキーマカレー」

ハウス食品株式会社は、「しっかり濃厚スパイスキーマカレー」「しっかり濃厚チーズキーマカレー」を、2026年2月9日（月）から全国のスーパーなどで発売します。挽き肉のしっかりとした食感が楽しめる、肉や油の旨みににんにくの深いコクが重なった濃厚で食べ応えのあるキーマカレーを、500Wで1分20秒箱ごとレンジ調理するだけで手軽に楽しめます。調理時間の確保が難しい日でも簡単に満足感を味わえるレトルトカレーです。内容量は150g、オープン価格（税別参考小売価格238円）。

■特徴

（1）挽き肉の食感をしっかりと感じる！ドライカレーのように水分を極限まで減らしたカレーソース

おからパウダーや粒状コーングリッツなどの乾燥原料を加え、ソースの中の水分を極限まで吸収することで、「ごはんの上に乗るほど水分量が少ないキーマカレーソース」を実現しました。水気が少ない分、挽き肉の粒々した食感をしっかりと感じられる一品です。

（2）肉やカレーソースの“濃厚”な旨みを最大限に味わっていただける設計

牛脂で濃厚な脂の風味を加え、にんにくで肉の旨みを底上げすることで、濃厚な肉の旨みを最大限感じられるように仕上げました。また、細挽きの挽き肉を使用し、挽き肉の中までしっかりカレーソースの味わいを染み込ませることで、カレーソースの濃厚な旨みも存分に味わっていただけます。

（3）「スパイス」の濃厚な香りと「チーズ」の濃厚なコク！アイテムごとにそれぞれ“濃厚さ”を強化

“濃厚なカレーソース”“濃厚な肉の旨み”に加え、アイテムごとに異なる“濃厚さ”もお楽しみいただけます。「しっかり濃厚スパイスキーマカレー」では、黒胡椒の華やかな香り、クローブとシナモンが生み出すコク深い味わいなどが絶妙に調和。味全体の複雑さを底上げしつつ、濃厚で芳醇なスパイスの香りとキレのある辛みを楽しめます。「しっかり濃厚チーズキーマカレー」では、複数の乳原料とスパイスを調和させることで、まろやかなチーズによる濃厚なコクとスパイスの豊かな味わいを表現しました。

■開発ストーリー

１.レトルトキーマカレーを愛する30-40代男性に着目！求めているのは、深さや厚みのある“濃厚”なカレー

今回、レトルトカレーの主要顧客のひとつである30-40代男性に着目し、どのようなカレーが求められているのかを調査したところ、「30-40代男性は、レトルトキーマカレーの購入者構成比がレトルトカレー全体よりも高い」（※1）と分かったことから、「30-40代男性のニーズに応えたレトルトキーマカレーが喜ばれるのではないか？」と感じ、本製品の開発に着手しました。また、普段からカレーを食べる30-40代男性に「どのようなカレーを求めているか？」のアンケートを実施したところ、“濃厚さ”を含めた味わいの深さや厚みを求める声が多く上がった（※2）ことから「手軽で簡単に“濃厚さ”を感じられるレトルトキーマカレー」を目指すコンセプトとして設定しました。

■男性年代別購入者属性構成比

■30-40代男性がカレーに求める味わい（上位15項目）

※1：(株)インテージ SCI レトルトカレー市場 期間：2024年4月～2025年3月 指標：横構成比 (金額)

（キーマカレーはハウス食品(株)が独自に抽出）

※2：ハウス食品グループ本社(株)と(株)B・M・FTによる調査（2023年8月、カレーを月に2回以上食べている30~49歳を対象、n=100、インターネット調査）

２.タイパ・コスパのW「パ」重視。食事を簡単に済ませたい方にも、こだわり本格派の方にもおすすめ

仕事や家事で忙しい毎日の中で食事を簡単に済ませたい方にも、料理に時間はかけられないけど食事は妥協したくないという方にも、本格的で満足感たっぷりな一皿をお楽しみいただけます。レンジで箱ごと調理するだけで食べられるため、平日はもちろん、家でゆっくり過ごしたい休日のストックとしてもおすすめです。お手頃価格ながら深い味わいを楽しめる、新しい満足感をぜひ体験していただきたいです。

３.味わいだけじゃない。試行錯誤を繰り返したこだわりの“濃厚さ”を伝える見た目

味わい以外でも“濃厚さ”を感じていただくため、「カレーソースが染み込まず、ごはんの上にしっかり乗るほど濃厚なとろみ」にすることにもこだわりました。開発段階で「満足感が得られる濃厚な味わいの製品にするには、視覚的にも“濃厚さ”を伝えることが必要」だと気づき、単に味を濃くするだけではお客様の求める製品には繋がらないと考えました。

特に、カレーソースのとろみがさらっとしていると、ごはんにすぐ染み込んでしまい、見た目にも食べ応えにも物足りなさを感じてしまうため、固形の乾燥原料などを加え、ソースの水分量自体を少なく抑えるように工夫しました。このとろみの調整には何度も試作を繰り返し、納得のいく“濃厚さ”を出すまでに多くの時間を費やしました。その結果、ごはんに染み込まず、しっかりとごはんの上に“乗っている”濃厚なとろみを実現することができました。

また、こだわりの“濃厚さ”がお客様に一目で伝わるよう、パッケージデザインも「濃厚」の文字が目立つようにしました。

■製品概要

●製品名：

「しっかり濃厚スパイスキーマカレー」

「しっかり濃厚チーズキーマカレー」

●内容量：150g

●価格：オープン価格（税別参考小売価格238円）

●発売日：2026年2月9日

●発売地区：全国

・「しっかり濃厚スパイスキーマカレー」「しっかり濃厚チーズキーマカレー」ブランドサイト（2月4日公開予定）

URL:https://housefoods.jp/products/special/noukoukeema/index.html