「カード決済+ by 弥生株式会社」に定期カード決済機能を追加

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、クレジットカード決済に対応した請求書を発行できるサービス「カード決済+ by 弥生株式会社」に、継続的な決済を自動化・管理する定期カード決済機能を追加したことをお知らせします。

サービスURL：http://www.yayoi-kk.co.jp/bank/payment/card-plus/(http://www.yayoi-kk.co.jp/bank/payment/card-plus/)

企業間取引における請求書のクレジットカード決済ニーズの高まりを受け、弥生では2025年7月より「カード決済+ by 弥生株式会社」を提供しています。「カード決済+ by 弥生株式会社」はMisocaと連携し、請求書を発行する事業者（売り手）が事前に設定をすることで、発行する請求書に自動でクレジットカード決済の選択肢を追加することができるサービスです。このたび、ユーザーのサービス利用実態にあわせ、さらなる利便性向上のため定期カード決済機能を追加いたしました。

定期カード決済機能は、請求の取引先（買い手）のクレジットカードによる継続的な決済自動化・管理する仕組みで、口座振替の代わりにご利用いただけます。振込漏れがなく、未回収・支払い遅延リスクを低減し、回収率が向上します。 また、士業の顧問料や、機器のレンタル料といった毎月同額の請求が発生する業態に適し、その都度「請求書の発行・送付」「入金確認」「消込作業」を行う必要がなくなり、バックオフィス業務の工数が大幅に削減可能です。 さらにサービスの利用手続きはWebで完結し、紙やハンコは不要です。ペーパーレスかつスピーディーなサービス開始で利用者の事業を後押しします。

※毎月同額の請求書に限ります。また、請求書の発行・送付は自社の業務に応じて手作業で実施いただく場合もあります。

事業者は「カード決済+ by 弥生株式会社」を利用することで、クレジットカード決済に対応し、多様な取引先（買い手）の決済ニーズに応えることができるようになります。また、定期カード決済機能を活用することで、債権回収リスクの低減や、日々の督促・消込作業が効率化されるなどのメリットがあります。

今後も、ユーザーのニーズに沿った半歩先を見据えた価値提供で中小企業の道筋を照らす存在を目指し、日本のスモールビジネスを支え続け、日本の経済全体の活力向上に貢献していきます。

「カード決済+ by 弥生株式会社」サービス詳細

「カード決済+ by 弥生株式会社」は、クレジットカード決済可能な請求書を無料で作成することができるサービスです。

アカウント登録後、弥生の提供するクラウド請求書作成ソフト「Misoca」と連携をいただくことでクレジットカード決済可能な請求書が発行できます。

サービスは加入プランを問わずすべてのMisocaユーザーが無料で利用でき、発行した請求書から買い手が実際にクレジットカードで決済した際に1.98%の決済手数料が発生します。

Misocaについて

「Misoca」は、PCやスマートフォンで、かんたんに見積書・請求書・納品書を作成、まとめて管理できるクラウド請求書作成サービスです。"かんたん"に帳票作成ができて、請求書のメール送信や郵送代行はワンクリック。さらに会計ソフトと連携することで入力の手間を軽減することができます。すべての機能が初年度無料でご利用いただけます。

サービスURL： https://www.yayoi-kk.co.jp/seikyusho/

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp