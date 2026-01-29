『ホットペッパーグルメ』口コミ・評点機能をリニューアル

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一）が運営する、満足度No.1(*1)の飲食店予約・グルメ情報サイト『ホットペッパーグルメ』は、2026年1月29日（木）より「口コミ」機能を、2026年夏ごろには「評点」機能をリニューアルします。飲食店選びにおける判断材料として、より正確で信頼性の高い情報を提供できるよう進化を図り、自分のニーズに合ったお店選びをサポートします。

（*1） 2025年6月時点 （株）東京商工リサーチ調べ

1.新機能の概要

（1）口コミ機能のリニューアル（2026年1月29日（木）～）

これまで『ホットペッパーグルメ』の口コミ機能は、「おすすめレポート」としてお店のおすすめポイントに限って投稿いただく仕様でした。今回のリニューアルではこの仕様を見直し、審査基準を満たした投稿は、満足した体験もそうでない体験もすべて掲載する仕組みに変更します。これにより、これまで以上に多様な消費者の声が可視化され、より正確で信頼性の高い情報の提供が可能になります。来店前の期待と実際の体験とのギャップを減らすことで、納得感のあるお店選びを後押しします。

（2）評点機能のリニューアル（2026年夏ごろ ～）

利用者からの評価をもとに、5段階で店舗の総合的な評価を表示する機能を導入します。本評価は、直近1年間の間に投稿された口コミの平均点を週次で算出したものです。これにより、店舗の満足度を直感的に捉えられるようになり、個別の口コミだけでは見えにくかった店舗の全体像も、より簡単に把握できるようになります。

各機能の詳細については以下のサイトでご確認いただけます。

https://www.hotpepper.jp/doc/review/

2.背景と価値提供

飲食店選びにおいて、口コミや評価を参考にする利用者は年々増加しており、来店前に実態を把握できる情報へのニーズが高まっています。また、情報の量だけでなく、質や信頼性への期待もより一層高まっています。

こうした背景を受け、『ホットペッパーグルメ』では、より多様な声を可視化する仕組みと、店舗全体を俯瞰できる新たな評価軸を取り入れることで、飲食店選びの精度と納得感を高める取り組みを進めています。消費者にとっては、自分に合ったお店をより選びやすくなり、店舗側にとっても、利用者の声を運営に活かしやすくなるなど、双方にとって価値ある機能として提供していきます。

3.『ホットペッパーグルメ』が目指す世界観

『ホットペッパーグルメ』は、「お客様一人ひとりに合った飲食店との出会いを実現する」ことをミッションに、日々の飲食店選びをもっと便利で満足度の高い体験にするための取り組みを続けています。

今回の「口コミ」「評点」機能のリニューアルは、情報の正確性や信頼性を高め、店舗の特徴や満足度をより直感的に把握できるようにすることで、納得感のあるお店選びを支援するものです。

また、2026年1月に導入した「席押さえ」機能では、空席情報をリアルタイムで確認し、すぐに予約できる仕組みを提供しています。今後は、こうした利便性の高い体験と、信頼できる情報を組み合わせることで、飲食店との出会いそのものを、よりスムーズで納得感のあるものへと進化させていきます。

『ホットペッパーグルメ』は、今後もテクノロジーとユーザー視点を掛け合わせながら、飲食店選びにまつわる不満や探しにくさを解消し、一人ひとりに合った飲食店との出会いが、よりスムーズになるように進化を続けてまいります。

