錦糸町駅周辺の5社合同企画「錦糸超　ちょい呑み巡り」イベント開催！

株式会社錦糸町ステーションビル（以下「錦糸町テルミナ」）、双日商業開発株式会社（以下「オリナス錦糸町」）、株式会社東京楽天地（以下「楽天地ビル、アルカイーストB１F」）、株式会社パルコ（以下「錦糸町 PARCO」）、三井不動産商業マネジメント株式会社（以下「アルカキット錦糸町」）の５社において、錦糸町への来街機会及び街の活性化、賑わいの醸成を目的に、2026年２月１日（日）～２月28日（土）の期間、対象の６施設計54飲食店にて「錦糸超 ちょい呑み巡り」イベントを開催いたします。

当イベントでは、54飲食店こだわりの料理とともに、仕事帰りのサクっと飲み、ひとり飲みなど気軽にお酒を楽しめる「ちょい呑みセット」、またお酒が得意でない方やファミリー（お子様）でも楽しめるソフトドリンクセットまで幅広いラインナップをお楽しみいただけます。

また、イベント期間中は「専用LINEアカウント」を登録して参加できる「『 錦糸超 ちょい呑み巡り』LINE スタンプラリーキャンペーン」も開催いたします。キャンペーン対象の「ちょい呑みセット」をご注文で貯まるスタンプを３つ集めると、地元墨田区の老舗銭湯「黄金湯（こがねゆ）」の入浴チケットセット（約3,600円相当）が当たる抽選にチャレンジいただけます。

ぜひこの機会に、錦糸町の街を巡りながらバラエティー豊かな飲食店でちょい呑みをお楽しみください！

本イベントの詳細についてはこちら(https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:784f6848-8f82-49e9-b307-ffe7a2f4df5d)をご覧ください。

「錦糸超 ちょい呑み巡り」イベント概要

錦糸町テルミナ、オリナス錦糸町、楽天地（楽天地ビル、アルカイーストB１F）、錦糸町PARCO、アルカキット錦糸町の５社６施設、54ショップにてこだわりの料理とドリンク（ビールや日本酒、ワイン、各種サワー、ソフトドリンク等）がセットになった「ちょい呑みセット」を期間限定で提供いたします。

開催期間：

2026年２月１日（日）～２月28日（土）

対象施設：

錦糸町テルミナ、オリナス錦糸町、楽天地ビル、アルカイーストB１F、 錦糸町PARCO、アルカキット錦糸町（合計６施設54ショップ）

※対象ショップおよびメニューの詳細は別紙リーフレット(https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:c1f7c6ab-c502-40ca-9d3a-4822224979be)をご確認ください。

※提供期間及び提供時間はショップによって異なります。

【楽天地の対象メニューはこちら】

▼楽天地ビル（東京都墨田区江東橋4-27-14）

▼アルカイーストB1F（東京都墨田区錦糸3-2-1）

「『錦糸超 ちょい呑み巡り』LINEスタンプラリーキャンペーン」の概要

キャンペーン専用の公式LINEアカウントをフォローし、期間中、対象ショップの「ちょい呑みセット」を３ショップご利用された方の中から抽選で20名さまに地元、錦糸町（墨田区）の老舗銭湯「黄金湯（こがねゆ）」の「サウナ・貸タオル付き入浴チケット」、「BATHEクラフトビール引換チケット」、「黄金湯オリジナル手ぬぐい」が３点入った「黄金湯」入浴チケットセット（約3,600円相当）が当たります。

開催期間：

2026年２月１日（日）～２月28日（土）

対象ショップ：

「錦糸超 ちょい呑み巡り」対象の54ショップ

参加条件：

キャンペーン専用の公式LINEアカウントをフォローし、対象ショップにて 「ちょい呑みセット」をご注文いただくと、スタンプを１つ獲得できます。 スタンプを３つ集めると、抽選にご参加いただけます。

※同一施設内、または同一ショップでの複数回利用でもスタンプ獲得が可能です。

景品：

「黄金湯」入浴チケットセット（約3,600円相当）

景品内訳：

「サウナ・貸タオル付き入浴チケット」、「BATHEクラフトビール引換チケット」、 「黄金湯オリジナル手ぬぐい」の３点セット。

景品引換場所：

テルミナB１集中レジ（錦糸町魚寅向かい）

景品引換期間：

2026年２月１日（日）～２月28日（土）

各日10:00～20:30

楽天地ビル公式HPイベントページはこちら(https://www.rakutenchi.co.jp/sp/news/detail/?cd=000066)

【楽天地ビル 概要】



錦糸町駅前の商業施設。

2018年9月に西友錦糸町店、11月にTOHOシネマズ 錦糸町楽天地がリニューアルオープン。2019年3月に錦糸町PARCOがグランドオープン。

飲食店を始め、天然温泉のスパ、フットサルコートなどのサービス施設も入居している。



東京都墨田区江東橋4-27-14（JR総武線錦糸町駅南口より徒歩1分、東京メトロ半蔵門線錦糸町2番出口駅直結）



■公式ホームページ：https://www.rakutenchi.co.jp/

■公式LINE：https://line.me/R/ti/p/%40fwd9995r

■公式X：https://twitter.com/tokyorakutenchi(https://x.com/tokyorakutenchi)