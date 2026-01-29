ANRI、300億円規模のシードファンド「ANRI6号ファンド」を設立

ANRI

ベンチャーキャピタルANRI（東京都港区：代表 佐俣アンリ、以下 ANRI）は、インターネットからディープテックに至るまで幅広い領域のシード期スタートアップを対象としたANRI6号ファンド（ファンド名称：ANRI6号投資事業有限責任組合）の設立を発表いたします。本ファンドの最終的なファンド規模は300億円を予定しています。

また、6号ファンド運用開始とあわせて、プレシード期の起業家を対象とした新たな取り組みとして、「ANRIプレシードプログラム」を開始します。本プログラムは、ANRI本体から出資を行うことで、起業家の挑戦の自由度を高めるとともに挑戦の数を増やすことを目的としており、従前よりもさらに不確実性の高い挑戦を支援するプログラムです。

ANRI6号ファンドについて

＜概要＞

ANRI6号ファンドは、5号ファンドに引き続き大手機関投資家を中心に、国内でも最大級となる300億円規模のシードファンドとしての組成を予定しています。投資対象は、インターネット領域にとどまらず、ライフサイエンスやディープテック領域を含む、幅広い分野のシード期スタートアップ企業です。

本ファンドでは、国内最大規模のシードファンドと新たな取り組みである「ANRIプレシードプログラム」を組み合わせることで、小型ファンド特有の機動力と大胆な意思決定、そして大型ファンドならではの継続的な支援を両立させ、初期から起業家の挑戦に向き合い、圧倒的未来を実現する企業を支援します。

また、ANRI6号ファンドの運営体制は、佐俣アンリ、河野純一郎に加え、新たに中路隼輔および宮崎勇典がジェネラル・パートナー（以下、GP）として就任し、4名体制となります。

中路、宮崎共に、2018年のANRI参画後から本格的な投資を始めたメンバーであり、今回の就任は、私たちが掲げる「尖った人材に機会と環境を提供し、新たなGPを育成する」という挑戦が実現したものです。

これからもANRIは、キャピタリストに挑戦できる環境を用意し続け、圧倒的未来の実現に寄与する人材を育ててまいります。

＜新任ジェネラル・パートナーについて＞

中路隼輔

早稲田大学卒業後、Google Japanに入社、SMB Marketing支援に従事後、学生時代から縁があったLUXAに転職。事業開発部にて数事業の立ち上げ責任者を経験。その後、DCM VenturesにてアソシエイトとしてVCキャリアを開始し、2018年ANRIに参画。

主な投資先として、LUUP・Plott・Dinii・infobox・Stack・マチルダ・NOTHING NEWなど



宮崎勇典

東京大学薬学部卒。米国スタンフォード大学 Ph.D.（生命科学）。ニコンの米国研究所にて新規事業開発等に携わった後、ボストンコンサルティンググループ（BCG）で主にヘルスケアや新規事業のプロジェクトに従事。2018年にANRIに参画。主な投資先として、Strand Therapeutics・xFOREST Therapeutics・FIMECS・N.B.Medical・Universal Brainなど

＜ANRIプレシードプログラムについて＞

「圧倒的未来」は起業家の夜明け前の挑戦からはじまる

ANRIでは、スタートアップエコシステムにおいて、起業家が何よりも貴重なリソースであり、起業家がより早い段階から安心して挑戦できる環境を整えることが、最重要と考えています

近年のスタートアップ支援策の増加やシードファンドの増加の成果として、起業家の挑戦を支える資金が増え、スタートアップの起業数も増加しています。これらは素晴らしい成果である一方、早期の資金調達によって起業家という貴重なリソースを伸び悩む事業に長く縛り付けてしまう場合があります。

こうした課題意識を背景に、ANRIは、起業家の挑戦の自由度と数をさらに広げるため、新たな取り組みとして「ANRIプレシードプログラム」を開始します。

本プログラムは、ANRI本体からの出資を起点とし、将来的に6号ファンドからの投資につなげることを想定した取り組みです。エンジェルラウンド以前のフェーズを主な対象とし、事業領域や技術的な不確実性が高い段階の起業家に対して、柔軟な資本政策のもとで支援を行います。

ANRIは2012年より日本のスタートアップと共に成長してきた独立系ベンチャーキャピタルです。創業初期より継続してシード期に特化し、300社を超えるスタートアップ企業を支援してきました。

私たちは、世界を一変させる次なる起業家を支援するChanger Capitalとして、圧倒的未来の実現のため、これからも自らも常に挑戦を続けながらChangerをCapitalを通じて支援し、日本のスタートアップ企業への成長に寄与してまいります。

会社概要

会社名：ANRI株式会社

代表者：佐俣アンリ

所在地：東京都港区六本木６丁目10－１ 六本木ヒルズ森タワー15F

URL：https://anri.vc/

