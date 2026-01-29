暗号資産税務サポートキャンペーン開催のお知らせ

SBI VCトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で暗号資産交換業を営むSBI VCトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「当社」）は、2026年1月29日（木）より、デジタルアセットの会計・税務・データ管理サービスを提供する株式会社Gtax（本社：東京都港区、代表取締役：岡田 佳祐、以下：Gtax社）と連携し、「暗号資産税務サポートキャンペーン～確定申告に便利な『Gtax（個人版）』10%割引クーポンをプレゼント～」を実施することをお知らせいたします。

当社はかねてよりGtax社と協同して暗号資産の税金に関するコラムの掲載や税金セミナーを開催してまいりました。また、昨年はビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）が最高値を記録するなど、暗号資産市場の拡大によって、暗号資産に対する注目が集まり、ポートフォリオの一部に暗号資産を組み込まれるお客さまが増加いたしました。

そこで、確定申告シーズンを目前に、暗号資産取引の利益額（損失額）を自動で計算できる暗号資産税金計算ツール「Gtax（個人版）」10%割引クーポンを当社の口座をお持ちのお客さま全員にプレゼントいたします。

【暗号資産税金計算ツール「Gtax」とは】

暗号資産税金計算ツール「Gtax」は暗号資産取引の利益額（損失額）を自動で計算できるGtax社が展開するサービスです。

SBI VCトレードをはじめ、国内外70以上の取引所・ウォレットのデータに対応しており、取引履歴をアップロードするだけで確定申告の際に必要な利益額をカンタンに計算することができます。

暗号資産税金計算ツール「Gtax」サービスページ：https://crypto-city.net/

【キャンペーン概要】

■対象となるお客さま

当社で口座をお持ちのお客さま

■特典内容

Gtax社が提供する、確定申告に便利な暗号資産税金計算ツール「Gtax（個人版）」10%割引クーポンをプレゼント

■クーポン取得方法

当社の口座にログイン後、キャンペーン対象期間中にマイページ内から取得いただけます。

マイページ：https://account.sbivc.co.jp/signin

■キャンペーン対象期間

2026年1月29日（木）15:00～2026年3月16日（月）23:59

＜ご注意事項＞

・本キャンペーンは当社に口座をお持ちのお客さまに限定しており、クーポンの第三者への転送や拡散などは禁止させていただきます。

・クーポンの有効期限は2026年3月16日（月）23:59までとなっております。

・クーポンはすでに暗号資産税金計算ツール「Gtax」の有料プランにご加入中のお客様はご利用いただけませんので予めご了承ください。

・クーポン適用前に決済された場合や入力忘れの場合、返金対応はできません。

・本割引クーポンおよび暗号資産税金計算ツール「Gtax」はGtax社が提供・運営するものです。

・本クーポンのご利用方法や暗号資産税金計算ツール「Gtax」に関するお問い合わせにつきましては、以下のGtaxサポートセンターまでお問い合わせください。

暗号資産税金計算ツール「Gtax」サポートセンター：https://support.crypto-city.net/hc/ja

＜Gtax社による税金に関するコラム＞

【SBI VCトレードについて】

SBI VCトレードは、「暗号資産もSBI」のスローガンのもと、国内最大級のインターネット総合金融グループであるSBIグループの総合力を生かし、暗号資産取引におけるフルラインナップサービスを提供しております。暗号資産交換業者・第一種金融商品取引業者・電子決済手段等取引業者として高いセキュリティ体制のもと、暗号資産の売買にとどまらない暗号資産運用サービスや法人向けサービスの展開、さらにステーブルコインのユーエスディーシー（USDC）の国内初の取扱い開始など、「顧客中心主義」に基づく革新的なサービス・ビジネスを創出してまいります。

公式サイト：https://www.sbivc.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/sbivc_official

【Gtax社について】

Gtax社（株式会社Gtax）は、暗号資産の損益計算ツール「Gtax」シリーズを始め、暗号資産の確定申告を専門家にお任せできる「Guardian」など、デジタルアセットの会計・税務・データ管理サービスを提供する企業です。

コーポレートサイト：https://crypto-city.net/corporate-gtax

当社ではSBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、お客さま視点に立ったサービスを実現してまいります。今後ともご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

（SBI VCトレード株式会社）

＜暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点＞

暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。

外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。

当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書（契約締結前交付書面）」「電子決済手段取引説明書（契約締結前交付書面）」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

商号 ： SBI VCトレード株式会社

第一種金融商品取引業： 関東財務局長（金商）第3247号

暗号資産交換業 ： 関東財務局長 第00011号

電子決済手段等取引業： 関東財務局長 第00001号

加入協会 ： 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（会員番号1011）