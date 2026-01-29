S.RIDEとDiDi、インバウンド需要対応強化に向け、配車連携を開始

S.RIDE株式会社

S.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本洋平、以下 S.RIDE）と、DiDiモビリティジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：和久山大輔、以下 DiDi）は、S.RIDEが提供する海外配車アプリ連携サービス「S.RIDE Global Roaming」の第1弾として、「DiDi」アプリ（DiDiと連携するミニアプリを含む。以下同様）とS.RIDEの配車システムとの連携を開始します。これにより、訪日外国人は、世界15か国・5.9億人が利用する「DiDi」アプリから、都内最大級1万2千台のS.RIDE提携タクシーを配車・決済できるようになります。

本サービスは2026年2月中旬より、東京23区および武三地区（武蔵野市・三鷹市）で提供を開始し、以降の展開エリアは、今後の需要動向などを踏まえ順次拡大する予定です。

【サービス概要】- 開始日 ： 2026年2月中旬- 対象者 ：「DiDi」アプリを利用する訪日外国人※利用可否は、アカウントの種別などに基づきシステム上で判定します。- 対象エリア ： 東京23区、武三地区（武蔵野市、三鷹市）※今後の需要動向などを踏まえ順次拡大予定- 提供内容 ：「DiDi」アプリから、S.RIDE提携タクシーの配車・決済が可能になります。連携の背景と目的

国土交通省の発表によると、2025年の訪日外国人旅行者数は過去最高となる約4,270万人を記録しました。政府は「2030年に訪日外国人旅行者数6,000万人、消費額15兆円」の目標を掲げており、今後もインバウンド需要のさらなる拡大が見込まれます。

一方で、急増する旅行者に対し、都内では移動手段の確保が課題となっており、訪日外国人が言語や決済の壁を感じずに移動できる環境整備が求められています。

また、空港や観光地周辺などでは、違法タクシー（白タク）などのリスクが指摘されており、訪日外国人が正規のタクシーを選びやすい環境づくりも重要になっています。

こうした需要の高まりや将来の市場拡大を見据え、S.RIDEはインバウンド需要を確実に取り込み、提携タクシー事業者への送客を拡大するため、海外配車アプリとの接続を推進しています。DiDiは世界15カ国で利用されるアプリとして、訪日外国人が都内でも使い慣れたアプリのまま快適に移動できる配車環境の向上を目指しています。

今回の連携により、「S.RIDE Global Roaming」を通して「DiDi」アプリから都内最大級のS.RIDEネットワークへアクセスできるようになり、訪日外国人の移動体験向上と、タクシー事業者の稼働機会拡大につながります。

本連携の特長

本連携の特長は、S.RIDEが有する都内約1万2千台、全国2万台以上（2025年12月時点）のタクシーネットワークを、「DiDi」アプリへとシームレスに提供できる点です。これにより、訪日外国人は「S.RIDE」ならではの高確率かつスピーディーな配車を体験可能となります。

また、本連携は既存システムを活用するため、タクシー事業者は新たな機器設置や大規模なシステム改修は不要です。現場負担を最小限に抑えながらインバウンド需要を取り込むことで、空港・ホテルなどでの実車率向上に寄与します。

S.RIDE株式会社 代表取締役社長 橋本 洋平 のコメント

「グローバルで豊富な実績を持つDiDiと、当社の『S.RIDE Global Roaming』の最初の接続パートナーとして連携できることをうれしく思います。S.RIDEは、国内のタクシー産業と世界の旅行者をつなぐ『ハブ』となることを目指しています。今回の連携を通して、訪日される皆さまへ日本の高品質なタクシー体験を提供し、観光立国の推進に貢献してまいります」

DiDiモビリティジャパン株式会社 代表取締役社長 和久山 大輔 のコメント

「このたび、第1弾パートナーとして本連携を開始できることをうれしく思います。DiDiは世界15カ国で利用されており、S.RIDEとの連携により、訪日外国人の皆さまが日本でも安心・安全な正規タクシーをスムーズに利用できる環境が整います。今後も訪日外国人の移動体験の向上と、日本のタクシー業界の発展に貢献してまいります」

【会社概要】

■S.RIDE株式会社

住 所 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設 立 ：2018 年 5 月 31 日

代 表 者：代表取締役社長 橋本 洋平

事 業 内 容：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・

システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL：https://www.sride.jp/jp/

■DiDiモビリティジャパン株式会社

住 所 ：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 11F

設 立 ：2018年6月28日

代 表 者：代表取締役社長 和久山 大輔

事 業 内 容：「DiDi」の日本市場での提供およびそれに付帯する事業

サイトURL：https://didimobility.co.jp/