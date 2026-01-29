国内最大規模の腸内フローラ検査「マイキンソー」が誠品生活日本橋に初のポップアップ「Mykinso 腸活ラボ ＠誠品生活日本橋」をオープン！

株式会社サイキンソー

「細菌叢で人々を健康に」を掲げる株式会社サイキンソー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢井悠、以下、サイキンソー）は、腸活ブランド「マイキンソー（Mykinso）」初となるポップアップストア「Mykinso 腸活ラボ ＠誠品生活日本橋」を、2026年1月30日（金）より4週間限定で「誠品生活日本橋」にオープンいたします。本ポップアップでは、国内屈指の検査実績を活かし、ご自身が普段感じている体感に合わせた1週間集中プログラム『菌を育てる腸活キット』を会場で限定販売するほか、どなたでも手軽に受けられる「腸内フローラかんたんチェック」を実施。従来の「なんとなく」ではない、科学的知見をヒントにした新しい腸活体験を提供いたします。

開催の背景： 「自分の腸内環境を知り、育てる」文化を日本橋から発信

健康志向の高まりとともに「腸活」が広く生活に浸透する一方で、自分の腸内環境に合った食材やサプリメントを的確に選ぶことは難しい現状です。サイキンソーはこれまで、検査を通じて「お腹の調子を数値化してみる」重要性を伝えてきました。 今回、文化と感性が交差する「誠品生活日本橋」を拠点に選んだのは、暮らしの質を大切にする方々へ向けて、科学的知見をヒントに、自分らしい健康維持を目指すパーソナル腸活という新しいライフスタイルを提案するためです。今回のリアルな体験が、「腸活を通じた新たな健康習慣」のきっかけとなり日常の当たり前になる社会を目指します。

ポップアップストア「Mykinso 腸活ラボ ＠誠品生活日本橋」について

■ 開催概要

日本橋の文化発信拠点にて、腸内フローラデータと科学的知見をヒントに、「自分を知り、菌を育てる」ことができる体験型のポップアップを開催いたします。

- イベント名：Mykinso 腸活ラボ ＠誠品生活日本橋- 開催期間：2026年1月30日（金）～ 2026年2月27日（金）- 場所：誠品生活日本橋（東京都中央区日本橋室町3-2-1 コレド室町テラス 2F）- 販売内容：- - 腸内フローラ検査キット「マイキンソー（Mykinso）」シリーズ- - 【限定】菌を育てる腸活キット

■ コンテンツ

まずは今の自分を「知る」ことから。あなたの腸内細菌の声に耳を傾け、今日からできる一歩を専門家と一緒に見つける体験を届けます。

- 腸内フローラかんたんチェック：店頭のQRコードから、食習慣や生活習慣に関する設問に答えるだけで、どなたでも無料で簡易的な腸内環境診断が受けられます。- 管理栄養士による「腸活相談窓口」：特定の時間帯に管理栄養士が常駐。診断結果に基づき、より精密な検査の選び方や、日々の食事のアドバイスを直接受けることができます。

■ 1週間集中プログラム「菌を育てる腸活キット」

数あるサプリメントの中でも、比較的やさしく腸の健康に効果があると見込まれるものを、「短期トライアル」キットとして厳選いたしました。

- 商品特徴：腸内細菌たちが喜ぶ基本成分を選び、身体の吸収に合わせたプランを設計しました。- ニーズ別提案：腸活が初めての方から、より快適な生活を目指したい方まで、自然な習慣づけを提案します。

担当者コメント

株式会社サイキンソー マーケティング ＆ UX ユニット 森藤克哉

「マイキンソーはこれまで、目に見えない腸内環境を数値として可視化することで、多くの方がご自身の状態を知り、健康的な生活習慣を育むためのサポートをしてきました。今回のポップアップでは、その一歩先にある『自分に合った菌の育て方』をリアルに体験いただくことで、新たな腸活のきっかけになる場を目指しています。 特に限定販売の『菌を育てる腸活キット』は、私たちが蓄積してきた豊富な検査データと、管理栄養士の経験が導き出した自信作です。日本橋に集う感度の高いお客様に、ご自身の腸内細菌を愛おしみ、育てる楽しさを知っていただけることを楽しみにしています。」

「マイキンソー（Mykinso）」について

自宅で誰でも簡単にできる腸内フローラ（腸内細菌叢）検査サービス。腸内フローラの良し悪しを5段階で評価する「腸内フローラ総合判定」の搭載に加え、ビフィズス菌や酪酸産生菌、エクオール産生菌などの有用菌、肥満や大腸がんのリスクに関係がある要注意菌など10項目が確認できます。加えて、菌の項目に合わせて腸内環境を改善するためのアドバイスもお伝えします。全国 1,500 施設を超える医療機関で受けられる「マイキンソー プロ（Mykinso Pro）」や乳幼児に特化した検査サービス「マイキンソー キッズ（Mykinso キッズ）」も展開しています。

・サービスサイト：https://mykinso.com/

・紹介動画：https://youtu.be/GtIxFi92RFA

会社概要

「細菌叢で人々を健康に」を企業理念に掲げ、腸内フローラをはじめとする常在細菌叢と心身の健康・疾患リスクとの関連を解明し、全ての人々の日常に個別最適な解を提供することで、誰もが自然と健康になれる社会を目指しています。その一環として、腸内環境の状態を把握することが健康維持・増進に繋がるとの考えから、自宅で手軽にできる腸内フローラ検査「マイキンソー（Mykinso）」を開発しました。日本人の大規模な菌叢データベースと高度なデータサイエンス技術を活用し、検査サービスの拡張やOEM開発、システム構築支援、匿名加工情報の研究利活用推進など、菌叢データに基づく事業を多角的に展開しています。

・会社名：株式会社サイキンソー

・設立 ：2014年11月19日

・所在地：東京都渋谷区代々木1-36 -1 オダカビル2階

・代表者：代表取締役 沢井 悠

・主な共同研究先：大阪大学微生物病研究所

・HP ：https://cykinso.co.jp/