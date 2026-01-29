アライドアーキテクツ、カプセルジャパンと連携し台湾・韓国向けのインバウンドマーケティング・越境EC支援を強化

アライドアーキテクツ株式会社

データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計し、企業のマーケティングAXを支援するアライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081、以下「当社」）はグローバル事業において、台湾・韓国を中心に企業の海外展開を支援するカプセルジャパン株式会社（本社：福岡市、代表取締役：埴渕修世、以下「CAPSULE」）と連携し、台湾・韓国向けのインバウンドマーケティング・越境EC支援の強化をいたします。

■背景

2025年の訪日外国人客数は約4,270万、消費額は約9兆5,000億円と過去最高に達すると見込まれ、インバウンド市場は日本経済の重要な成長ドライバーとなっています。(※1)

また、ECの世界的な拡大に伴い、越境EC市場も引き続き成長しており、インバウンド消費と相互に影響し合うトレンドが進行しています。越境ECの市場規模は国際的にも拡大傾向であり、今後も海外消費者への直接販売機会が増加すると見込まれています。

なかでも中華圏（中国・香港・台湾）や韓国といった近隣国・地域は、日本への訪問・購買行動において大きな影響力を持つ重要市場です。一方で、これら市場で成果を上げるためには、現地の主要メディアや消費者行動を理解し、最適な施策設計を行うことが不可欠となっています。

本連携では、CAPSULEが強みとする台湾・韓国市場における現地広告媒体の知見・運用ノウハウ／ネットワークと、当社がこれまで培ってきたインバウンドマーケティングおよび越境EC支援の実績を組み合わせ、認知獲得から購買・送客までを一気通貫で支援できる体制を強化します。

具体的には、現地SNS、検索広告、インフルエンサー施策などを活用し、

・旅マエの認知・興味喚起

・旅ナカの送客・購買促進

・旅アトの越境EC需要獲得

といった各フェーズに応じたマーケティング支援を行ってまいります。

■今後の展望

今後は、小売・飲食・宿泊施設をはじめ、海外からの集客や越境需要の獲得を目指す企業に向けて、台湾・韓国市場に特化した広告メニューおよびソリューションの提供を進めていく予定です。

CAPSULEと当社は、本連携を通じて変化するインバウンド市場における企業の成長を支援するとともに、海外と日本をつなぐマーケティング基盤の強化に貢献してまいります。

＜インバウンドマーケティング支援・越境EC支援について＞

アライドアーキテクツは、中華圏をはじめ海外市場における企業のプロダクトやサービスの魅力を再定義し、インバウンドマーケティングおよび越境EC支援を、戦略設計から施策実行まで一気通貫で提供しています。

主な支援内容は以下の通りです。

・SNS・広告運用：RED、Weibo、WeChat、Douyin、Instagram、Facebook等の公式アカウント運用および広告配信、地図広告・クリエイティブ制作

・KOL／KOC・ライブコマース：クリエイターネットワークを活用したKOL(※2)・KOC(※3)施策、ライブ配信・ライブコマースの企画・運営

・AI・データ活用：市場調査、広告コンテンツ制作・最適化、チャットボット化などAIを活用したマーケティング支援

・CRM・顧客分析：自社プロダクト「Kaname.ax」を活用し、顧客の声をAI解析してインサイトを抽出・活用

・越境EC支援：RED公式アカウント店舗（EC）の開設支援、決済・物流設計支援

サービスページ：https://service.aainc.co.jp/global/service/inbound/

＜アライドアーキテクツ株式会社とは＞

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※4）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※5）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 2026年1月21日観光庁発表「【インバウンド消費動向調査】2025年暦年の調査結果（速報）の概要」のデータを参考にしています。

※2 Key Opinion Leaderの略称。中国で多大な影響力を持つインフルエンサーを指します。

※3 Key Opinion Consumerの略称。消費に影響を与えるような共感性と信頼性の高い口コミを発信する消費者を指します。

※4 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※5）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※5 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

