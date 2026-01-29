名古屋駅等で手軽に寿司屋の恵方巻が買える！「にぎりの徳兵衛の恵方巻」を近鉄パッセで特別販売！2026年2月2日(月)・3日(火)の2日間限定

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：植田剛史）は、2月3日(火)の節分に向けて、回転寿司業態の「にぎりの徳兵衛」全店舗にて販売中の恵方巻を、期間限定で愛知県名古屋駅前の近鉄パッセで販売いたします。

過去三回の近鉄パッセでの恵方巻催事販売では、駅前で手軽に本格的な恵方巻が購入できると大変ご好評を頂き、今年の節分においても継続販売となりました。

一番のおすすめ商品は、海鮮恵方巻・恵方巻・海老かつタルタル恵方巻の3種がセットになった「招福の三種恵方巻 ハーフセット」です。異なる味わいの3種のハーフサイズセットなのでボリューム感もあり、最後まで飽きることなく楽しめます。にぎりの徳兵衛自慢の恵方巻を、ご家庭、オフィス等でぜひご賞味ください。

にぎりの徳兵衛の恵方巻 近鉄パッセ販売概要

■出店場所 ： 〒450-0002 名古屋市中村区名駅1-2-2

近鉄パッセ 地下1階 食品売場 ポップアップマルシェ

■出店期間 ： 2026年2月2日(月)・3日(火)の2日間

■営業時間 ：10:00～20:30 ※無くなり次第販売終了

■商品概要

至福の恵方巻食べ比べハーフセット

至福の恵方巻食べ比べハーフセット

＜渥美プレミアムラスサーモン巻・本まぐろ中とろ巻・神戸牛巻＞

4,600円

招福の三種恵方巻ハーフセット

招福の三種恵方巻ハーフセット

＜海老かつタルタル恵方巻・海鮮恵方巻・恵方巻＞

2,200円

本まぐろ中とろ巻＜ハーフサイズ＞

本まぐろ中とろ巻＜ハーフサイズ＞

1,900円

渥美プレミアムラスサーモン巻＜ハーフサイズ＞

渥美プレミアムラスサーモン巻＜ハーフサイズ＞ 1,400円

神戸牛巻＜ハーフサイズ＞

神戸牛巻＜ハーフサイズ＞

1,600円

海鮮恵方巻 2,400円恵方巻 1,400円（ハーフサイズ800円）海老かつタルタル恵方巻 800円えび入りサラダ恵方巻 800円

※価格は全て税込です。※状況に応じ、販売商品は変更になる場合がございます。※写真はイメージです。

近鉄パッセ 売り場イメージ（2025年2月）

今年は、2026年の恵方観音である「笠寺観音」など3か所でも販売します！

近鉄パッセ以外にも、「笠寺観音」や「荒子観音寺」、さらに「みんなの森 ぎふメディアコスモス」でも、にぎりの徳兵衛の恵方巻の販売をいたします。

名古屋城を中心に「歳徳神（としとくじん）＝1年の福徳を司る神」のいる方角を恵方（えほう）と呼び、「尾張四観音」のうち、その年の恵方にあたる寺はご利益が大きいとされています。2026年の恵方観音は「笠寺観音」。ご利益たっぷりのにぎりの徳兵衛の恵方巻をぜひお買い求めください！

※販売商品は近鉄パッセでの販売内容と一部異なります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43111/table/651_1_a2233487494ac1e11ab548286243dc75.jpg?v=202601290221 ]笠寺観音荒子観音寺みんなの森 ぎふメディアコスモス

にぎりの徳兵衛について

にぎりの徳兵衛は東海地区をメインに計43店舗展開している『活気』『旬』『伝統』を楽しむ廻転寿司です。ハキハキした元気、ニコニコした笑顔でピチピチした鮮度と産地にこだわった食材を使用し脈々と伝えられた技術で作りだす本物のお寿司をご提供しております。『本まぐろ』、 『季節の鮮魚』、『伝統の技』にこだわり、お客様をお迎えいたします。

・HP https://www.nigirinotokubei.com/

・X https://twitter.com/tokubei1971

・Instagram https://www.instagram.com/tokubei1971/

にぎりの徳兵衛ブランドロゴにぎりの徳兵衛店舗外観イメージ

※写真はイメージです。