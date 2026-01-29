期間来店者数50,000人を記録！全ブランドがシンガポール初進出、現地で“埼玉クラフトマンシップ”を発信！ルミネシンガポール Recrafted Saitama

株式会社ルミネ

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：表輝幸）が運営するルミネシンガポールでは2026年1月1日（木）～1月22日（木）にシンガポールのお客さまへ埼玉県のクラフトマンシップを発信する期間限定の特別POP-UP「Recrafted Saitama」を開催いたしました。

株式会社ルミネは、2024年に開業したグローバル旗艦店・ルミネシンガポールを通じて日本ならではの良いものを世界に発信する取り組みを継続しておこなっており、開業以降4回の日本の地方自治体との協業を実施してまいりました。その実績から今回、公益財団法人埼玉県産業振興公社が主催する「シンガポールテストマーケティング支援事業」の会場として選定されました。当事業は、海外での販路拡大を目指す埼玉県内中小企業を対象に、シンガポールにおいて期間限定のPOP-UPを開催、マーケットイン視点のテストマーケティングを行うことで、現地における埼玉県産の工芸品、日用雑貨品の認知度向上及び販路拡大を図ることを目的としています。

現地市場を熟知したルミネシンガポールが、その購買データとトレンドをもとに、効果的な商品セレクトと店頭ディスプレイを行い、埼玉県の魅力発信を強力にサポートしました。

＜ルミネシンガポール Recrafted Saitama＞

場所：ルミネシンガポール

期間：2026年1月1日（木）～1月22日（木）

期間来店者数：約50,000人 ※ルミネシンガポール全体来店客数合計

参加事業者数：8社(全事業者シンガポール初進出)

ルミネシンガポールが現地視点での商品選定・売場づくりを支援

ルミネシンガポールの駐在員や現地スタッフが参加事業者と対話しながら、ルミネシンガポールが持つ売上実績・傾向をもとにお客さまの好みや、旧正月前ならではの購買需要やモチベーションにマッチする商品をセレクト。あわせて、現地マーケットに適した店頭ディスプレイも実施し、埼玉県のクラフトマンシップの魅力を最大限に伝える売場づくりを行いました。

〔午年にちなんだルミネシンガポール限定商品も！〕

埼玉県・岩槻市の有限会社新井人形店は

2026年の干支にちなんだ午の人形を今回のルミネシンガポールでのPOP-UPに向け製作。約12,000円、2色計5点の限定取り扱いでしたが好評につき2週目に完売いたしました。

【スペシャルイベント】埼玉県の各事業者がルミネシンガポール店頭に登場！

今回の支援事業の一環として、埼玉県の各事業者がシンガポールへ渡り、1月10日（土）にルミネシンガポールの店頭にて接客を行うイベントも開催いたしました。事業者にとってはシンガポールの雰囲気やマーケットを肌で感じられる機会になっただけではなく、シンガポールのお客さまにとっても実際に日本の事業者がいることに驚くと共に、商品についての説明を直接聞くことができる貴重な機会となりました。

＜事業者からの反応＞

シンガポールのお客さまの、日本とは違うショッピングの仕方、豊かさを肌で感じた。お客さまから直接意見や質問をいただけ学びになった。

現地で大好評だったブランド(抜粋)

小梅や ＜帯バッグ＞

シンガポール初出店

使われなくなった帯を丁寧にバッグやベルトに変身させ、現代のライフスタイルに合った形で新しい命を吹き込んでいます。着物の似合うまち川越を拠点に、高い技術を持った地域のお針子さんと、伝統文化の継承に貢献しています。

縁起のいい華やかな柄で、普段使いとしてだけでなく、旧正月でドレスアップするときのバッグとしても選ばれました。

喜之助紺屋 ＜藍染めアパレル＞

シンガポール初出店

1914年（大正3年）創業。「天然発酵建て・先染め」の伝統を守り、天然の生きた藍を使い糸から染めることで、丈夫で長持ちし肌に優しい藍染めを実現。100余年の技を継承しつつ、現代のライフスタイルに合った新しい商品開発に取り組んでいます。

刺し子素材のドレスやワンピースが、生地感の珍しさと着心地の良さで好評を得ました。藍染めの経年変化を楽しめるという点にも関心が集まりました。

Atelier RIKA ＜着物リメイクアパレル＞

シンガポール初出店

大正から昭和にかけて普及した平織の絹織物「銘仙」を使用。着物を解いて洗い裏地付きのフリーサイズのスカートに仕立て直しています。レトロでモダンな色柄が魅力です。

一点ものでユニークな色柄ながら、トラディショナルになり過ぎずモダンな銘仙スカートは、カジュアルなトップスにも合わせやすく、幅広い年代の女性に大人気でした。

iquta＜プリーツアパレル・雑貨＞

シンガポール初出店

吉川市にて1976年創業したプリーツ加工と婦人服の縫製工場、株式会社生田プリーツ。「プリーツとミシンで世界を豊かに」の理念のもと、有名デザイナーブランド商品の生産も担う同社は、自社ブランドiqutaでもさまざまな挑戦をしています。

動くと表情が変わるプリーツスカートが、おしゃれな女性に選ばれました。高い技術に裏打ちされたお手入れの簡単さも購入の後押しになりました。

＜ブランド・事業者一覧 ※順不同＞

株式会社丸叶むらた / 株式会社きぬのいえ /喜之助紺屋(野川染織工業株式会社) / iquta(株式会社生田プリーツ) / 株式会社世美庵 / 有限会社新井人形店 / Atelier RIKA / 小梅や

ルミネが掲げるビジョン「グローバル＆サステナブル」とは

ルミネは、2024年4月より、これからの10年に向けたビジョン「グローバル＆サステナブル」を掲げており、日本ならではのファッション文化や日本の良いものを独自の目線でキュレーションし、グローバル旗艦店であるルミネシンガポールから世界に発信しています。今後も、シンガポールのみならず東南アジア全域のお客さまに新たなライフバリューを提供し、また、ファッション、アート、カルチャー、食、ライフスタイル全般と融合した、世界に向けた新たな価値をクリエイトしていきます。

ルミネシンガポール概要

店舗名 ： LUMINE SINGAPORE（ルミネシンガポール）

出店施設 ： Raffles City Singapore（ラッフルズシティ・シンガポール）1F

所在地 ： 252 North Bridge Road, Singapore 179103

開業日 ： 2024年8月26日（月）

公式サイト： https://www.lumine.sg/

Facebook ： https://www.facebook.com/lumine.sg/

Instagram： https://www.instagram.com/lumine.sg/

※株式会社ルミネ 100％出資会社「LUMINE SINGAPORE PTE. LTD.」がショップを運営