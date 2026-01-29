Startale、総額約20億円のシリーズA 1st クローズを実施

STARTALE LABS PTE. LTD.

Startale Group（代表取締役 渡辺創太、以下「Startale」）は、Sony Innovation Fundより約20億円の追加出資を受けたことを発表いたします。今回の出資は両社の提携をさらに深めるものであり、

エンターテインメント、IP（知的財産）、そしてAIが交差する次世代のオンチェーン・インフラを構築する上で、Startaleが大切なパートナーであるというソニーの期待を裏付けるものです。

本提携は、2023年9月のシードラウンドにおけるソニーからの約5億円の出資に始まり、その後、Ethereumレイヤー2ブロックチェーン「Soneium（ソニューム）」を共同開発する合弁会社Sony Block Solutions Labs（以下、SBSL）の設立などを通じて拡大してきました。

パートナーシップの強化

ソニーによる継続的な投資は、これまでのパートナーシップによる大きな成果と、Startaleが掲げるオンチェーン・インフラへの「垂直統合型アプローチ」に対する共感を表しています。

Soneiumは、エンターテインメント・ネイティブなブロックチェーンプラットフォームとして急速に進化しています。2025年1月のメインネットローンチ以降、Soneiumは5億件以上のトランザクション処理、540万のアクティブウォレット、250以上のdApps（分散型アプリ）を記録し、エコシステムにおける主要なレイヤー2ネットワークの一つとしての地位を確立しました。

Startaleでは、ウォレット機能、資産管理、アプリケーションへのシームレスなアクセスを集約した「Startale App」および「Startale USD（USDSC）」をSoneiumエコシステム向けに提供しています。

IP・エンターテインメントとAIによるSoneiumの推進

生成AIがコンテンツの制作・流通を再構築する中、エンターテインメント業界は真正性、クリエイター・エコノミクス、ファン・エンゲージメントの在り方を見直しています。Startaleのブロックチェーンインフラに関する専門知識とソニーが有するエンターテインメントやテクノロジーにおける強みを融合させることで、クリエイター・IP主導のプラットフォーム、クリエイターへの更なる収益還元、そしてより参加型のファン体験のための新しいモデル確立を推進します。

Startale Group CEO 渡辺創太は次のように述べています： 「StartaleはSoneium初期からのソニーの重要なパートナーです。私たちのビジョンは『世界をオンチェーン化する（Bring the world onchain）』ことであり、ソニーの継続的な支援は、そのビジョン達成に向けたグローバル規模のインフラを提供するために非常に心強いです。」

ソニーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 波多野和人氏コメント

Startaleは、インフラからアプリケーションに至るまで、ブロックチェーン領域を垂直統合して事業を展開する企業です。グローバルな視座を持ち、オンチェーン技術に基づいた”新しい価値の流れ”の創出をチーム一丸となって推進しています。Soneiumでの連携を軸に、今後もStartaleの挑戦と志を支援し続けることを楽しみにしています。

ソニーベンチャーズ株式会社について

ソニーベンチャーズ株式会社は、Sony Innovation Fund（SIF）の運営し、ソニーグループが注力する分野、今後大きな成長が期待できる分野において、様々な成長ステージにあるスタートアップに投資しサポートしています。また、ESGを重視した投資を行うとともに、投資先のESG取り組み支援にも尽力しています。さらに、グループ内リソースを活用して優れたスタートアップとの協業をグローバルに推進し、よりオープンなエコシステムの創出を目指しています。

Startale Groupについて

Startale Groupは、「世界をオンチェーン化することで、次の文明を創る」をミッションとする、日本発のグローバルフィンテック企業です。 ソニーグループとの合弁会社Sony Block Solutions Labsを通じてSoneiumを共同開発する他、SBIホールディングスとともにトークン化資産の取引基盤を構築するなど、次世代の金融・社会インフラの創出に取り組んでいます。 また、独自プロダクトとして「Startale App」を開発・提供しています。Startale Appは、Soneiumエコシステム上の多様なオンチェーン体験をシームレスにつなぐスーパーアプリで、誰もが簡単かつ安全にオンチェーンの世界を楽しめる環境を実現します。