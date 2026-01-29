愛がふくらむ、甘くやさしいひとときを。名古屋観光ホテルが贈る「Vintage Valentine 2026」

エスパシオエンタープライズ株式会社

2025年度、「Discovery the new journey～新たな発見に出会う、旅の目的地～」をコンセプトに掲げる名古屋観光ホテル（名古屋市中区錦一丁目19番30号、総支配人 中神章裕）では、バレンタインシーズンを彩る特別フェア「Vintage Valentine 2026」を開催いたします。

大切な人への贈り物としてはもちろん、日々頑張る自分を労わる“ご褒美バレンタイン″としても楽しめる、上質でやさしい時間をご用意しました。ストロベリーとショコラが織りなす甘いスイーツや、心と身体を整えるスパトリートメントも、一人ひとりの想いにそっと寄り添うひとときをご提案いたします。



〈名古屋観光ホテル バレンタインページ〉https://www.nagoyakankohotel.co.jp/special/valentine2026/

〈ロビー装飾概要〉

【期 間】2026年1月28日(水)～2026年2月28日(土)予定

【テ ー マ】「Vintage Valentine」をテーマにクラシックな空間に彩ります。愛情がふくらむ瞬間

を、柔らかな雲のオブジェで表現。バレンタインのロビーを彩る、心浮き立つ空間演出

をお楽しみください。

【デザイナー】園川 絢也(日比谷花壇 フラワークリエーションルーム トップ・フローリスト)

〈レストランプラン概要〉■ストロベリー＆ショコラアフタヌーンティー

とろけるショコラと可憐なストロベリーが織りなす、きらめきに満ちたスイートな午後のひとときを。

【店 舗】ラウンジ ジャルダン

【期 間】～2026年2月28日(土)

【時 間】11:30～19:30までのご入店〈120分制〉

【料 金】1名 5,900円(税込・サービス料別)

【ご予約・お問合せ】052-231-8162(ジャルダン直通)

■Sweets＆Champagne

可愛らしいスイーツをシャンパンとともに愉しむ、少しオトナのスイーツセットです。

【店 舗】ラウンジ ジャルダン

【期 間】2026年2月1日(日)～2月28日(土)

【時 間】11:30～22:00(L.O.21:30)

【料 金】2,900円(税込・サービス料別)

【ご予約・お問合せ】052-231-8162(ジャルダン直通)

■DOLCE VITA～イタリアンドルチェブッフェ～

甘酸っぱい香りに包まれる“ストロベリー＆シトラス ドルチェ″。窯で焼き上げるデザートピッツァや本格マルゲリータとともに、イタリアの甘いひとときを。

【店 舗】トラットリア＆ピッツェリア カノビアーノ

【期 間】2026年2月1日(日)～2月28日(土)

〈土・日曜日 限定〉

【時 間】14:30～16:30(最終入店 15:00)

【料 金】大人 3,200円・小学生 1,700円・幼児 無料(税込・サービス料別)

【予約・お問合せ】052-231-7980(カノビアーノ直通)

■バレンタインスイーツ＆ブレッド

フランボワーズを練り込んだチョコレートムースと、ヘーゼルナッツクリームの層からなるノワール。ココア生地にチョコレートクリームを詰めたサクサクのコルネをご用意しました。

【店 舗】ル・シュッド テイクアウトショップ

【期 間】2026年2月1日(日)～2月28日(土)

【時 間】10:30～19:30

【料 金】(写真左)ノワール 600円・

(写真右)チョココルネ 300円(税込)

【予約・お問合せ】052-231-7789(テイクアウトショップ直通)

■柑の彩り～ボンボンショコラ～

紅茶の香りとオレンジの甘みの「オレンジ紅茶」、柚子の風味がチョコレートと絶妙に引き立て合う「柚子」の2種類をセットにしました。

【店 舗】ル・シュッド テイクアウトショップ

【時 間】10:30～19:30

【料 金】1,800円(税込)

【予約・お問合せ】052-231-7789(テイクアウトショップ直通)

〈宿泊プラン〉■エスパシオフロアで過ごす大切な記念日

大切な日だからこそ、特別な場所で。シャンパンやケーキ、そして花に想いを託すダズンローズで、心に残るひとときを演出します。

【期 間】～2026年3月31日(火)

※5日前迄の要予約

【料 金】1泊2名様 70,400円～

【内 容】宿泊料金・ホテルオリジナルケーキ(4号12cm)・シャンパン“モエ・エ・シャンドン″ハーフボトル・12本のバラの花束‶ダズンローズ″・エスパシオ専用 ラウンジへのフリーアクセス・The Spa ESPACIO MEIKANのご利用・その他特典・消費税・サービス料

【予約・お問合せ】052-231-7407(宿泊予約課直通)

■ホテルフロアで過ごす～ふたりで祝う バレンタイン～

ケーキとシャンパンで祝う、心あたたまる記念日ステイ。朝食はルームサービスにてご準備。ゆったりとした優雅な朝のひとときをお過ごしいただけます。

【期 間】～2026年3月31日(火)

※2日前迄の要予約

【料 金】1泊2名様 50,200円～

【内 容】宿泊料金・ホテルオリジナルケーキ(4号12cm)・シャンパン“モエ・エ・シャンドン″ハーフボトル・ルームサービスでの朝食・6F 宿泊者専用ラウンジ利用・その他特典・消費税・サービス料

【予約・お問合せ】052-231-7407(宿泊予約課直通)

〈スパトリートメントプラン〉

2025年秋にご案内を開始した「The Spa ESPACIO MEIKAN」は、名古屋観光ホテルの付帯施設として誕生。宿泊ゲスト専用のバス＆サウナ、フィットネスジム、プールなどを備えた、心身をリセットすることができるウェルネスメゾンです。

館内には、一般のゲストもご利用いただける「スパトリートメント」施設も完備。名古屋観光ホテルの格式ある歴史とラグジュアリーな体験を融合させ、訪れるすべてのお客様に深い癒しとリフレッシュをご提供いたします。

■スパトリートメント ギフトチケット

トリートメントメニューよりお好きなコースをお選びいただき、ギフトチケットとしてご用意いたします。

【ご利用期間】チケット発行から6か月

【料金】お選びいただくコースによって異なる

【お問合せ】052-265-8711(The Spa ESPACIO MEIKAN直通)

■名古屋観光ホテル（名古屋市中区錦1-19-30）

名古屋観光ホテルは、1928年、時の名古屋ロータリー倶楽部会長による「名古屋にも国際級のホテルを作るべきだ」との提唱で名古屋商工会議所などが中心となりホテル建設構想がスタートし、1936年12月16日に開業をしたホテルです。その後、1972年12月、当時名古屋一の高さ（81.5ｍ）を誇る国際級の威風堂々たるホテルとて、新館営業を開始し、2026年12月16日には開業90周年を迎えます。

https://www.nagoyakankohotel.co.jp/

■エスパシオエンタープライズ株式会社（本社：名古屋市中区錦1-19-30 名古屋観光ホテル内）

名古屋観光ホテルを運営してきた株式会社名古屋観光ホテルと、ホテルナゴヤキャッスル、キャッスルプラザを運営してきた株式会社ナゴヤキャッスル、そして株式会社鳳凰が、2021年7月1日にホテル・料飲事業を吸収分割し、エスパシオエンタープライズ株式会社に承継いたしました。

現在は、名古屋観光ホテルの他、エスパシオ 箱根迎賓館 麟鳳亀龍」を2024年7月箱根に開業、2025年10月1日、ESPACIO ホテルグループ３施設目の「エスパシオ ナゴヤキャッスル」を開業し、国内・海外より多くのお客様を迎えています。

https://www.espacioenterprise.com/

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

名古屋観光ホテル マーケティング部 越智

TEL：052-231-8090

Mail：pr-marketing@espacioenterprise.com

※当プレスリリースの内容は2026年1月26日現在の情報です。イメージ画像の内容や提供サービスなどは変更する場合がございます。