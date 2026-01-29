U-GAKU、2025年冬のEnglish Campが終了／小中学生15名が国内外で英語と自然に親しむ

株式会社Crepity

株式会社Crepity（本社：東京都、代表取締役：生雲勝之、以下Crepity）が運営する留学プログラム「U-GAKU（ユーガク）」は、2025年12月25日から12月31日にかけて、長野・塩尻、フィリピン・セブ島の2拠点で小中学生向けの冬のEnglish Campを実施しました。2拠点を通じて参加者は、小学生12名、中学生3名の計15名。参加者やその保護者からは「英語学習だけでなく主体性や自己成長の実感につながった」という声が多く寄せられ、高い満足度を示しました。国内外で安心感のある英語環境に挑戦することで「英語に親しむ第一歩」を踏み出すプログラムとしての価値を改めて示す結果となりました。

〇2025年冬のEnglish Camp 実施概要

2025年冬のU-GAKU English Campは、2025年12月25日から12月31日まで、長野・セブの2拠点で実施されました。各拠点では地域の特色を活かした自然体験と、U-GAKU独自の英語学習プログラムを組み合わせ、小中学生にとって英語を親しみ、実践的に活用する環境を提供しました。

（1）U-GAKU English Camp in 長野

冬の長野・塩尻では、室内外アクティビティを組み合わせたプログラムを実施しました。英語での自己紹介から始まり、午前中は基礎表現を中心とした英語レッスンを展開。午後は、英語のレシピを読みながら子どもたちだけでピザや餃子を調理するクッキング体験といった日常の中で英語を使う実践的な機会を提供しました。さらに、薪割り体験や野菜を使った天ぷら作り、そば打ち体験、BBQなど、冬ならではのアクティビティを通して、英語を「学ぶ」だけでなく「使う」環境を整えました。

（2）U-GAKU English Camp in セブ

海外拠点であるセブ島では、冬でも温暖な気候を活かした体験型学習を提供しました。午前中はマンツーマンレッスンを中心に、一人ひとりのレベルに合わせた英語学習を実施。午後は、先生と行う英語ゲームやアクティビティを通じて、自然なコミュニケーション力を養いました。孤児院訪問による異文化理解の機会や、アイランドホッピング、観光地散策、ナイトマーケット訪問などを組み込み、フィリピンの文化や人々の温かさに触れる体験を実施。さらに、カルボンマーケットでの食材調達から英語でのクッキングまでを行い、実生活に根ざした英語使用を通じて、語学力とグローバルな視野の双方を育むプログラムとしました。

〇保護者からの反響（抜粋）

留学後、娘は英語のYouTubeを観るようになったり、Duolingoを使ったりと、明らかに英語への興味が増しています。「こういうときは英語で何ていうの？」と会話中に聞くなど、英語で話したい気持ちが強くなっています。

再会した際、娘から「ママ、U-GAKU に参加させてくれて本当にありがとう」と最初に言われ、行かせて良かったと実感しました。日本を見る目が変わり、海外に興味を持ち始め、英語を話せるようになりたいという気持ちが芽生えたことが大きな変化です。

（小学4年生・セブ拠点に参加）

〇成果と意義

2025年冬のEnglish Campでは、長野・セブの2拠点で延べ15人の小中学生が参加し、参加者の多くが「英語を身近に感じた」「今後の海外挑戦への意欲が高まった」と答えるなど、高い満足度を示しました。子どもたちは自然体験や地域文化を通じて“実際に使う英語”に触れることで、語学習得にとどまらず、自立心や多様性理解を育む大きな成果を上げました。

一方で社会全体を見れば、日本は観光立国としてインバウンド需要が急増しています。観光庁の発表によれば、2024年の訪日外国人客数は初めて3,000万人を突破し、2030年には6,000万人を目指す目標が掲げられています。こうした中で、世界と共生し、観光・ビジネスの最前線で活躍できるグローバル人材の育成は急務です。

そのためには、子どもたちが早期から英語や海外文化に触れ、「外国語を学ぶ」から「外国語で学ぶ・交流する」へと発想を広げることが不可欠です。本プログラムは、実際に外国人スタッフや多国籍環境で生活する中で英語を使う経験を提供し、子どもたちの国際感覚を自然に育む場となりました。

また、English Campは子どもたちにとって「親元を離れ、自分の力で生活や学びに挑戦する経験」となり、同時に保護者にとっては「子どもの自立を尊重し、子離れを意識するきっかけ」となりました。文部科学省の調査でも、小中学生の海外体験は自立心や学習意欲の向上に直結するとの報告があり、本プログラムはその先進的な実践事例といえます。

〇今後の展開

U-GAKU English Campでは、今回の冬開催に続き、春：2026年3月21日～4月5日（塩尻・徳島・セブ・ニセコ）、ゴールデンウィーク：2026年4月29日～5月6日（塩尻・徳島・セブ）の開催を予定しています。次期開催では、英語力の向上だけでなく、自己効力感（自分でやり遂げられる感覚）を育む仕組みを導入。靴を揃える、テーブル片付け、日記を書く、デジタルデトックスなど、生活習慣を取り入れたプログラムを通じて、学びと成長をより実感できる内容へと進化させていきます。

さらに、英語力の高い小中学生向けや資格取得型プログラム（英検3級・2級対応）など、レベル別に特化した合宿プログラムを展開。学校の「答えを求める学び」とは異なり、自ら考え、行動し、挑戦する経験を重視し、未来のグローバル人材育成に貢献してまいります。

U-GAKU English Campは、単なる語学教育にとどまらず、「社会が求めるグローバル人材を早期から育成する」社会的使命を担っています。今後も国内外の多様な地域で展開し、日本の未来を担う子どもたちが、観光・国際ビジネス・科学技術など幅広い分野で活躍するための基盤づくりを進めてまいります。

〇 U-GAKU English Campとは

U-GAKU English Campは、株式会社Crepityが展開する留学プログラム「U-GAKU」のノウハウを活かし、国内外で実施する小中学生向けの合宿型プログラムです。英語学習と自然体験を組み合わせ、安心して挑戦できる“国内留学”から、実践的な“海外留学”まで幅広い学びを提供します。

特徴は以下の4点です。

- 国際的な生活環境：外国人との共同生活や完全英語環境での滞在により、自然に英語を使う体験ができます。- 自然と英語を融合した体験：農業体験や地域のアクティビティを通じて、生活の中で英語を実践できます。- U-GAKUの学習プログラム：ネイティブ講師によるレッスンに加え、授業外でも英語に触れることでスキル向上が期待できます。- 安心のサポート体制：日本人バイリンガルスタッフが常駐し、食事や生活をサポート。小中学生でも安心して参加できます。

〇株式会社Crepity 会社概要

会社名：株式会社Crepity

会社URL：https://crepity.jp/

代表者名：生雲勝之

創業日：2021年2月1日

メンバー数：60名（業務委託含む）

事業内容：国内留学/海外留学プログラム「U-GAKU」「U-GAKU English Camp」「Cebu Way English」の運営、事業開発の伴走支援/コンサルティング事業、マーケティング支援事業、プロジェクトマネジメント支援

〇本件に関するお問い合わせ先

株式会社Crepity

広報担当宛メールアドレス：info@crepity.jp