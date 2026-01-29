「JAPAN AI AGENT」がAIsmiley AI PRODUCTS AWARD 2026 「AIエージェント部門」でグランプリに選出

JAPAN AI株式会社

JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、当社の自律型AIエージェント「JAPAN AI AGENT」が、株式会社アイスマイリーが運営するAIポータルメディア「AIsmiley」において、「AIsmiley AI PRODUCTS AWARD 2026」のAIエージェント部門でグランプリに選出されたことをお知らせいたします。

「AIsmiley AI PRODUCTS AWARD」とは

「AIsmiley AI PRODUCTS AWARD」は、AIポータルメディア「AIsmiley」が各部門で最も注目されたAIプロダクトを表彰する制度です。今回の「AIsmiley AI PRODUCTS AWARD 2026」は、2025年1月1日～2025年12月31日までの期間に編集部がメディア運営による問い合わせなどの独自データをもとに選定・決定したものです。

詳細ページはこちら：https://aismiley.co.jp/ai-products-trend-2026/

AIエージェント部門 グランプリ選出の背景

JAPAN AI AGENTは、日本企業の業務に特化した多彩なエージェントを標準搭載しています。事務から営業まで、現場の課題に合わせてすぐさま活用できる点が魅力で、専任の担当者が無料で導入を支える伴走体制も整っており、自社のフローに合わせた柔軟なカスタマイズ性が、選出へと結びつきました。

今後の展望

JAPAN AIは今回の受賞を励みに、より多くの企業がAIエージェントを活用して業務効率化や生産性向上を実現できるよう、「JAPAN AI AGENT」の機能拡充を進め、より幅広い業界のお客様にご利用いただけるよう努めてまいります。

JAPAN AIのサービス概要

JAPAN AI AGENT

設定した目標やゴールに対し、AIが自ら思考し、特定のタスクを実行するAIシステム。日常的に発生する様々なタスクを自動化することができます。

サービスサイト：https://japan-ai.co.jp/agent/





JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。

会社概要

社 名：JAPAN AI株式会社

代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭

本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

設 立：2023年4月

事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス

URL：https://japan-ai.co.jp/

プロダクトに関してのお問合わせ先

JAPAN AI株式会社

担当：花田

TEL：03-4500-8848

Mail：pr@japan-ai.co.jp

本リリースに関する報道関係者の問い合わせ先

JAPAN AI株式会社

広報担当：佐藤

Mail：press@japan-ai.co.jp







