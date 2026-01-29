西尾レントオールと和歌山市は「災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定」を締結しました

西尾レントオール株式会社

この度、ニシオホールディングス株式会社傘下の西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾 公志/以下、西尾レントオール）は、和歌山県和歌山市（市長：尾花 正啓）と、和歌山市内で災害が発生した際、停電時における発電機の確保、避難所で使用する冷暖房機器、通信途絶時の通信機器等のレンタル機材の供給をはじめとした、「災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定」を締結しました。西尾レントオールは、これまで60以上の地方自治体と災害に関する協定など様々なパートナーシップを結んでおり、今回もこの協定の締結を契機に各団体との連携をさらに強化し、日本の防災・減災に貢献します。

1. 締結日 令和8年1月20日（火）

2. 協定名 災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定

3. 締結者

和歌山県和歌山市

和歌山市長職務代理者 副市長 犬塚 康司 様

西尾レントオール株式会社

取締役関西支店長 橋本 宏治

4. 締結内容 救援・復旧活動に必要なレンタル資機材の提供 など

【協定に関するコメント】

■ 鶴巻 郁夫 和歌山市副市長（筆頭出席者）

南海トラフ地震発生確率は60～90%程度、あるいはそれ以上という報道がなされており、目の前に差し迫った危機であると感じています。和歌山市も、避難所の整備など急ピッチで進めているところではありますが、十分な設備が整えられていないというのが実情です。そのような中で、西尾レントオール様から様々な資機材をご提供いただけるというのは、本当にありがたく、大変心強い限りです。

■ 千切 光延 西尾レントオール株式会社 南近畿営業部部長（筆頭出席者）

この度、「災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定」を締結させていただき、改めて身が引き締まる想いです。

当社は全国60以上の自治体様と災害協定を締結させていただいておりますが、和歌山県では和歌山市様が初めての締結となります。万が一、災害が起こった場合には、全社一丸となって対応してまいります。

災害協定締結事業所認定プレート贈呈のようすレンタル機材例：（左から）PicoceLA、Starlink Business、遠赤外線灯油ヒーター

※西尾レントオールのこれまでの連携協定や防災啓発活動に関しては、「災害への取り組み(https://nishio-grp.co.jp/social/disasters/)」をご覧ください。