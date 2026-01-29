NECネクサソリューションズ、印刷メディアビジネスの総合イベント「page2026」に出展します

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、2026年2月18日(水)より池袋サンシャインシティ文化会館で開催されます、印刷メディアビジネスの総合イベント「page2026」に出展します。

当社は、DTP・自動組版システム「SUPER DIGITORIALシリーズ」、自動組版ソリューション

「自動組版デザイナー」、「Clovernet マネージドクラウド for 生成AIチャットボット」を出展します。ぜひご来場ください。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/ev250018.html

■page2026概要 ～Re:Connect 再びつなぐ、印刷のチカラ。～

公益社団法人日本印刷技術協会が主催する印刷メディアビジネスの総合イベントです。今年で39回目を迎え、印刷に関する機器やシステム、技術など多数出展されます。

■当社出展概要（当社出展ブース： 展示ホールD(2F) 小間番号 D-57）

当社では、下記のソリューションを展示します。

1.短納期・高品質を実現する DTP・自動組版システム 「SUPER DIGITORIALシリーズ」～最新バージョンVer13.5登場～

目的の制作物に応じた柔軟な組版機能を搭載。

高速自動組版で短納期・高品質な制作物を作成できます。

最新バージョンのVer13.5では、さらなる機能強化と操作性向上を実現しました。

2.面倒なレイアウト作業を完全自動化自動組版ソリューション「自動組版デザイナー」

書籍・カタログなどの様々なパターンのレイアウトをデータベース連携により自動作成。

プログラミング不要で内製化・工数削減を実現。

3.生成AIチャットボットサービス(RAG)で生産性向上を実現「Clovernet マネージドクラウド for 生成AIチャットボット」

特定業務のお問い合わせ・回答を代行。

知見やノウハウの有効活用により、脱属人化・人材リソースの最適化に活用できます。

■当社出展社セミナー（展示会場内で開催）

【2月 20日(金)】14:50～15:20～印刷業務の効率化最前線～人手不足・コスト増時代を乗り越える実践事例ご紹介

■関連情報

- DTP・自動組版システム「SUPER DIGITORIAL/EW」https://www.nec-nexs.com/sl/insatsugyo/superdigitorial/- Clovernet マネージドクラウド for 生成AIチャットボットhttps://www.nec-nexs.com/sl/clovernet/ai_chatbot/

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/112_1_2d6e37ee702bafca520f1b871ce953e8.jpg?v=202601290221 ]

■お問い合わせ

問い合わせ窓口

NECネクサソリューションズ

お客様センター

セミナー担当

メールアドレス：nexstation@nexs.nec.co.jp