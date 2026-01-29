日本通運、国内航空貨物向け新サービス「ＮＸマルチオーダー One」の提供を開始

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切 智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添 進二郎 以下、日本通運）は、同一お届け先の複数オーダーを1送り状に自動集約し、順次出荷と一括納品を両立する国内航空貨物向け新サービス「ＮＸマルチオーダー One」の提供を1月22日（木）より開始しました。本サービスにより、出荷作業の簡素化と配達先の利便性向上を実現し、物流コストの最適化に貢献します。

■サービス開発の背景

近年、物流費・人件費の上昇と人手不足が深刻化する中、同一お届け先に複数のオーダーが発生すると、各オーダーの締め切り待ちや集合梱包が必要となり、出荷の滞留・作業時間の増加・作業スペースの圧迫が生じていました。加えて、送り状番号が複数に分散すると配達状況の確認が煩雑になり、受け取りの手間も増加していました。こうした課題を解消するため、日本通運は「順次出荷」「一括納品」を実現する新サービス「ＮＸマルチオーダー One」を開発しました。

■サービスの概要

本サービスは、お客様の出荷データをシステムに連携させることにより、同一お届け先の複数オーダーを自動的に1送り状へ集約します。これにより、総個数が確定していなくても準備が整った商品から順次出荷することが可能となり、出荷スペースの効率化と作業負荷の軽減を実現します。また、分散して出荷された貨物は、日本通運が取りまとめ、最終的にお届け先へ一括で納品します。導入には送り状発行システム「S-Printer」(*1)またはWeb版「そら S-Printer」(*2)を利用し、事前に送り状印刷データをご提供いただくことで、日本通運がセットアップまで支援します。

■サービスの特徴

・自動集約、単一トレース

同一お届け先の複数オーダーを1送り状に自動集約。商品の納品は一括、追跡番号は1つで配達状況管理が容易になります。

・順次出荷で滞留解消

オーダー締め待ちや集合梱包が不要。ピッキング後に順次出荷でき、出荷現場の作業滞留とスペース圧迫を抑止します。

・重量建運賃でコスト最適化

お届け先ごとの総重量で運賃を計算するため、個建運賃に比べて輸送コストの削減が可能です。

■ご検討・導入に向けて

・導入前シミュレーション

現在ご利用中の輸送業者との比較をご希望の場合は、出荷データおよび請求データをご提供いただくことで、導入後の効果を試算することが可能です。

・利用要件

本サービスのご利用には、ラベル式送り状発行システム「S-Printer」またはWeb版「そら S-Printer」の導入が必要です。

ＮＸグループは、今後もお客様の利便性向上のため、より一層のサービス拡充に努めてまいります。

*1：S-Printer紹介ページ

https://www.nittsu.co.jp/sora/highspeed/service/sorasprinter/

*2：そら S-Printer紹介ページ

https://www.nittsu.co.jp/sora/highspeed/service/sorasprinter/

＜本件に関するお客様お問い合わせ先＞

日本通運株式会社 FBU国内航空貨物統括部 商品開発課

E-mail： nittsu-dpm-tyo@nipponexpress.com

受付時間 9:00～12:00および13:00～17:30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。