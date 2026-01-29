2026 シーズン先取り、運命の「相棒」を見つけよう 「2026-27シーズンBurton／OGASAKA ニューモデル試乗会」 タングラムスキーサーカスで 2 週連続開催
斑尾東急リゾート（長野県信濃町 統括総支配人：上地 古弥）が運営する「タングラムスキーサーカス」（以下、タングラム）では、今シーズンの熱気あふれるゲレンデを舞台に、世界的スノーブランド「Burton」と日本の老舗「OGASAKA」の「 2026 - 27 シーズン ニューモデル試乗会」を 2 週連続で開催いたします。「2026 - 27 シーズン Burtonブランド ニューモデル試乗会」は 2026 年 2 月 7 日（土）・8 日（日）の 2 日間、翌週の「2026-27 シーズン OGASAKAブランド ニューモデル試乗会」は 2026 年 2 月 14 日（土）・15 日（日）の 2 日間に開催。来季を先取りし、ご自身のスタイルにぴったり寄り添う“相棒”を、雪上でじっくりと見極めていただけます。
■来季モデルを良好なコンディションの雪で試せる雪上の祭典
上質な雪質と多彩なコースを誇る長野県・信濃町のスキーリゾート「タングラムスキーサーカス」では、十分な雪に恵まれ、快適な圧接バーンを今季も多くの方にお楽しみいただいています。熱気あふれる 2 月のシーズン真っ最中に、「Burton」と「OGASAKA」の最新テクノロジーが生む滑走性能を、タングラムならではの良質な雪上で存分に体感いただける試乗会を 2 週に渡り開催いたします。
会場には 2026 - 27 シーズン登場予定の最先端モデルが並びます。試乗会では、パウダー用や基礎・レーシング用、初心者や女性に適した軽量タイプなどの多彩なモデルをご用意し、試乗は 1 回あたり約 30 分。当日中は何度でもご試乗いただけ、各種モデルを自由に乗り比べ可能です。事前予約は不要、参加費も無料でご参加いただけます。
専門知識を持つスタッフやブランドのテクニカルスタッフもいるので、「コブを滑りたい」「パウダーに挑戦したい」などご自身の願いを伝えると、まさに「運命の 1 台」を提案してくれます。普段の感覚で最適な相棒を見つけるため、ぜひ愛用のブーツを持参してご参加ください。
■「2026-27シーズン Burtonブランド ニューモデル試乗会」
2 月 7 日（土）、8 日（日）の 2 日間で開催する「Burton」の試乗会では、2026 - 27 シーズン（Winter 2027 ）に販売予定の最新スノーボードモデルを、いち早く試乗いただけます。会場には、Burtonを代表する定番モデルに加え、毎年高い人気を誇る「Family Tree（ファミリーツリー）シリーズの最新モデル」もラインアップ。トップシーズンでの開催となるため、最新パウダーボードで、ふかふかのパウダースノーを体感できる可能性もあります。
「2026 - 27 シーズン Burtonブランド ニューモデル試乗会」概要
【開催日時】2026 年 2 月 7 日（土）・8 日（日）
【開催時間】9：30 ～ 15：00（最終貸出 14：30）
【開催場所】タングラムスキーサーカス
【参加費】無料（試乗の際は誓約書へのご署名が必要です）
【予 約】不要
【試乗時間】スノーボード 1 台あたり約30分（開催時間内で約30分毎に何台でも試乗可能）
【体験モデル】2026 - 27 シーズンNEWモデルのスノーボード
【問合せ先】Burton Nagano Store Burton Guide 03-4316-4709
※混雑状況により受付を早めに終了する場合があります。
※バインディングとブーツの貸し出しはございません。ご自身のBurton対応バインディング・ブーツをご使用ください。
■「2026-27シーズン OGASAKAブランド ニューモデル試乗会」
国内老舗メーカー「OGASAKA」の試乗会では、スキーは 2 ブランド、スノーボードは 3 ブランドから計 100 台以上のスキー＆スノーボードが揃い、単一メーカーで取り扱う試乗会としては国内屈指の規模となります。また、次年度の新作スキー・スノーボードについて、一般利用者による撮影画像や映像のSNS投稿が可能な国内最速の試乗会ともなるため、参加者自身がゲレンデで思い思いの板を試しながら撮影も楽しめるイベントです。
「2026 - 27シーズン OGASAKAブランド ニューモデル試乗会」概要
【開催日時】2026 年 2 月 14 日（土）・15 日（日）
【開催時間】10：00～14：30
【開催場所】タングラムスキーサーカス
【参加費】無料（試乗の際は免許証などの身分証をご提示ください）
【予 約】不要
【試乗時間】スキー、スノーボード1台あたり約30分（開催時間内で約30分毎に何台でも試乗可能）
【体験モデル】2026 - 27シーズンNEWモデルのスキー、スノーボード
【問合せ先】株式会社 小賀坂スキー製作所 026-226-6827
※混雑状況により受付を早めに終了する場合があります。
※バインディングとブーツの貸し出しはございません。ご自身のバインディング・ブーツをご使用ください。
■リフト券の購入はお得で便利な「東急リゾーツ＆ステイSMART CLUB」
タングラムスキーサーカスを利用する際は、リフト券の事前購入でお得＆楽々の「SMART CLUB（以下、本クラブ）」をぜひご活用ください。本クラブに登録すると、会員様限定の特別料金で「タングラムエリア限定券」をご購入いただけます。
今季からは従来のリフト券購入に加えて、スキー・スノーボード用レンタル*やスクールのWEB申込・予約も本クラブにて 1 つの IDで利用可能となります。これにより予約時の面倒な手続きが緩和され、冬シーズンのご利用をよりスムーズなものへと進化させるとともに、ゲレンデでの体験が一段と便利でお得になります。また本クラブでは、スキー場やゴルフ場、ホテル*などの予約も可能。使えば使うほど、ウィンターシーズンからオフシーズンまで幅広い体験をお楽しみいただけます。
*東急スノーリゾート、東急ゴルフリゾートでのご予約は一部施設を除く
*「フルセットレンタルプランは対象外
SMART CLUB公式サイト :
https://www.tokyu-rs.co.jp/smartclub/
「東急リゾーツ＆ステイSMART CLUB」会員限定特別割引リフト券
【販売期間】2025年10月1日（水）～2026年3月29日（日）予定*
【種 類】タングラムエリア限定券
【料 金】大人5,700円（通常価格7,000円）
小学生4,000円（通常価格4,700円）
【購入方法】専用サイトからのオンライン購入
【専用URL】https://smartclub.tokyu-rs.co.jp/ski/ticket/4
※上記価格には保証金 500円が含まれます。（リフト券返却時に返金）
※斑尾全山共通券に変更ご希望の方はQRコード引き換えをせずにチケットセンター窓口までお越しください。
※斑尾全山共通券の販売は 2026 年 3 月 22 日（日）まで
※販売終了日は降雪状況等により前後する場合があります。その場合、公式HPでお知らせします。
■「斑尾東急リゾート」の施設概要
長野県北部の斑尾山にある高原リゾート「タングラム」。泊まる・遊ぶ・滑る、が一つになった滞在型リゾートです。ホテル客室は全室 40 平方メートル 以上でゆったりとお過ごしいただけます。洋室の他、和室、和洋室、80 平方メートル の特別室、ペットと泊まれるペット対応ルームや自転車と泊まれる自転車ルームなど、様々なルームタイプでお客様のニーズにお応えいたします。温泉大浴場には露天風呂やサウナを完備しており、1 日の疲れをゆっくり癒していただけます。
【所在地】〒389-1302長野県上水内郡信濃町古海3575-8
【交 通】
車：上信越自動車道信濃町ICより約20分（10km）
電車：JR長野駅乗り換え、「しなの鉄道」黒姫駅からバスで約25分
【主要施設】
タングラムスキーサーカス、ホテルタングラム、ホテルハーヴェスト斑尾、
斑尾東急ゴルフクラブ、野尻湖テラス、野尻湖ラウンジ、ドッグラン、レストラン「ZIGZAG」
【公式URL】https://www.tangram.jp/