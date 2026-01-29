ダイレクトスカウトサービス「Careefy」(キャリファイ)、正式ローンチから約3ヶ月で求人掲載数15,000件を突破

株式会社TRUSTDOCK

株式会社TRUSTDOCK（東京都中央区、代表取締役：千葉 孝浩）が展開する、ハイクラス向けダイレクトスカウトサービス「Careefy」(キャリファイ) は、2025年12月24日（水）、求人掲載数が15,000件を突破したことをお知らせいたします。

また、2026年3月31日（火）まで、AIサジェスト機能をご利用いただき、アンケートに回答いただいた方の中から抽選でAmazonギフトカード500円分をプレゼントする「AIサジェストご利用体験キャンペーン」を実施しております。



AIサジェストご利用体験キャンペーン詳細：https://info.careefy.jp/lp/ai-suggest-01v1(https://info.careefy.jp/lp/ai-suggest-01v1)

求人掲載数15,000件突破の背景

Careefyは、「ミスマッチのない転職を実現する」という目標のもと、求人企業と求職者双方にとって本質的なマッチングを提供するダイレクトスカウトサービスとして、2025年10月2日（木）より展開してまいりました。

この考え方に共感いただいた多くの企業から支持を得て、企業掲載数は1,000社を超え、このたび求人掲載数が15,000件を突破するに至りました。年収1,000万円以上の求人が50%以上と、ハイクラス転職を検討する求職者にとって、選択肢の幅が大きく広がっています。



Careefyでは、公的身分証を介した本人確認による信頼性の高い情報のほか、職務経歴の入力や職務要約の作成を支援する「AIサジェスト機能」など、求職者の経験やスキルを正確に伝えられる仕組みが充実しています。

特に、元同僚や上司など求職者と関わりのある第三者が、スキルや人柄といった要素をスコアリングし可視化する独自の仕組み「タコレコ」によって、自身では言語化しづらい強みや評価が客観的に伝わる点も特長です。

これにより、書類選考の段階から理解度の高いスカウトが数多く届き、納得感のある転職活動につながっています。

今後もCareefyは、機能強化や体験価値の向上を通じて、求職者が「自分に合った選択肢と出会える」転職体験を提供し続け、「ミスマッチのない転職」の実現に取り組んでまいります。

AIサジェストご利用体験キャンペーン詳細

手間のかかる職務経歴の入力、職務要約の作成を支援する「AIサジェスト機能」をご利用後、機能改善アンケートにご協力いただいた方を対象に、抽選でAmazonギフトカード500円分をプレゼントいたします。

職務経歴が約5分で簡単に登録できる『職務経歴アップロード』、AIがあなたの希望に沿った職務要約を提案する『職務要約・スキル作成支援』を、ぜひこの機会にご体験ください。

キャンペーン詳細はこちら：https://info.careefy.jp/lp/ai-suggest-01v1(https://info.careefy.jp/lp/ai-suggest-01v1)

【応募期間】

2025年12月23日（火）11:00 ～ 2026年3月31日（火）17:00

【応募方法】

以下を満たした段階で応募完了とし、特典プレゼントの抽選対象となります。

本キャンペーンで送付される「AIサジェストご体験アンケート」に回答（詳しくはキャンペーン詳細ページの「応募手順」をご確認ください）

※本キャンペーンの抽選対象は、Careefy会員様に限らせていただきます。なお、キャンペーン期間中にご退会された場合は抽選対象外となります。あらかじめご了承ください。

※お一人様1回限り／前回参加いただいた方も再度ご応募いただけます。

【特典内容】

Amazonギフトカード500円分 （最大100名様）

【抽選方法・結果発表】

・抽選は、公平性を期すため、ランダム方式にて実施いたします。

・抽選結果の発表は、Careefyにご登録いただいているメールアドレス宛に、Amazonよりギフトコードをお送りします。

・キャンペーン期間終了後、4月上旬を目安にお知らせする予定ですが、応募多数の場合送付が遅れる場合があります。

・本キャンペーンは、都合により予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

サービス概要

Careefyは、信頼性の高い情報をもとにマッチングを生む、ハイクラス向けダイレクトスカウトサービスです。

TRUSTDOCKが創業以来培ってきた「オンライン本人確認（eKYC）」のノウハウや、多角的な評価を相互共有することで、マッチング精度の向上を実現。求職者・採用企業ともに、安心してご利用いただける新しい転職支援を提供します。

当社は創業以来、マイナンバーカードを利用したオンライン上の行政手続きなど、「情報の安全性・信頼性」が重要なシーンでeKYC（オンライン本人確認）サービスを提供してきました。そんなTRUSTDOCKだからこそ可能な、公的身分証と連動した求職者情報で、マッチング精度を高めます。求職者に対しては履歴書・職務経歴書作成を、企業に対しては求人票作成をAIでサポートし、転職・採用活動のコストを削減します。また今後も機能拡充によって、AIによるサポート範囲を拡大していく予定です。

サービスサイトURL：https://careefy.jp/(https://careefy.jp/)

会社概要

株式会社TRUSTDOCKは、「デジタル社会のインフラをつくる」というパーパスのもと、eKYC（オンライン本人確認）サービスをはじめ、急速なデジタル化によって起こる諸問題を解決するデジタルソリューションカンパニーです。

eKYCサービスでは、個人の身元確認のほか、法人確認やリスクチェックなどさまざまな確認業務をワンストップでご提供。累計導入社数300社を超える顧客確認インフラとして、24時間365日、安定運用しております。

さらに2025年より、TRUSTDOCKアプリと連携した転職サービス「Careefy」、ポイ活サービス「PointQuest」をスタートしました。豊かなデジタル社会の実現のために、今後もさまざまなサービスを展開してまいります。

社名 : 株式会社TRUSTDOCK（TRUSTDOCK Inc.）

所在地 : 東京都中央区京橋3-1-1 WeWork東京スクエアガーデン

代表取締役 : 千葉 孝浩

URL：https://trustdock.co.jp