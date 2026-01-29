ゲオグループ2026年2月新規出店のお知らせ 国内外のセカンドストリートを含む4業態、合計11店が新たにオープン！

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）は、2026年2月1日から2月28日（※1）までの新規出店情報をお知らせします。

新たに、セカンドストリート2店舗、ゲオモバイル5店舗、ラックラック2店舗、カプセル楽局2店舗の合計11店舗が2026年2月度にオープンします。

今後もゲオグループは、人々の暮らしに寄り添い、価値ある商品や体験を充実させることで、お客さまにとって豊かで楽しい日常の暮らしの手助けとなるようなサービスを提供していきます。

【2026年2月の新規オープン店舗】

（※1）オープン日・営業時間は都合により変更になる可能性があります

（※2）オープン日前は電話が繋がらないことがあります

（※3）施設休館日に準じます

（※4）現地時間です

【ゲオグループ店舗施設数（暫定）】

（※5）スーパーセカンドストリート、セカスト各専門店、ジャンブルストア、Doki-Doki、Oki-Doki含む（※6）海外店舗を含む

（※7）プレジャー、出張買取プレジャー、こたろう含む

（※8）ゲオ文具、ワールドモバイル、モバゾウ含む

【ゲオグループの事業展開とショップについて】

＜メディア事業＞

■ゲオ

北海道から沖縄まで全国に約1,000店舗を展開しています。

DVD・CD・ゲームソフト・書籍などのアミューズメントソフトを取り扱い、レンタル・リユース・新品販売の3通りの方式で提供。1つの店舗で様々なパッケージ商品を、いくつもの形で提供できるお店として、お客さまに魅力的な存在であり続けるよう展開しています。

公式サイトURL：https://geo-online.co.jp/

＜モバイル事業＞

■ゲオモバイル

携帯電話に関する全てが揃う総合モバイルショップ。2015年度から都市部を中心に展開。

1店舗あたりおよそ1,000台の端末在庫を有し、中古スマホ、中古タブレットの売買から、ケースや充電器などのアクセサリー、格安SIMカードの販売まで、モバイル関連製品を総合的に取り扱います。

公式サイトURL：https://geo-mobile.jp/

＜リユース事業＞

■セカンドストリート

「捨てない生活を応援する」総合リユースショップ。

衣料品やバッグ・靴・アクセサリーなどの服飾雑貨、生活雑貨・家具・家電・趣味用品・スポーツ用品・キッズ用品など、生活に関わるあらゆる商品を買取・販売。通常のトータルリユース店に加え、豊富な品揃えの「スーパーセカンドストリート」、各商材に特化した専門店（アウトドア、楽器、ブランド品、インテリアなど）、買取専門店など、国内外で1,000店舗以上を展開。

海外では現在、6つの国と地域で展開中。2018年1月に米国、2018年6月にマレーシア、2020年8月に台湾、2023年12月にタイ、2025年4月にシンガポール、2025年5月に香港に各1号店を出店しています。

公式サイトURL：https://www.2ndstreet.jp/

■OKURA（おおくら）

高級腕時計やラグジュアリーブランド、ジュエリーなどの買取・販売を展開するリユースショップ。年々新しいデザインやブランドが生まれる中、歴史を重ねた年代物の商品やブランドは、多くのお客さまに末長く愛用されています。「価値があるモノ」が循環する社会をつくるために、モノに適正な価格と安心を保証し、手放す人と欲しい人との出会いを生み出すリユース事業を展開中。

公式サイトURL：https://www.wb-ookura.com/

＜オフプライス事業＞

■Luck Rack（ラックラック）

最終在庫・過剰在庫となったアパレル品やブランド品などを仕入れ、店内商品全てを常時セール価格で提供するオフプライスストアとして、2万点以上の新品商品を最大90%オフで販売中。価格・販売場所を変えることで商品に新しい価値を創造し、「宝探しのようなショッピング体験」を実現しています。

公式サイトURL：http://luckrack.com/

＜アミューズメント事業＞

■ウェアハウス

アーケードゲームやメダルゲーム、カラオケなどが楽しめるアミューズメント施設。アーケードゲームやメダルゲーム、カラオケなどが楽しめます。カジノのような華やかな雰囲気を演出し、「非日常」の空間を提供しています。

公式サイトURL：https://www.warehousenet.jp/

■カプセル楽局

カプセルトイの“カプセル”と薬の“カプセル”をかけたカプセルトイ専門店。薬局をモチーフとし、従業員も薬剤師のような白衣を着用するなど、アミューズメント事業ならではの遊び心を加えた店舗をお楽しみいただけます。

公式サイトURL：https://www.warehousenet.jp/capsule/

＜その他リユース事業（株式会社rock）＞

■農機具買取プレジャー

トラクター・コンバイン・田植え機をはじめ各種作業機などメーカー問わず農機具全般の買取・販売を行っている専門店。

また、フォークリフト・ユンボ・ホイールローダーなど重機買取・販売も行います。

公式サイトURL：https://www.noukigu-pleasure.com/

■骨董品買取こたろう

骨董品・美術品を大切な想いとともに次代へ繋ぐため、豊富な経験と知識があるスタッフが丁寧に査定を行う骨董品・美術品の専門店。

公式サイトURL：https://kotto-kotaro.com/