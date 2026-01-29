「ほっともっと」定番メニューに仲間入り！『Wロースかつ丼(肉2倍)』『Wロースかつとじ弁当(肉2倍)』『白身フライ&チキンBOX』発売

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年12月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)


このたび「ほっともっと」では、定番人気メニューのロースかつを2倍にした『Wロースかつ丼(肉2倍)』960円と『Wロースかつとじ弁当(肉2倍)』990円、シェアして楽しめる「パーティパック」シリーズの新メニュー『白身フライ＆チキンBOX』690円を2月4日(水)より新発売いたします。




■ボリュームたっぷり！肉・魚を楽しめる「ほっともっと」の新定番メニューが登場


人気メニュー『ロースかつ丼』『ロースかつとじ弁当』のとんかつを通常の2倍使用した、ボリューム満点の『Wロースかつ丼(肉2倍)』と『Wロースかつとじ弁当(肉2倍)』が新登場します。サクサクに揚げたとんかつを、甘めの醤油だれでじっくりと煮込み、ふんわりと玉子でとじた一品です。通常よりもたっぷりのかつを使用することで、がっつり食べたい方にもご満足いただける、食べ応えのある仕立てにしました。


さらに、家族や仲間とシェアして楽しめる「パーティパック」シリーズの新メニューとして、肉と魚の両方が味わえる『白身フライ＆チキンBOX』が登場します。白身フライ2枚と、ジューシーなから揚4個をセットにしました。パーティやご家族・仲間との楽しいひとときを彩る、ぴったりのBOXです。




■商品概要


・発売商品



ボリューム満点 Wロースかつ丼(肉2倍)　960円

　



ボリューム満点 Wロースかつとじ弁当(肉2倍)　990円



白身フライ＆チキンBOX　690円


・発売日


2026年2月4日(水)



・発売店舗


全国の「ほっともっと」2,425店舗(12月末現在)




■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！


「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの


ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。



・ネット注文サイト


URL：https://www.hottomotto.com/netorder/






※価格はすべて税込です


※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます