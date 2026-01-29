「ほっともっと」定番メニューに仲間入り！『Wロースかつ丼(肉2倍)』『Wロースかつとじ弁当(肉2倍)』『白身フライ&チキンBOX』発売

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年12月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、定番人気メニューのロースかつを2倍にした『Wロースかつ丼(肉2倍)』960円と『Wロースかつとじ弁当(肉2倍)』990円、シェアして楽しめる「パーティパック」シリーズの新メニュー『白身フライ＆チキンBOX』690円を2月4日(水)より新発売いたします。

■ボリュームたっぷり！肉・魚を楽しめる「ほっともっと」の新定番メニューが登場

人気メニュー『ロースかつ丼』『ロースかつとじ弁当』のとんかつを通常の2倍使用した、ボリューム満点の『Wロースかつ丼(肉2倍)』と『Wロースかつとじ弁当(肉2倍)』が新登場します。サクサクに揚げたとんかつを、甘めの醤油だれでじっくりと煮込み、ふんわりと玉子でとじた一品です。通常よりもたっぷりのかつを使用することで、がっつり食べたい方にもご満足いただける、食べ応えのある仕立てにしました。

さらに、家族や仲間とシェアして楽しめる「パーティパック」シリーズの新メニューとして、肉と魚の両方が味わえる『白身フライ＆チキンBOX』が登場します。白身フライ2枚と、ジューシーなから揚4個をセットにしました。パーティやご家族・仲間との楽しいひとときを彩る、ぴったりのBOXです。

■商品概要

・発売商品

ボリューム満点 Wロースかつ丼(肉2倍) 960円

ボリューム満点 Wロースかつとじ弁当(肉2倍) 990円

白身フライ＆チキンBOX 690円

・発売日

2026年2月4日(水)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,425店舗(12月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます