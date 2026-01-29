【札幌エリアの市場シェア拡大を加速】エリア内４店舗目！「ロゴスホーム札幌西」 ２月14日（土）10時 グランドオープン！

株式会社ロゴスホールディングス

デジタルマーケティング集客とDXオペレーションを強みとする注文住宅会社である株式会社ロゴスホールディングス（本店：北海道帯広市、代表取締役社長：池田雄一、証券コード：205A）は、グループ会社である株式会社ロゴスホームが、2026年２月14日に、札幌エリア４店舗目となる「ロゴスホーム札幌西」をオープンすることをお知らせいたします。

■ 出店の背景：札幌マーケットにおける圧倒的シェアの確立

当社グループは、札幌エリアを最重点マーケットと位置づけております。 本拠点の開設により、札幌西エリアにおける潜在顧客との接点を飛躍的に増加させ、エリア全体の供給能力を強化します。 地域に根ざした拠点展開と、ロゴスホームらしい新しい住まいづくりの提案を通じて、より多くのお客様に理想の暮らしをお届けし、グループとして着実な成長を目指してまいります。

■お客様の「もっと身近に、ゆっくりと」に応えるために

現在、札幌エリアの既存店舗では大変多くのご来場をいただいております。「ロゴスホームの家づくりを、もっと詳しく、納得いくまで相談したい」というお客様の声に応えるため、アクセス利便性の高い札幌西エリアに新拠点を設け、これまで以上にゆとりを持ったご相談スペースを確保いたしました。広々としたキッズスペースも完備し、ご家族が安心して将来の住まいを検討できる環境を整えました。

■「GRAND OPEN 記念イベント」および限定キャンペーン

新拠点の開設を記念し、2日間限定の体験型イベントと特別成約特典を提供いたします。

開催日時：２月14日(土)・15日(日) 10:00～17:00

場所：北海道札幌市西区八軒３条東５丁目４-15

（https://maps.app.goo.gl/vQ8LowsRdiCMuHj87）

イベント内容:お子様に大人気の「おもちゃ・お菓子釣り」を開催（無料・予約不要）

キャンペーン内容：

・新店舗オープンを記念し、本拠点にて2026年3月15日までにご成約いただいたお客様を

対象に、100万円相当のオプションをプレゼントいたします（他キャンペーン併用不可）。

イベント詳細：https://www.logoshome.jp/event/sapporo/72058/



■ 店舗概要

名称：ロゴスホーム札幌西

営業時間：10:00～18:00（水・木曜定休、祝日の場合は営業）

店舗URL：https://www.logoshome.jp/shop/hokkaido/sapporonishi/

株式会社ロゴスホールディングス

「日本の家づくりをつくる。」を経営理念とし、全国の工務店と連携し「地域No.1工務店の集合体」を目指しています。主な事業である住宅事業においては、北海道を中心に、青森県・岩手県・宮城県・福島県・栃木県・埼玉県・新潟県・愛知県・三重県に全41拠点を構え、事業会社であるロゴスホーム、豊栄建設、GALLERY HOUSE、坂井建設が各地で特色ある住宅を建築しています。

住宅業界では、日本の住宅の多くを建築している地場の工務店が「後継者不足」や「大工不足」、事業の効率化や行政によるレギュレーションへの対応ができないことによる「事業継続の困難」という課題を抱えています。ロゴスホールディングスは、全国の住宅建築に関わる人たちの働き方や生産性の改善も含めて、工務店の経営を安定化させるため、アライアンスを組んで共に成長を目指していきたいと考えています。



■会社概要

(1)商号 ： 株式会社ロゴスホールディングス（証券コード：205A）

(2)代表者 ： 代表取締役社長 池田 雄一

(3)本社所在地 ： 北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地

JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F

(4)本店所在地 ： 北海道帯広市東3条南13丁目2番地1

(5)資本金 ： 107,277,283円

(6)主な事業内容 ： デジタルマーケティング集客および

DXによる効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業

(7)URL ： https://logos-holdings.jp/

（本件に関するお問い合わせ）

株式会社ロゴスホールディングス 社長室 担当：岩倉

press@logos-holdings.jp／TEL 011-600-1300／FAX 011-211-1380