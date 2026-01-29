ビットキー、錠前大手ゴールとスマートロックを共同開発 2026年秋提供予定

株式会社ビットキー

株式会社ビットキー（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：寳槻 昌則、以下「ビットキー」）は錠前大手の株式会社ゴール（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長 岸本俊仁、以下「ゴール」）と共同で、賃貸住宅向けスマートロックの開発に着手したことをお知らせします。ゴールが長年培ってきた高い錠前技術と、ビットキーのコネクトプラットフォーム「homehub」を融合させることで、安全性と利便性を両立した新しい製品として2026年秋に提供開始予定です。

なお、このたびの取り組みにより「homehub」が対応する国内鍵メーカーは4社に拡大します。

■開発の背景

近年、賃貸住宅管理業界では、鍵管理業務の効率化やセキュリティ強化のニーズが急速に高まり、その有力な解決策としてスマートロックが注目を集めています。しかし、スマートロックは鍵の形状によって設置できない場合があります。物件ごとに鍵の種類が異なることは珍しくなく、一部に設置不可の住戸が混在することは、管理業務全体のデジタル化を阻む大きな要因となっていました。特に、スマートロックの採用が増加している西日本の賃貸管理会社からは、ゴール社製の鍵への対応を求める声が寄せられており、こうした課題を解決するためゴールとの共同開発着手に至りました。

新製品により、管理業務の効率化や利便性の向上といったメリットを、より多くの物件に提供可能となります。

■製品の特長（予定）

■homehubと連携製品について

- ゴールの高い錠前技術とビットキーの「homehub」を融合- 賃貸管理会社は複数種類のスマートロックを一元管理可能- デジタルキーによるセキュリティ強化と業務効率化- 入居者の利便性向上（スマホで鍵操作、サービス連携）

「homehub」は、一人ひとりの快適な暮らしを実現するため、暮らしとサービス・モノの間に存在する分断を「つなげる」ことで解消するコネクトプラットフォームです。

代表的な連携製品であるスマートロックは、共用部オートロックから専有部ドア向けまで幅広く、国内主要鍵メーカーとの共同開発品や自社製品を含め計11種類、この度の新製品を合わせると計12種類に対応しています。

賃貸管理会社は、これら多種多様な製品を一つのシステム上で一元管理することが可能です。また、不動産事業者向けの業務システムをはじめ、家事代行やペットシッターといった生活支援サービス、置き配サービスとも連携しています。各事業者は、鍵メーカーと個別のシステム開発を行うことなく「homehub」を通じてデジタルキーを発行できるため、スムーズなサービス提供が可能となります。

■株式会社ゴールについて

参考図：homehubが連携する国内鍵メーカー4社（製品画像は左からedロックPLUS Bitkey Edition、Tebra X Bitkey Edition、PiACK III smart Bitkey Edition、PiACK III PG Bitkey Edition）

1914年の創業以来111年間、鍵と錠前の開発、製造を一筋に、ディンプルキーをはじめ各種錠前の他、時代のニーズに合わせた電気錠やカードロック、各種出入口管理システム機器など、多種多様な製品を販売しています。

社名 ： 株式会社ゴール

所在地 ： 大阪市淀川区三津屋北2丁目16番6号

代表 ： 代表取締役社長 岸本 俊仁

事業内容：ピッキングに強いディンプルキー・GP,V18やグランブイ（GV）シリンダーをはじめ、各種扉錠・電気錠・カードロック・非接触型キーリーダーやテンキーなど、各種出入管理装置、防災システムなどの製造販売

URL： https://www.goal-lock.com/

【株式会社ビットキー 概要】

社名 ：株式会社ビットキー

所在地 ：東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン9F

代表者 ：代表取締役社長 CEO 寳槻 昌則

創業 ：2018年5月16日

資本金 ：22,912,688,300円（2025年12月31日時点 資本準備金を含む）

事業概要：ID認証・認可のためのプラットフォーム「bitkey Platform」の企画・開発・運用

コネクトプラットフォーム「homehub」「workhub」の企画・開発・販売

スマートロック等のハードウェア製品の企画・開発・販売

※「ビットキー」「bitkey platform」「homehub」「workhub」は株式会社ビットキーの登録商標です。