【ニコニコ】2026年冬アニメ初速ランキングTOP10発表！ 1位は『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」

株式会社ドワンゴは、動画配信サービス「ニコニコ」で配信している2026年冬アニメ全作品（無料・有料作品含む）の初速ランキング上位10作品を発表します。本ランキングは、2026年1月20日（火）までに配信された作品を対象に、配信開始直後の反響（初速）に注目し、再生数・コメント数・アクセス数などをもとに独自に集計したものです。

┃2026年冬アニメ 初速ランキング

第1位 呪術廻戦 死滅回游 前編（第3期）

第2位 TVアニメ『Fate/strange Fake』

第3位 『葬送のフリーレン』第2期

第4位 【推しの子】第3期

第5位 勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録

第6位 死亡遊戯で飯を食う。

第7位 勇者パーティを追い出された器用貧乏

第8位 綺麗にしてもらえますか。

第9位 ハイスクール！奇面組（2026）

第10位 姫様“拷問”の時間です 第2期

【第1位】呪術廻戦 死滅回游 前編（第3期）

ランキング1位は『呪術廻戦 死滅回游 前編（第3期）』。シリーズ累計発行部数1.5億部を突破した、芥見下々による漫画を原作としたアニメで、第3期ではかつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」を描きます。第50話（第3期 第3話）では、お笑い芸人・ケンドーコバヤシにそっくりな外見が原作でも話題となったキャラクター“ケンさん”を、ケンドーコバヤシ本人が演じるという展開に、「え、本物？」「本人すぎる本人」「ケンコバがケンコバ演じてる…」など驚きのコメントが飛び交い、大きな盛り上がりを見せました。

■作品ページURL：https://anime.nicovideo.jp/detail/jujutsukaisen3/index.html

■最新話URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45857100

【第2位】TVアニメ『Fate/strange Fake』

ランキング2位は『Fate/strange Fake』。原作は『デュラララ!!』などで知られる成田良悟による、Fateシリーズのスピンオフ小説です。2008年にエイプリルフール企画として、成田氏が自身のホームページにプロトタイプ版を掲載したことが刊行のきっかけとなりました。物語は、日本で行われた第五次聖杯戦争の終結から幾年後のアメリカを舞台に、“偽りの聖杯戦争”が描かれています。

第2話で初披露されたエンディングでは、シリアスで殺伐とした本編とは対照的に、登場人物たちが笑顔で仲良く手をつなぐ姿が描かれました。この意外性のある演出に対し、「なんだこれｗ」「本編重いのにｗ」「ちょｗｗみんな仲良しｗｗｗ」「なるほどFakeね」といったツッコみが相次ぎ、エンディングを見るために視聴するユーザーも現れるなど、大きな話題を呼びました。

■作品ページURL：https://anime.nicovideo.jp/detail/fate-strange-fake2/index.html

■最新話URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45864029

【第3位】『葬送のフリーレン』第2期

第3位は『葬送のフリーレン』第2期。本ランキング集計時点では放送開始直後で、1話のみの放送にも関わらず、早くもランクインを果たしました。原作は『週刊少年サンデー』（小学館刊）で連載中の、山田鐘人原作・アベツカサ作画による、魔王を倒した勇者一行の“その後”を描くファンタジー作品です。

第2期初回放送でも、フリーレンの寝顔シーンに「かわいい」「よだれよだれ」「ぬいぐるみと同じ顔してるｗ」といったコメントも飛び交うなど、変わらぬ人気ぶりを見せました。

■作品ページURL：https://anime.nicovideo.jp/detail/frieren-anime2/index.html

■最新話URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45861473

【第4位】【推しの子】第3期

第4位は『【推しの子】第3期』。原作は、『週刊ヤングジャンプ』（集英社刊）にて連載されていた、赤坂アカ×横槍メンゴによる漫画『【推しの子】』です。今回は第2期の物語から半年後を描きます。

第25話（第3期 第1話）にて初公開されたB小町による挿入歌『Bのリベンジ』が流れると、「中毒性あるわ」「この曲好きすぎて何回も巻き戻してる」など、盛り上がりのコメントが多数寄せられました。

■作品ページURL：https://anime.nicovideo.jp/detail/ichigoproduction3/index.html

■最新話URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45853548

【第5位】勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録

第5位は『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』。原作は、ロケット商会による同名の小説で、「勇者であること自体が刑罰」という異色の設定のもと、「勇者刑」を科された罪人勇者たちが魔王軍と戦う姿を描くダークファンタジー作品です。放送前からそのユニークな設定が話題となり、注目を集めていました。

第1話は1時間スペシャルで放送され、劇場作品さながらのクオリティで描かれるアクションシーンに対し、「1話からクライマックスでええのか？」「すごい作画だった」「これは最終回どうなるんだ」といった驚きの声が多数寄せられました。また、生体兵器である「女神」が、「敵を残滅させたら、この私の頭を撫でなさい」と主人公のザイロに告げる女神らしからぬ一面には、「かわいい」「大丈夫かな？この女神」「はよ助けにいけ」と、ツッコみ混じりの反応も見られました。

■作品ページURL：https://anime.nicovideo.jp/detail/yushakei/index.html

■最新話URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45860310

ニコニコのアニメ配信では、コメント機能を使って画面上で感想を述べあったり、小ネタに沸いたり、登場人物の一挙一動にツッコミを入れたりと、ユーザーが作品ごとにさまざまな楽しみ方で観賞しています。また、描写への補足説明や一斉に投稿される「弾幕」で盛り上がるなど、視聴者同士のリアルタイムなやり取りも特徴です。ニコニコは、“笑いや感動を共有しながらみんなでアニメを楽しめる”という、ここでしか味わえない視聴体験を、より多くのユーザーに提供します。

