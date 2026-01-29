「パーフェクトワン 薬用リンクルストレッチジェル」が国内コスメ（スキンケア・メイクアップ）市場で売上No.１を獲得！（2024年11月～2025年10月累計）

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、シンプルスキンケアを提案するブランド『パーフェクトワン』の主力商品「パーフェクトワン 薬用リンクルストレッチジェル」が国内コスメ（スキンケア・メイクアップ）市場において、2024年11月～2025年10月累計売上No.1※1を獲得したことをお知らせいたします。

2020年9月の発売以来、ご好評いただいている「パーフェクトワン 薬用リンクルストレッチジェル」は、1品で7役（化粧水、乳液、美容液、クリーム、パック、化粧下地、ネッククリーム）の機能を持ち、日本で唯一※2、2種の有効成分を配合し、シワ改善と美白※3、肌荒れ予防ができる薬用オールインワン美容液ジェルです。この度、国内コスメ（スキンケア・メイクアップ）市場において、2024年11月～2025年10月累計売上No.1※1を獲得いたしました。

『パーフェクトワン』はこれからも、シンプルで無理なくスマートに、心地よく使えるスキンケアブランドとして、お客さまの美をサポートしてまいります。

【商品概要】

パーフェクトワン 薬用リンクルストレッチジェル［医薬部外品］

日本で唯一※2、2種の有効成分、ビタミンPPとプロビタミンB5※4を配合し、シワ改善と美白※3、肌荒れ予防ができる薬用オールインワン美容液ジェル。メラニンの生成を抑制し、シミの元にアプローチ※3します。肌を潤いで満たし、クリアでハリのある肌へと導きます。

容量 ：50g

本品価格 ：7,150円（税込）

※1 【対象商品】コスメ（スキンケア・メイクアップ）の主要アイテム。「スキンケア」…クレンジング、洗顔料、化粧水、乳液、美容液、クリーム、シートマスク・パック、日焼け止め等。「メイクアップ」…ベースメイク、ポイントメイク等。【調査概要】2024年11月～2025年10月の売上をIR、POSデータ、官報・信用機関などの売上データ、オープン情報、メーカー担当者への取材、取引先へのヒアリングにより算出。対象売上は商品（単品）単位、出荷ベース。本品以外のレフィル・ミニサイズ・企画品（セット販売等）もすべて含める。他商品とのセット売りの場合は、対象商品のみ対象とする。【調査期間】2025年11月20日～2025年12月12日【調査会社】TPCマーケティングリサーチ株式会社 ※2 日本で唯一2種の有効成分（ビタミンPPとD-パントテニルアルコール）を配合した薬用オールインワン化粧品（TPCマーケティングリサーチ調べ、2023/3/24時点） ※3 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ ※4 D-パントテニルアルコール

【パーフェクトワンについて】

多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』は、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げています。主力商品のオールインワン美容液ジェルシリーズは、オールインワン市場において9年連続国内売上No.1※1、累計販売実績8,888万個※2を突破しています。

※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2025」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2024年実績） ※2 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ累計販売実績2006年5月～2025年11月（ラフィネ パーフェクトワンシリーズ、パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む）

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワン公式SNSアカウント】

LINE：https://lin.ee/a26yuL7

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_info/

X（旧Twitter）：https://x.com/PERFECTONE_JP