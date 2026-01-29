『キングダム 乱 -天下統一への道-』新武将『巨暴』が登場！『8周年前夜祭』が開催中！

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鄭允哲）は、スマートフォン向けゲーム『キングダム 乱 -天下統一への道-』（以下、『キンラン』）において、2026年1月28日(水) 18:00より、新たな武将『巨暴』が登場し、『8周年前夜祭』イベントが開催中であることをお知らせいたします。

■新武将『巨暴』が登場！

新武将『UR巨暴』が、極武神ガチャで登場！

2026年2月25日(水) 14:00までにログインすると、『極武神ガチャチケット：巨暴』を1枚プレゼント！『極武神ガチャ』を引くことができます！

また、LG祝剣を集めて使用することで、『LG巨暴』に覚醒することができます！

・UR巨暴の特徴

兵士一人ひとりが蒙武並みの巨躯を誇る大騎兵団を率いる巨暴は、騎兵らしいスキルと強力なダメージ武技を持つ武将です。

突撃初撃時に自部隊の攻撃力・防御力を一定時間上昇させ、さらに士気も高める副将スキルにより、突撃と武技を軸にした攻撃的な戦術を得意とします。

・LG巨暴の特徴

人並外れた巨躯を誇る兵士を集めた大騎兵団を率いる巨暴は、LGに覚醒することで新たな副将スキルを習得します。

このスキルにより、計略『突撃』『全軍突撃』『防陣』の使用時に自部隊や味方騎兵部隊を強化します。

さらに、『防陣』使用時にも自部隊が突撃状態となるため、高頻度で突撃を繰り出すことが可能になります。

■『8周年前夜祭』開催中！

おかげさまで『キンラン』は、2月22日に8周年を迎えます。

これを記念し、8周年前夜祭イベントを開催します。

特別なイベントやキャンペーン、ガチャ、積み荷パックなどをご用意していますので、ぜひこの機会にお楽しみください。

その1【前夜祭ログインボーナス開催！】

《開催期間》

1月28日(水) 18:00 ～ 2月18日(水) 14:00

《概要》

『媧燐の武運』『汗明の武運』『白翠の武運』などの豪華報酬が獲得できます！

その2【新城主応援！武運ガチャ・アイテムガチャ開催！】

《開催期間》

1月28日(水) 18:00 ～ 2月18日(水) 14:00

《概要》

無料で1日1回引ける2つの新城主応援！ガチャを開催！

『新城主応援！武運100連ガチャ』は1日1セット無料で利用できる1セット100回のガチャで、武運のみが排出されます！

『新城主応援！アイテム10連ガチャ』は1日1セット無料で利用できる1セット10回のガチャで、アイテムのみが排出されます！

その3【宝玉消費キャンペーン開催！】

《開催期間》

1月28日(水) 18:00 ～ 2月18日(水) 14:00

《概要》

宝玉を消費することで、『LG祝剣』や『宝玉』、『EX追想交換券』を含む豪華報酬が獲得できます！

その4【宝玉購入キャンペーン開催！】

《開催期間》

1月28日(水) 18:00 ～ 2月18日(水) 14:00

《概要》

宝玉を購入することで、各種ガチャチケットや『LG祝剣』、『EX追想交換券』を含む豪華報酬が獲得できます！

その5【8周年前夜祭積み荷パック販売！】

《開催期間》

第1弾：

・1月28日(水) 18:00 ～ 2月4日(水) 18:00

・1月28日(水) 18:00 ～ 2月6日(金) 18:00

《概要》

8周年に先駆けて、前夜祭を彩る特別なパックが登場！

己の武を信じ、強さを追い求める武将の武運をお得に獲得できる『【8周年前夜祭】誰が至強か!?パック』が新登場！

戦場に向かう者を想い、その背中を静かに見送る女性武将の武運を獲得できる『【8周年前夜祭】あまり無理しないでくださいねパック』も、ぜひお見逃しなく！

なお、積み荷によって販売期間は異なります。

その6【新城主応援！武将ガチャ開催！】

《開催期間》

1月28日(水) 18:00 ～ 2月18日(水) 14:00

《概要》

人気武将が獲得できる3つの新城主応援！武将ガチャを開催！

毎回SR以上の武将排出確定！

奇数のセット数ではUR武将が確定で排出する1セット6回のガチャです！

その7【前夜祭秦国★6ランクアップガチャ開催！】

《開催期間》

1月28日(水) 18:00 ～ 2月9日(月) 18:00

《概要》

12セット目でUR★5武将が確定！

さらに、15セット目で『★6武将選択宝箱【秦国9】』で武将を選んで獲得できます！

その8【前夜祭秦国六将★6ランクアップガチャ開催！】

《開催期間》

2月2日(月) 18:00 ～ 2月13日(金) 18:00

《概要》

12セット目でUR★5武将が確定！

さらに、15セット目で『★6武将選択宝箱【秦国六将】』で武将を選んで獲得できます！

その9【前夜祭覚醒ガチャ開催！】

《開催期間》

1月30日(金) 18:00 ～ 2月13日(金) 18:00

《概要》

ガチャを10セット利用すると★3武将を選んで入手できる『★3武将選択宝箱【覚醒16】』が獲得できます！

その10【前夜祭SRピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

京令・フゥヂ：1月30日(金) 18:00 ～ 2月9日(月) 18:00

《概要》

SR★4武将排出確率が通常時と比べて6倍にUPします！

その11【争覇戦★6追想ガチャ開催！】

《開催期間》

1月30日(金) 18:00 ～ 2月6日(金) 18:00

《概要》

獲得することで対象武将に新たな争覇スキルが解放される『争覇スキル追加追想カード』が排出されます！

さらに、争覇戦★6追想ガチャで排出される『争覇スキル追加追想カード』は全てUR★6状態のため、新たに解放される争覇スキルも獲得時点で最大強化された状態となります。

その12【前夜祭復刻ピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

汗明・白翠：1月28日(水) 18:00 ～ 2月4日(水) 14:00

《概要》

UR武将排出確率が通常時の2倍にUPします！

その13【大地轟く沈黙の巨体イベント開催！】

《開催期間》

1月28日(水) 18:00 ～ 2月4日(水) 14:00

《概要》

『ゼノウの武運』『劉冬の武運』などを獲得しよう！

その14【周回や育成をサポートするキャンペーン開催！】

《開催期間》

1月28日(水) 18:00 ～ 2月18日(水) 14:00

《概要》

・天啓『伝説の食材』イベント

開催期間中の木・日曜日は1日3回、ギュポーが獲得できるチャンスが発生します！

・天啓『山の民』イベント

開催期間中の火・土曜日は1日3回、豪華アイテムが獲得できるチャンスが発生します！

・オート再戦回数+10キャンペーン

オート再戦を設定できる回数がすべてのお客様一律で+10回増加します。

・兵士負傷・離脱50%OFFキャンペーン

クエストクリア時の兵士の負傷数と戦線離脱数が、通常時と比べ50%低下します。

その15【週例宝玉購入キャンペーンのオート再戦数増加！】

《開催期間》

1月28日(水) 18:00 ～ 2月18日(水) 14:00

《概要》

宝玉を購入すると増加するオート再戦数が、期間限定で10回から20回に増加します！

■新イベント『大地轟く沈黙の巨体』で『巨暴』を編成するとドロップ追加！

開催中のイベント『大地轟く沈黙の巨体』のイベントクエストに、『巨暴』を編成すると、交換用アイテムが追加でドロップ！報酬アイテムへの交換が容易になります！

『巨暴』を編成して豪華報酬アイテムを獲得しよう！

＜『キングダム 乱 -天下統一への道-』概要＞

『キンラン』は人気アニメ「キングダム」の世界観を存分に体感できる、戦略バトルRPGです。

プレイヤーは、武（武将）と智（軍師）を用いて荒れ狂う古代中国を制し、天下統一を目指します。

敵の大舞台を切り開き、数十万の兵が激しく乱れる超大規模バトルをお楽しみいただけます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社でらゲー

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル 9F

代表者：代表取締役社長 鄭允哲

事業内容：スマートフォンゲームの企画・開発・運営