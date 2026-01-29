プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」所属選手のカードがあたる、「ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス」の販売決定

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、『ストリートファイター6』コラボレーション商品「ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス」の取り扱いを決定いたしました。

2026年1月31日（土）より、公式オンラインストア「ZETA DIVISION STORE」にて順次販売を開始いたします。

■商品特長：人気選手がオリジナルカードに！

「ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス」は、対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター6』で活躍するトッププレイヤーをデザインしたオリジナルカードがセットになった商品です。

パッケージには「ZETA DIVISION」のチームロゴがあしらわれたコラボ限定デザインを採用 。チップス1袋につき、選手のオリジナルカード（全40種）がランダムで1枚封入されています 。

ZETA DIVISIONからは、以下の4名の選手がカード化されています。

【収録選手（ZETA DIVISION）】

- MOMOCHI- HIGUCHI- HIKARU- YAMAGUCHI

カードには「ノーマルデザイン」に加え、特別な「レアデザイン」も存在します。

ZETA DIVISIONの選手たちを、食べて、集めて、応援してお楽しみください。

■商品ラインナップ・価格

オンラインストアでは、用途に合わせて選べる2種類のセットを販売いたします。

1. ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス カジュアルセット

全40種のカードの中から、ランダムで4枚が手に入るスタンダードなセットです。

内容： ポテトチップス（うすしお味）4袋 ＋ プレイヤーカード 4枚

価格： 3,580円(税込)

2. ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス プレミアムセット

ZETA DIVISION所属選手4名のカードが必ず揃う、さらにレアカード1枚が確定で封入されている夢のコンプリートセットです。

内容： ポテトチップス（うすしお味）4袋 ＋ プレイヤーカード 4枚(4枚のうち1枚はレアカード確定)

特典： レアカードの封入が確定

価格： 4,450円(税込)

※製造元：株式会社 湖池屋

▼ZETA DIVISION STORE 購入特典

ZETA DIVISION STOREにて本商品をご購入いただいたお客様には、「ZETA DIVISION オリジナルカードローダー」をもれなくプレゼントいたします。

チームロゴをあしらったここだけの限定デザイン。引き当てたお気に入りのカードを、傷や汚れから守りつつスタイリッシュにディスプレイ可能です。

■販売情報

【ZETA DIVISION STORE】

販売開始日時： 2026年1月31日(土) 0:00 発売

販売ページ： https://store.zetadivision.com/

備考： 在庫がなくなり次第終了となります 。

「ZETA DIVISION」について

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision