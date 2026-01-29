【2/7限定】《高校生応援企画》お好み焼専門店「どんどん亭」天神大名店で《高校生限定》1000円で食べ放題イベントを開催します！

Miコーポレーション株式会社１日だけの限定開催！天神大名店で2/7(土)に37品食べ放題コースを高校生限定で1000円で販売

九州を中心に展開するお好み焼専門店「どんどん亭」は、2026年2月7日(土)1日限定で、

「どんどん亭」 天神大名店(https://www.dondontei.com/shop/tenjin_daimyo/)にて「高校生限定 食べ放題イベント」を開催します。

今回の企画は、勉強に部活に毎日がんばる高校生を「お腹いっぱい」で応援したい！

そんな想いから生まれた、この日だけの特別イベントです。

通常、休日は2,290円(税込)(大名店は+200円)の食べ放題コース(制限時間100分/オーダーストップ70分)が、なんと今回は高校生限定で1,000円（税込）。しかも価格だけでなく、メニューの充実度も本気です。

対象は、高校生3名以上のグループ。ご来店時に全員分の学生証を提示いただくだけで、

お好み焼・もんじゃ・ごはんもの・デザートまで楽しめる「お手軽37品コース」(https://www.dondontei.com/dondontei_tabehodai/#s_03_tab01)を1000円(税込)ご注文いただけます。

ぶた玉やいか玉などの定番お好み焼はもちろん、だし・ソースが選べるもんじゃ焼がずらり。

さらにデザートも1人1品選べるので、「しっかり食べたい派」も「甘いものは別腹派」も大満足！

注文はスタッフが直接伺い、学生証を確認したうえでオーダーを受け付けるため、

初めての食べ放題でも安心して楽しめます。1日限定・高校生限定の特別チャンス。

友だちと一緒に、笑って、食べて、「どんどん亭」で最高の週末の思い出を作りませんか？

高校生限定 37品食べ放題メニュー（一部抜粋）

ジューシーな豚肉を味わう 「ぶた玉」ぷりっとしたイカの食感が楽しい「イカ玉」香ばしベーコンがくせになる「ベーコンもんじゃ」とろけるチーズの「チーズもんじゃ」コーンの甘味がおいしい「コーンもんじゃ」海老の香りが広がる「えびもんじゃ」選べるフレーバー「阿蘇牧場ミルクソフト」甘さ控えめ「コーヒーゼリー」

このほかにも37品コースには「どんどん亭」人気のメニューが多数あります！

メニュー詳細は「お手軽37品コース」(https://www.dondontei.com/dondontei_tabehodai/#s_03_tab01)ページをご覧ください。

※デザートはお１人様一品までのご注文となります。ご了承ください。

「どんどん亭」天神大名店外観（店舗は2F）「どんどん亭」の看板が目印です37品コースの自慢は豊富なもんじゃメニュー！「どんどん亭」で笑って食べて最高の週末の思い出を

「高校生限定 食べ放題1000円」

実施日：2026年2月7日（土）※1日限定

実施店舗：どんどん亭 天神大名店(https://www.dondontei.com/shop/tenjin_daimyo/) 西鉄福岡(天神)駅徒歩7分

※その他「どんどん亭」店舗では実施していません

価格：1,000円（税込）

対象条件：高校生限定／3名以上／全員学生証提示必須

内容：お手軽37品食べ放題コース(https://www.dondontei.com/dondontei_tabehodai/#s_03_tab01) (制限時間100分/オーダーストップ70分)

※通常時：2,490円（税込・土日祝料金）

「高校生限定 食べ放題1000円」ご利用条件

・高校生３人以上を含むグループ

・高校生限定1000円をご注文の場合、注文の方全員分の学生証の提示が必要となります

・学生証の提示が無い場合は通常価格でのお支払いとなります。ご了承ください。

お好み焼専門店「どんどん亭」大人から子供まで家族みんなでお好み焼をお楽しみください！■会社概要商号 ： Miコーポレーション株式会社(https://www.matsuishi.com/)

設立 ： 1970年3月

代表者 ： 代表取締役社長 松石崇志

所在地 ： 福岡県福岡市博多区山王1丁目1番34号

事業内容： お好み焼き専門店「どんどん亭」(https://www.dondontei.com/)の経営

ファーストフード店「ドンドン・どんどんまるや」(https://www.matsuishi.com/business/dondon_maruya/)の経営

焼き鳥・水炊き・かしわ飯が楽しめる店「トリヤマルハチ」(https://www.toriya-08.com/)の経営

URL ： https://www.matsuishi.com/ (Miコーポレーション株式会社WEBサイト)

▽「どんどん亭」公式X(@dondontei_PR)

https://twitter.com/dondontei_PR/(https://x.com/dondontei_PR/)

▽「どんどん亭」公式instagram

https://www.instagram.com/dondontei_pr/