「テスト環境を整える」時間は、もういらない。Appiumはクラウドで動かす時代へ

NTTレゾナントテクノロジー株式会社

NTTレゾナントテクノロジー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三澤 淳志）は、2026年2月18日（水）～20日（金）に開催される国内最大級のエンジニア向けテックイベント「Developers Summit 2026」へ登壇およびブース出展をいたします。

出展背景：エンジニアの時間を、検証インフラの維持から「価値創造」へ

Appiumによるテスト自動化において、Appiumサーバの構築、OSアップデートへの追従や、テスト用スマートフォンの安定接続といった「検証環境のセットアップと維持管理」には多大な工数と時間を要します。これらは自動テストを開始するまでの高いハードルとなり、開発プロセス全体のスピードダウンを招く要因の一つとなっています。

当社は、Appiumサーバと実行対象である1,200台以上のスマートフォン実機をクラウド上で提供し、煩雑な環境構築と継続的なメンテナンスを担います。開発エンジニアが環境管理の負担から解放され、その時間をプロダクトの価値向上へと投下できる、新しい開発スタイルを提案します。

Remote TestKit を用いない場合の Appium 環境Remote TestKit Appium Cloud を用いた Appium 環境

Appium自動テストをクラウドで実行する、「Appium自動テストクラウド」とは(https://appkitbox.com/doc/appium_tutorial#environment-3)

スマートフォンをクラウドで動かす「Remote TestKitとは」(https://appkitbox.com/)

セッション登壇：AI開発時代の「実機検証」最適解

2月19日(木）11時50分より、Remote TestKitプロダクトオーナー角田和也が、生成AI時代における実機検証の重要性と、自動テストを活用した効率的な検証手法を、実践ノウハウとともに解説します。

- タイトル： AIコーディング時代の最後の砦「実機検証」最適解 ～Remote TestKit × Appiumで実装するテスト自動化～- 登壇者： NTTレゾナントテクノロジー株式会社 プロダクトオーナー 角田 和也- 見どころ- 忖度なしの「デバイスクラウド比較」： 国内外の主要プレイヤーの戦略を紐解き、自社の開発フェーズやコストに見合った最適な選定軸を提示します。- AI開発時代ーテスト自動化は「あれば便利」から「ないと危険」へ： Claude Code等の普及で開発サイクルが極限まで短縮される今、テストの自動化は必須要件となりました。しかし、自動化してもエミュレータでは検知できない「モバイル断片化（生体認証や独自の省電力挙動等）」が、リリース直前の致命的な手戻りを招くケースは少なくありません。その実態と対策を詳説します。- コードレベルの「即・移行」ガイド： ローカルのAppium環境からクラウドへ。明日から現場で使える実装例を公開し、導入のハードルを解消します。ブース出展内容：「Appiumをクラウドで動かす」を体験できます- Appium×デバイスクラウド（Remote TestKit）

物理的な端末管理や接続トラブルに悩まされることのない、当社の安定した実行基盤を実演デモを交えてご紹介。スクリプト一つでAppium自動テストが開始できることに加え、実行対象として1,200台以上のスマホ実機の中から必要な機種を選べる、ストレスフリーな体験を提供します。

- 【限定】14日間無料体験チケットプレゼント

通常3日間のトライアルをデブサミ限定で14日間に延長。Appiumサーバや実行対象のスマートフォンをクラウドで一括管理する環境がいかに開発スピードを加速させるか、実際のプロジェクトでじっくりと体感いただけます。

- チュートリアル及びサンプルコードの配布

Remote TestKitとAppiumを最短で連携させる設定例など、現場で即活用できるご利用マニュアルを配布。導入から運用までのスピードアップを支援します。

出展概要- イベント名： Developers Summit 2026- 開催日時： 2026年2月18日（水）～20日（金）- 会場： 有明セントラルタワーホール＆カンファレンス- 公式サイト： https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218ＮＴＴレゾナントテクノロジー株式会社について

NTTレゾナントテクノロジーは、顧客体験（CX）向上を軸に、スマートフォン向けのサービスデザイン、開発、検証を支援し、企業のデジタルプロジェクトの成功をサポートしています。

【会社概要】

会社名：ＮＴＴレゾナントテクノロジー株式会社

代表者名：三澤 淳志（代表取締役社長）

本社所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー12F

資本金：3.05億円（内資本準備金 1.5億円）

事業内容：

１. クラウド型スマホ実機検証サービス「Remote TestKit」の提供（https://appkitbox.com/）

２. テスト自動化コンサル

３. テストソリューション

４. スマートフォン向けアプリケーション・サービスの企画・開発・運用 UI/UXデザイン

【本件に関する問い合わせ先】

NTTレゾナントテクノロジー株式会社 Remote TestKitセールス＆マーケティング部

sales@remotetestkit.com