名画を「一片ずつ」楽しむアプリ！『ピースオブアート』App StoreとGoogle Playの両ストアで事前登録を開始

株式会社UNBALANCE（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：宮崎 正）は、名画や芸術の世界をブロックパズルで楽しむ知的アートパズルゲーム『Piece of Art（ピースオブアート）』の事前登録をApp StoreおよびGoogle Playにて開始しました。

▶︎App Store https://apps.apple.com/jp/app/piece-of-art-/id6756707106

▶︎Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unbalance.pieceofart

本作では、モネ、ゴッホ、フェルメール、葛飾北斎などの名画をアートパズルとして少しずつ完成させながら、色彩や構図、モチーフに自然と目が向く体験を提供します。

■ 開発の背景と想い

名画に触れ、じっくり観察する機会は、美術館以外ではなかなかありません。しかし、作品の背景や画家の視点を知ることで、作品はより深く、豊かに楽しめるものになります。

『ピースオブアート』は、画家たちの挑戦や、ものの見方に触れる体験を、日常の中で気軽に届けたいという思いから開発されました。

生きづらさを感じやすい現代だからこそ、アートの中の小さな気づきが、前に進む力になる。

そんな身近な存在でありたいと考えています。

■ アートを「遊びながら読む」パズル体験

Piece of Art は、ただ完成させるためのパズルではありません。

ブロックパズルを解く時間そのものが、名画を観察し、味わう時間。ピースを配置するたびに、色彩や構図、画家の意図が少しずつ立ち上がってきます。

■ パズル完成で、アートの物語がひらく

アートパズルを完成させると、その作品の

・画家の人生

・時代背景

・制作秘話

といった「物語」が解放されます。

パズル → 理解 → 発見。1枚のアートを「読む」ような体験を楽しめます。

例えば、フェルメール「窓辺で手紙を読む女性」

差し込む光はやさしいのに、部屋には言葉にならない緊張が漂っています。作者は、この沈黙に何を込めたのでしょうか。『ピースオブアート』では、パズル体験と章仕立ての解説を通じて、名画に隠された背景や視点に触れることができます。

■ 遊びすぎない、ちょうどいいアート×パズル

フェルメール「窓辺で手紙を読む女性」※画像はイメージです。

毎日挑戦できるのは、9枚のビンゴ形式パズル。

一気にやり込むゲームではなく、毎日少しずつ、アートと向き合える設計です。

暇つぶしで終わらず、でも重すぎない。日常に溶け込むアートパズルを目指しています。

■ お気に入りで、自分だけのアートギャラリー

気に入った作品や画家はお気に入り登録が可能。

パズルで出会った名画を、自分だけのアートギャラリーとして保存できます。

■ 展覧会とつながるアートイベント

Piece of Artでは、アプリ内の体験が美術館や展覧会へとつながるアートイベントを定期的に開催予定です。アートグッズなどが当たる企画を通して、デジタルの体験が、リアルなアート体験へと広がっていきます。

■『ピースオブアート』は現在、2026年春の正式リリースに向けて開発中です。

※画像はイメージです。

完成に先がけて、以下のストアにて事前登録を受け付けています。

▼App Store

アプリ情報

タイトル：Piece of Art（ピースオブアート）

ジャンル：ゲーム/パズル

プラットフォーム：App Store / Google Play

配信開始日：2026年3月（予定）

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

権利表記：(C)UNBALANCE Corporation

株式会社UNBALANCEについて

「たのしさめぐる」をスローガンに、世の中のアンバランスを解消し、たのしい体験を創出し続け社会に貢献することを目指しています。囲碁・将棋・チェス・花札等のIntelligence Boardで培ったAIテクノロジーとゲーミフィケーションを強みに、教育やソーシャルゲームなど新しい分野に参入してまいります。

名称：株式会社UNBALANCE

所在地：東京都千代田区

代表者：代表取締役社長 宮崎 正

設立：1998年3月

URL： https://www.unbalance.co.jp/