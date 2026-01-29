脱水までこれ1台。3kg洗濯/1kg脱水対応の北欧風ミニ洗濯機を発売
ダイヤ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：豊澤一誠）は、2月2日に『フランドリー・しっかり洗える小型洗濯機 E103』を発売します。シンプルでインテリアに馴染む北欧風デザインながら、パワフル160W、約3kg洗濯と約1kg脱水に対応し、少量の“分け洗い”に最適です。「クリアトップパネル」で洗濯の様子を確認でき、2.5mのロング電源コードにより設置の自由度も高めました。忙しい暮らしの中で、ちょっと洗いたいニーズに応える小型洗濯機です。
［商品名］ フランドリー・しっかり洗える小型洗濯機 E103
［価 格］ 16,800円（税込）
［発売日］ 2026年2月2日
泥や食べこぼしなどのひどい汚れが付いた衣類や、靴・ペット用品など、通常の洗濯物とは分けて洗いたいアイテムは、洗濯前の手洗いなどで手間が増えてしまいがちです。最近では、少量洗いや汚れ物だけの洗いに手軽に使える小型洗濯機を取り入れる人も増え、生活の中での使い分けニーズが高まっています。
やさしい洗濯をコンセプトにした北欧風デザインの洗濯用品「フランドリーシリーズ」を展開している当社は、現在3モデルの小型洗濯機を販売しており、楽天市場のミニランドリーランキングで1位※1 を獲得するなど多くの支持を得ています。その中で購入者の皆さまから、「小型の一槽式モデルでも脱水機能が欲しい」という数多くのレビューをいただきました。お客様のニーズを感じた当社がこのたび発売する『フランドリー・しっかり洗える小型洗濯機 E103』は、コンパクトな一槽式でありながら、洗濯・すすぎ・排水に加え脱水※2 の機能を1台に備えた小型洗濯機です。洗濯容量は約3kgで、脱水容量は約1kg。サブ洗濯機としては十分な容量なので、日々の洗濯効率を向上させます。
持ち上げて排水するバケツ式のミニ洗濯機では、容量を大きく重くすると排水作業がたいへんになりますが、排水ホースを装備している本品は持ち上げ不要で楽に排水可能です。その排水ホースは、従来品から素材を見直して強度を向上した上で、長さを5cm延長して41cmに変更。さらに、2.5mのロング電源コードを装備することで使用場所の自由度が高くなり、脱衣所やワンルームなどコンセントが限られた場所でも便利です。脱水中に上ぶたを開けると回転が停止するセーフティー機能を搭載しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用できます。
※1 『フランドリー・しっかり洗える小型洗濯機 E102』 楽天市場ミニランドリー リアルタイムランキング 2026/1/8時点
※2 着脱式脱水カゴを装着して行う簡易脱水機能です。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JUsI26iz724 ]
■ 『フランドリー・しっかり洗える小型洗濯機 E103』の商品特長
1. 脱水までこれ1台で可能
洗濯・すすぎ・排水に加え脱水機能※2 を搭載。簡単に着脱できる脱水カゴを使用して余分な水分を簡易的に飛ばすことができます。
2.当社従来品比16倍※3 の洗浄力
パワフル160Wの洗浄力で、仕分け洗いをしたい頑固な汚れもしっかり洗うことができます。
3.半透明ホワイトの「クリアトップパネル」採用
洗濯や脱水の様子を外から目視で確認でき、衣類の絡まりや洗い具合も把握できます。
4.持ち運びやすく、持ち上げずに排水できる
本体重量は約5kgで大容量ながら軽量設計。付属の排水ホースを使用し、水が入った本体を持ち上げずに排水することができます。
5. 電源コードは長さ2.5m
コンセントが限られる場所でも使いやすく、置き場所の選択肢を広げます。
※3 当社による出力ワット数（消費電力）比較。当社従来品「フランドリー・サッと洗えるミニ洗濯機」比。
■ 商品仕様
商品名 ： フランドリー・しっかり洗える小型洗濯機 E103
色 ： [本体]ナチュラルホワイト/クリアホワイト
素 材 ： [本体]ポリプロピレン/ABS樹脂
本体寸法： 横約36cm×奥行約39cm×高さ約53cm
本体質量： 約5kg
洗濯時間： 最大10分まで設定可能
脱水時間： 最大5分まで設定可能
電 源 ： AC100V（50Hz-60Hz）
消費電力： 160W
使用水量： 約16.5L
洗濯容量 / 脱水容量： 約3.0kg / 約1.0kg
防水性能： IPX4
付属品 ： 脱水用カゴ、脱水用押さえふた、注水ホース、取扱説明書
価格 ： 16,800円（税込）
発売日 ： 2026年2月2日
ＪＡＮ ： 4901948586068
■ 商品紹介ページ URL:
https://www.daiya-idea.co.jp/housekeeping/others/4901948586068-2/
■ 取扱い場所
主要なインターネット通販サイト※本品はインターネット通販向け商品です。
当社公式ショッピングサイト(楽天市場) URL:
https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948586068/
当社公式ショッピングサイト(Yahoo!ショッピング) URL:
https://store.shopping.yahoo.co.jp/daiya-idea/0-E103.html
amazon.co.jp当社ストアページURL:
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2LV3GDZ
■当社公式ショッピングサイトで同時発売のセット品
フランドリー・しっかり洗える小型洗濯機 E-103 靴専用ブラッシングネットセット
洗濯機で靴の丸洗いができる靴専用のブラシ付き洗濯ネットが付属したセット品。
・取り扱い場所 :
当社公式ショッピングサイト(楽天市場) URL:
https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948586068/
当社公式ショッピングサイト(Yahoo!ショッピング) URL:
https://store.shopping.yahoo.co.jp/daiya-idea/0-e803.html
■関連商品：『フランドリー・しっかり洗える小型洗濯機 E101』※脱水機能なしモデル
洗濯・すすぎ・排水の機能を備えた予洗いや仕分け洗いに便利な小型洗濯機です。グレーのクリアトップパネルを採用、洗濯中の様子を外から目視で確認できます。
フランドリー・しっかり洗える小型洗濯機E101
[商品仕様]
商品名 ： フランドリー・しっかり洗える小型洗濯機 E101
品 番 ： 0-E101
素 材 ： [本体]ポリプロピレン/ABS樹脂
本体寸法： 横約36cm×奥行約39cm×高さ約53cm
本体質量： 約4.7kg
洗濯時間： 最大15分まで設定可能
電 源 ： AC100V（50Hz-60Hz）
消費電力： 160W
使用水量： 約16.5L
洗濯容量： 約3.0kg
防水性能： IPX4
付属品 ： 注水ホース、取扱説明書
価格 ： オープン価格
ＪＡＮ ： 4901948586006
詳細を見る :
https://www.daiya-idea.co.jp/housekeeping/others/4901948586006-2/
■ ブランド概要
『FLaundry(フランドリー)』シリーズ
『FLaundry(フランドリー)』は当社の洗濯に対する想い、「フレンドリー（やさしい）とランドリー（洗濯）」から成る新しい造語で、暮らしにやさしい洗濯をコンセプトにした北欧風デザインのランドリーグッズシリーズです。エコやサステナブルを意識した商品を選ぶ消費者に向けて、高耐熱ファスナーと洗濯物や肌に優しい無漂白の生成り生地を使用した洗濯ネットや、ピンチの付替え交換が可能で永く使い続けられる丈夫な物干しハンガーなど、便利でおしゃれな洗濯用品、バス用品を展開しています。
・『フランドリー』シリーズ商品一覧
当社公式ショッピングサイト(楽天市場) URL: https://item.rakuten.co.jp/daiya/c/0000000448/
［ダイヤ株式会社］
・所在地 ： 〒164-0001 東京都中野区中野2-2-4
・代表者 ： 代表取締役 豊澤 一誠
・事業内容 ： 家庭用品、ベビー用品、ゴルフ用品などの企画開発販売
・ホームページ： https://www.daiya-idea.co.jp/
＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞
ダイヤ株式会社 消費者サービス係
TEL: 03-3381-5454 受付時間 : 10:00-12:00／13:00-16:00（土日・当社休日を除く）
E-Mail: tk.de@daiya-idea.co.jp
問い合わせ: https://www.daiya-idea.co.jp/contact/