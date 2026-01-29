【ホテルインディゴ東京渋谷】2026年3月8日（日）の国際女性デーを祝福し、ミモザカラーをテーマにしたスペシャルディナーを１日限定で販売

道玄坂ホテルマネジメント株式会社

クリエイティビティを刺激し、渋谷カルチャーを体現するライフスタイル・ブティックホテル「ホテルインディゴ東京渋谷」（東京都渋谷区道玄坂、総支配人：プリン・パタナタム）は、11階のオールデイダイニング「Gallery 11（ギャラリーイレブン）」にて、国際女性デーを祝福するミモザカラーをテーマにしたスペシャルディナーを、2026年3月8日（日）に開催することをお知らせいたします。

ご予約は、1月29日（木）より受付開始いたします。

鮮やかなミモザカラーが目を惹く本格的なイタリア料理で、国際女性デーを祝福

甘くフルーツのような味わいが特徴のイエロートマトを使用したパンナコッタや、サフランとズッキーニのリゾット、コーンムースを添えたスズキのローストなど、ミモザカラーを存分に愉しめるコース内容。

その他、春に旬を迎えるアスパラガスやそら豆、桜を使用したメニューが目を惹きます。

コースは、軽やかに楽しめる3品、バランスの取れた4品、そしてフルコースの5品の3種類。気軽に楽しむランチ＆ディナーとして、または国際女性デーを祝う記念日利用として、多彩なシーンにフィットするラインアップです。

また、ウェルカムドリンクとしてムートン・カデの白ワインをお1人様1杯ご用意いたします。

■メニュー

【ウェルカムドリンク】

・ムートン・カデ グラス1杯（白ワイン）

【アミューズ / ブレッド】

・枝豆の冷製ガスパチョ イクラ添え

・ビーツと鶏レバーのパテ

・自家製フォカッチャとマルチグレインブレッド プーリア産エクストラバージンオリーブオイル

【前菜】

・イエロートマトとグリーンアスパラガスのパンナコッタ ブリのカルパッチョ 桜

【リゾット】

・サフランとズッキーニのリゾット ローストシュリンプ

【魚料理】

・スズキのロースト そら豆・オリーブ・ケッパー・コーンムース

【肉料理】

・豚ほほ肉のブレゼ レモン プラム

【デザート】

・ストロベリー ミモザタルト

・コーヒーorティー

＜ミモザ スペシャルディナー概要＞

・開催日時：2026年3月8日（日）ランチ 11:30～ / ディナー17:00～

・予約受付期間：2026年1月29日（木）～3月7日（土）

・場所：ホテルインディゴ東京渋谷11階 オールデイダイニング「Gallery 11」

・料金：3品コース 6,000円 / 4品コース 7,000円 / 5品コース 8,000円（消費税込・サービス料別）

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/indigo-shibuya-restaurant/reserve?menu_lists%5b%5d=69707233103420ba80b13cf9&utm_source=pressrelease

※食材の仕入れ状況などにより、メニューが変更になる可能性がございます。

※お席に限りがございますので、早めのご予約がおすすめです。

＜国際女性デー＞

1900年代初頭、女性たちが参政権や労働環境の改善を求めて声を上げたことを起点に、3月8日は国連によって「国際女性デー」と定められました。

ジェンダー平等の推進や女性の権利を守るための行動をあらためて見つめ直す日として、現在では世界各地でさまざまな啓発活動やイベントが行われています。

イタリアではこの日、母親や妻、友人、同僚など、身近な女性たちへ感謝と敬意を込めて、愛や幸福の象徴とされるミモザの花を贈る習慣があります。

Gallery 11概要：

- 正式名称：Gallery 11（ギャラリー イレブン）- オープン日 ：2023年8月29日（火）- 所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 ホテルインディゴ東京渋谷11階

ホテル概要：

- 正式名称：ホテルインディゴ東京渋谷- 総支配人：プリン・パタナタム- 開業日：2023年8月29日（火）- 所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-25-12- 客室：272室（13階～28階）

