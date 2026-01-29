HELP YOU、アシスタントインタビューを公開～「人が見える」オンラインアウトソーシングの実現へ～

株式会社ニット

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」を運営する株式会社ニット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋沢崇夫、以下ニット）は、フルリモート前提で創業し、現在は約600名が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

実際にサービスを支えるアシスタントの声を紹介する「アシスタントインタビュー」ページを公開しました。

公開背景

アシスタントインタビューはこちら :https://help-you.me/assistant/オンラインアウトソーシングを“見える化”し、安心して任せられる環境づくりを推進

オンラインアウトソーシングの利用を検討するお客さまの中には、「どんな人が対応するのか分からない」「進め方やコミュニケーションが見えにくい」といった不安の声も少なくありません。

HELP YOUでは、アシスタントの育成において、業務スキルだけでなく「仕事への向き合い方」を重視しています。これまで、お客さまに寄り添い、課題解決に向けて伴走する存在であることを大切にしてきましたが、そうした価値は、依頼前には十分に伝わりにくいという側面がありました。

そこでこのたび、アシスタントインタビューを公開することで、こうした課題の解消を図ります。メンバーの人物像や業務への向き合い方を本人の言葉で紹介し、依頼前から支援のイメージを具体化することで、安心して業務を任せられる環境づくりを推進してまいります。

「アシスタントインタビュー」とは

※実際に公開している「アシスタントインタビュー」ページ（一部）

今回公開したアシスタントインタビューでは、実際にHELP YOUで活躍するアシスタント一人ひとりにフォーカスし、以下のような内容を紹介しています。

- これまでのキャリアや得意分野／保有スキル- 日々どのようなスタンスで業務に向き合っているのか- クライアントとのコミュニケーションで大切にしていること- 印象に残っている仕事や、成長を感じた経験- HELP YOUで働く中で感じているやりがいや価値

単なる経歴やスキルの紹介にとどまらず、一人ひとりの人柄や仕事観が伝わる構成とすることで、HELP YOUのサービスを“人の集合体”として理解できる内容となっています。

▼アシスタントインタビューはこちら

https://help-you.me/assistant/

HELP YOUが目指していること

テクノロジーが進化し、業務の自動化・効率化が進む今だからこそ、HELP YOUは「人」を主語にしたサービスであり続けたいと考えています。

業務を支えるのはテクノロジーだけではなく、その裏側にいる一人ひとりのアシスタントの判断力、気配り、責任感です。

あえて「人」を前面に出すことで、HELP YOUが単なる業務代行ではなく、クライアントと伴走する存在であることを、今後も発信していきます。

HELP YOU アシスタント育成担当 コメント

HELP YOU アシスタント育成担当 コメント

＜株式会社ニット＞ヒューマンサクセス 林 弘美

HELP YOUのサービスは「人」が命です。

選考を通じてスキルや経験を持つ人材と出会い、その後も実務を通じて学び続けられる環境づくりを行っています。

アシスタント一人ひとりが力を発揮することで、結果としてクライアントの皆さまに安心して任せていただける体制につながっていると考えています。

私たちは、依頼された業務をこなすだけでなく、課題に寄り添い、ともに解決を目指すパートナーでありたいと思っています。

参考）HELP YOUのアシスタントご紹介資料が無料でダウンロードいただけます

資料ダウンロードはこちら

https://help-you.me/download/assistant_introduction/

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」とは

HELP YOUアシスタント資料ダウンロードオンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」

さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務（人事、経理、営業事務、資料作成など）をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト：https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト：https://va.help-you.me/

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ニット

代表者 ：代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目11番11号 グリーンファンタジアビル407号

設立 ：2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 ：オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL ：https://knit-inc.com/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ニット

広報担当：小澤

電話番号：050-5212-5574

メールアドレス：pr@knit-inc.com