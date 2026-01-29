オリオンを飲んでJUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）へ行こう！オリオンブランド横断「ジャングリア沖縄ご招待キャンペーン」第２弾を開催

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO

村野 一）は、「ジャングリア沖縄」と連動した特別企画として、オリオンブランド横断の『オリオンを飲んで当てよう！ジャングリア沖縄ご招待キャンペーン 第2弾』を実施いたします。

キャンペーンサイト：https://orion-junglia.com/(https://orion-junglia.com/)

「ジャングリア沖縄」は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会では味わえない興奮と贅沢な体験を通して、沖縄の旅に新たな価値をもたらすテーマパークです。

第１弾に続く今回のキャンペーンでは、対象商品をご購入のうえご応募いただいた方の中から抽選で、「ジャングリア沖縄」入場に加え、人気の「SPA JUNGLIA（スパ ジャングリア）」がセットになったパーク＆スパ1Dayチケット（ペアチケット）、またはオリオン ザ・ドラフト１ケースをプレゼントいたします。



「スパ ジャングリア」では、「やんばるの森」の絶景を望むインフィニティ風呂をはじめ、美肌効果が期待される天然温泉や洞窟風呂、ジェットバスなど、多彩なスパをラグジュアリーな雰囲気の中でお楽しみいただけます。

沖縄の自然を満喫できる「ジャングリア沖縄」と、沖縄の味を届ける「オリオンビール」。

このふたつの魅力を一度に楽しめる本企画を通じて、ぜひ沖縄の新しい楽しみを見つける旅へお出かけください。たくさんのご応募を心よりお待ちしております。

オリオンビール株式会社は、ジャングリア沖縄のオフィシャル・マーケティング・パートナーです。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名：オリオンを飲んで当てよう！ジャングリア沖縄ご招待キャンペーン

■応募方法：

対象商品を、各コース既定の金額（Aコース：2,000円以上／Bコース：1,000円以上）ご購入のレシートでご応募いただけます。キャンペーン告知パック中面の応募ハガキ、または専用WEBサイトからご応募ください。

※レシートは合算可。重複当選はございません。



■応募期間：2026年4月30日（木）※当日消印有効



■レシート有効期間：2026年1月1日（木）～2026年4月30日（木）



■応募資格：日本国内在住の満20歳以上の方

※賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。



■ 賞品内容

Aコース（2,000円以上ご購入）ジャングリア沖縄 入場〈ペア〉パーク＆スパ1Dayチケット

Bコース（1,000円以上ご購入）オリオン ザ・ドラフト 1ケース

■ 対象商品

以下ブランドの缶商品（350ml・500ml）が対象となります：

ザ・ドラフト／ザ・プレミアム／75BEER各種／ザ・ダーク／麦職人／サザンスター／ゼロライフ／WATTA／natura／島チュー／沖縄香るクラフトジンソーダ／クリアフリー



※期間中に販売されているオリオンブランドの限定商品も本キャンペーンの対象となります。

※期間中に販売される限定缶商品及び、沖縄県外で発売されているWATTA／natura／島チュー／沖縄香るクラフトジンソーダ／クリアフリーも対象となります。

※全国で発売されているアサヒ オリオン商品は本キャンペーンの対象外となります。

■ キャンペーンパック発売商品

・オリオン 麦職人 缶350ml 6缶パック×4入

・オリオン サザンスター 缶350ml 6缶パック×4入

・オリオン ゼロライフ 缶350ml 6缶パック×4入

■ 発売日：2025年12月製造分より順次切り替え

※出荷状況により切替時期が前後する場合があります。



【ブランドサイト】 https://www.orionbeer.co.jp/brand/draft/(https://www.orionbeer.co.jp/brand/draft/)