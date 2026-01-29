大塚商会オリジナルソリューション『たよれーる AvePoint Online Services』を提供開始

株式会社大塚商会

ソリューションプロバイダーの株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）は、AvePoint Japan 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：塩光 献、以下 AvePoint）が提供する「AvePoint Online Services」と当社のサービス＆サポートプログラム「たよれーる」を組み合わせた新サービス『たよれーる AvePoint Online Services』の提供を、2026年2月3日より開始します。

クラウド活用が進む中、Microsoft 365を業務基盤として利用する企業では、近年猛威を振るうサイバー攻撃や、誤削除・設定ミスなどによるデータ損失リスクが高まっています。さらに、運用管理の複雑化により、IT部門の負担も増加しています。

大塚商会はこうした課題に対応し、お客様の組織全体の情報管理レベルを向上させるため、AvePointの信頼性の高いクラウドバックアップおよび管理ツールを「たよれーる」ブランドで展開します。

本サービスは月額契約で利用でき、導入企業は初回申込後、専用ポータルサイト「お客様マイページ」からオリジナルマニュアルの閲覧、ライセンス数の増減などの各種手続きをオンラインで完結できます。

また、自動更新サービスのため、ご契約中のライセンス更新手続きは不要です。

◆サービス名称：『たよれーる AvePoint Online Services』

◆提供開始日：2026年2月3日

◆サービス概要：

（１）『たよれーる AvePoint Online Services』に含まれる主なAvePointソリューション

・Cloud Backup for Microsoft 365

・Complete Data Protection for Microsoft Cloud

・Cloud Management

（２）問い合わせの一次受付対応

◆提供価格（税別）：月額320円／ID～

※Microsoft 365のライセンス数と同数での契約が必要です。

◆販売目標：70社（発売12ヵ月）

今回のサービス開始にあたり、各社のコメントは次の通りです。

国内最大級の顧客基盤と高い信頼を誇る大塚商会様の「たよれーる」において、当社のソリューションが採用されたことを大変光栄に思います。

DXの進展に伴い、Microsoft 365だけでなく、認証基盤であるEntra IDや業務アプリ開発のPower Platformまでを含めたクラウド基盤全体のデータ保護が不可欠な課題となっています。AvePointのデータ保護・管理ソリューションは、これら広範な領域のバックアップや操作ログの管理を自動化・効率化し、業務負荷を最小限に抑えつつ強固なガバナンス環境を実現します。今後も大塚商会様との連携を深め、日本の中堅・中小企業の皆様が真に安心してクラウドの利便性を享受できるよう、安全なデジタル基盤の構築を力強く後押ししてまいります。

【AvePoint Japan株式会社 代表取締役 塩光 献】

昨今、クラウド環境におけるデータ保護の重要性がますます高まる中、当社ではお客様の安心・安全な業務運用を支援すべく、信頼性の高いバックアップソリューションを取り扱ってまいりました。

このたび、大塚商会の「たよれーる」サービスとAvePoint社のクラウドサービスをセットにした『たよれーる AvePoint Online Services』の提供を開始いたします。

当社は、導入から運用まで一貫してサポートする窓口となり、専門スタッフによるきめ細かな対応を提供します。これにより、エンタープライズのお客様から、中堅・中小企業のお客様まで、Microsoft 365環境をより安全に、より効率的にご活用いただけます。

今後も当社は、お客様のIT環境を支えるパートナーとして、セキュリティ強化と業務効率化を両立する価値あるサービスの提供に努めてまいります。

【株式会社大塚商会 常務執行役員 十倉 義弘】

【お問い合わせ先】

株式会社大塚商会 MMプロモーション部マイクロソフトグループ 365ソリューション課

TEL：03-3514-7580

E-mail：tayoavepoint@otsuka-shokai.co.jp