【しゃぶしゃぶ温野菜】肉の日記念！“黒毛和牛” 食べ放題が1,000円引き・3,980円となる9日間限定キャンペーンを実施～12種のお肉や国産野菜、逸品料理など60種類以上が食べ放題～

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」（以下、温野菜）では、2月9日の「肉の日」を記念し、 2026年2月2日（月）から2月10日（火）までの9日間限定で、食べ放題『黒毛和牛コース』が1,000円引きとなるキャンペーンを実施します。※温野菜公式アプリ会員限定

～温野菜がこの冬に贈る、お得な9日間～

2月9日の「肉の日」を記念した本キャンペーンは、昨年実施した際にも多くのお客様からご好評をいただいた企画です。

「肉の日」をきっかけに、温野菜こだわりの黒毛和牛を通して、いつもより少し特別な食体験を楽しんでいただきたい――そんな想いから、本企画は誕生しました。

キャンペーン期間中は、通常価格4,980円（税込5,478円）の『黒毛和牛コース』を、お一人様1,000円引きの特別価格3,980円（税込4,378円）でご提供。

さらに、小学生は通常価格が「半額」の2,490円（税込2,739円）のところ490円引きの2,000円（税込2,200円）、小学生未満は「無料」となるため、ご家族でも気軽にお楽しみいただけます。※温野菜公式アプリ会員限定

上質な肉質と豊かな旨みをあわせ持つ黒毛和牛はもちろん、新鮮な国産野菜やこだわりの逸品料理、鍋肴などを楽しみながら、寒い季節にぴったりの贅沢なひとときをお過ごしください。

「肉の日キャンペーン」概要

・対象期間 ：2026年2月2日（月）～ 2月10日（火）

・対象商品 ：食べ放題『黒毛和牛コース』

通常価格 4,980円(税込5,478円) ⇒

1,000円OFF ⇒3,980円(税込4,378円)

小学生「半額」 2,490円(税込2,739円)

⇒ 490円OFF ⇒2,000円（税込2,200円）

小学生未満「無料」

・ご利用条件 ：温野菜公式アプリ会員

※他クーポン券・優待サービスとの併用不可。

※割引き前のご飲食代金が5,500円（税込）以上の場合にご利用いただけます。

※ランチメニューではご利用いただけません。

※クーポンは、2月2日（月）にアプリ内のクーポン一覧へ表示されます。

※メニューの内容や利用条件は専用ページをご確認ください。

肉の日キャンペーン専用ページはこちら :https://www.onyasai.com//lp/202602_nikunohi/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202602_nikunohiCP

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

しゃぶしゃぶ温野菜、牛角、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開